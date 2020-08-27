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Полиция наградила подарками и сладкими призами победителей профильной онлайн-смены лагеря «Берёзка»

18:15 27.08.2020 Фото: 54.мвд.рф
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Инспекторы по делам несовершеннолетних в игровой форме рассказывали детям историю образования органов внутренних дел, разъясняли нормы уголовного и административного законодательства, а также отвечали, как поступить на службу в полицию.

Полиция наградила подарками и сладкими призами победителей профильной онлайн смены лагеря «Берёзка»
В ГУ МВД России по Новосибирской области наградили победителей профильной онлайн-смены лагеря "Берёзка"

В период с 17 по 21 августа в Санаторном оздоровительном центре круглосуточного действия «Березка», директором которого является член Общественного совета при ГУ МВД России по Новосибирской области Татьяна Иволина, во взаимодействии с представителями регионального Главка МВД, была организована профильная онлайн-смена для несовершеннолетних «Вперёд к звёздам!». В мероприятии приняли участие 170 человек.

Ежедневно с детьми в режиме онлайн проводилась зарядка со стражем порядка. Затем инспекторы по делам несовершеннолетних в игровой форме рассказывали детям историю образования органов внутренних дел, разъясняли нормы уголовного и административного законодательства, а также отвечали на вопросы желающих о поступлении на службу в полицию. Кроме того, в течение недели ребята участвовали в викторине правоохранительной направленности. По итогам конкурса первое место заняла Шкодских Валерия, учащаяся 9 класса СОШ № 11 города Искитима. Валерия увлекается литературой, историей, обществознанием, в будущем планирует поступить на службу в органы внутренних дел. Второе место заняла Орлова Алена, учащаяся 10 класса СОШ № 56 города Новосибирска. Алена в свободное от занятий время занимается написанием книг в жанре фэнтези. На третьем месте - Семакина Ольга, учащаяся 7 класса «Гимназии № 2» города Новосибирска. Ольга увлекается вокалом, изучает литературу и историю. Начальник отдела организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Новосибирской области подполковник полиции Наталья Базылюк вручила победителям профильной онлайн-смены «Вперед к звездам!» памятные подарки и сладкие призы.

В заключение мероприятия подростков ознакомили с исторической экспозицией, расположенной в здании Главного управления, где были представлены обмундирование стражей правопорядка разных лет, фотографии, награды и личные вещи сотрудников, оставивших яркий след в истории органов внутренних дел региона.

Источник: 54.мвд.рф

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