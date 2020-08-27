Фура протаранила и положила на бок грузовую ГАЗель под Бердском

Серьёзное столкновение транспортных средств произошло сегодня, 27 августа, около 13 часов на федеральной трассе Р-256 в районе поворота на ботсад. По данным полученным сайтом «Свидетель» от аварийного комиссара Анатолия Сироткина, фура «Скания» двигалась со стороны Бердска в сторону областного центра. Встречная грузовая ГАЗель попыталась осуществить манёвр поворота на Ботсад. Однако повернуть на улицу Васильковая водителю ГАЗели не удалось. Фура в буквальном смысле снесла более лёгкий грузовик и подмяла его под себя. — Водителя ГАЗели с места происшествия в тяжёлом состоянии увезла скорая помощь, — добавил аварком. А очевидцы сняли на видео момент, когда остановившиеся водители доставали из лежащей на боку под фурой ГАЗели пострадавшего водителя.
Серьёзное столкновение транспортных средств произошло сегодня, 27 августа, около 13 часов на федеральной трассе Р-256 в районе поворота на ботсад.
По данным полученным сайтом «Свидетель» от аварийного комиссара Анатолия Сироткина, фура «Скания» двигалась со стороны Бердска в сторону областного центра. Встречная грузовая ГАЗель попыталась осуществить манёвр поворота на Ботсад. Однако повернуть на улицу Васильковая водителю ГАЗели не удалось. Фура в буквальном смысле снесла более лёгкий грузовик и подмяла его под себя.
— Водителя ГАЗели с места происшествия в тяжёлом состоянии увезла скорая помощь, — добавил аварком.
А очевидцы сняли на видео момент, когда остановившиеся водители доставали из лежащей на боку под фурой ГАЗели пострадавшего водителя.
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