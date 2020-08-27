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Врачи появятся в составе экипажей пассажирских самолётов

17:00 27.08.2020 Фото: pixabay.com
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Врач, находящийся на борту воздушного судна, сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь пассажиру, оперативно принять решение о необходимости экстренной посадки и госпитализации.

Врачи появятся в составе экипажей пассажирских самолётов
В России предложили включить врачей в экипажи пассажирских самолётов

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил включать врачей в экипажи пассажирских лайнеров на рейсы по России продолжительностью свыше трёх часов. Копия письма на имя министра транспорта России Евгения Дитриха есть в распоряжении RT.

Как отмечается в тексте обращения, в случае чрезвычайных происшествий на борту самолёта (например, когда пассажир начал испытывать серьёзные проблемы со здоровьем) экипаж не всегда способен оказать оперативную и надлежащую медицинскую помощь.

«В связи с этим просим вас рассмотреть целесообразность внесения изменений в действующее законодательство и обязать компании, осуществляющие внутренние пассажирские авиаперевозки, включить медицинского работника в состав экипажа на рейсы, продолжительность которых составляет более трёх часов», — сказано в тексте обращения.

По мнению Курдесова, врач, находящийся на борту воздушного судна, сможет оказать квалифицированную медицинскую помощь пассажиру, оперативно принять решение о необходимости экстренной посадки и госпитализации.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин предложил субсидировать авиаперелёты по стране раз в год для всех россиян.

Источник: RT

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