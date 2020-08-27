ДТП с жертвами: микроавтобус Ford Transit и автомобиль Honda столкнулись в Новосибирской области

Пострадали семь человек, их доставили в больницу.

Крупная авария в Новосибирской области

Среди получивших травмы — пассажиры микроавтобусы и водитель иномарки. Двух человек госпитализировали с переломами ног, другие получили ушибы различной степени тяжести, уточнили представители МЧС по Новосибирской области. Дети в аварии не пострадали.

ДТП произошло 27 августа в 08:51 по местному времени (04:51 по московскому) на Пашинском шоссе под Новосибирском, сообщили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по региону.

По предварительным данным, 38-летний автомобилист на своей Honda подрезал фуру Volvo. Чтобы избежать столкновения, водитель иномарки выехал на встречную полос и столкнулся с микроавтобусом Ford Transit.

На месте ЧП работали сотрудники МЧС России и ГИБДД. В микроавтобусе были девять человек, а в Honda — один.

Источник: 360tv