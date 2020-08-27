Лишили ручек и блокнотов из-за коронавируса медиков в ЦГБ Бердска, подтвердил министр Хальзов

Медицинский работник ЦГБ Бердска обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 19 августа. Она побоялась называть свое имя, чтобы избежать увольнения. Женщина пожаловалась на задержку заработной платы, нехватку чистого постельного белья для пациентов и другие огрехи в работе управленцев от медицины. В числе прочих и то, что сотрудникам ЦГБ приходится тратить собственные кровно заработанные на ручки-блокноты-тетрадки.
- Даже канцелярию медики закупают сами! Нам ничего не выдается, - рассказала работница горбольницы.
На запрос «Курьер.Среда.Бердск», касающийся данной ситуации, ответил министр здравоохранения Новосибирской области, Константин Хальзов сегодня, 27 августа.
- Расходная статья на приобретение канцелярии для нужд городской больницы перераспределена. Теперь эти средства пойдут на заключение договоров приобретения и поставки расходных материалов для борьбы с коронавирусом, - заявил министр здравоохранения Новосибирской области.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/08/27/594495-lishili-ruchek-i-bloknotov-iz-za-koronavirusa-medikov-v-cgb-berdska-podtverdil-ministr-xalzov
В это же самое время министр с докладом выступает и говорит что у нас все хорошо деньги выделяются и все под контролем !!!!!!!Вопрос кто врет нагло пора спросить у Путина послать офицальный запрос на его имя.