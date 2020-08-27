Протаранила и опрокинула на бок грузовую ГАЗель фура Scania под Бердском. Смотрите видео

Фура «Скания» двигалась со стороны Бердска в сторону областного центра. Встречная грузовая ГАЗель попыталась осуществить манёвр поворота на Ботсад.

Фура протаранила ГАЗель

Серьёзное столкновение транспортных средств произошло сегодня, 27 августа, около 13 часов на федеральной трассе Р-256 в районе поворота на Ботсад.

По данным полученным сайтом АвтоБердск от аварийного комиссара Анатолия Сироткина, фура «Скания» двигалась со стороны Бердска в сторону областного центра. Встречная грузовая ГАЗель попыталась осуществить манёвр поворота на Ботсад. Однако повернуть на улицу Васильковая водителю ГАЗели не удалось. Фура в буквальном смысле снесла более лёгкий грузовик и подмяла его под себя.

— Водителя ГАЗели с места происшествия в тяжёлом состоянии увезла скорая помощь, — добавил аварком.

А очевидцы сняли на видео момент, когда другие водители, остановившись, доставали из лежащей на боку под фурой ГАЗели пострадавшего водителя.

Источник: autoberdsk