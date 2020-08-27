Лишили ручек и блокнотов из-за коронавируса медиков в ЦГБ Бердска, подтвердил министр Хальзов

Расходная статья на приобретение канцелярии для нужд городской больницы перераспределена, ответил на запрос редакции министр здравоохранения региона.

Медики на свои деньги покупают канцелярию

Медицинский работник ЦГБ Бердска обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 19 августа. Она побоялась называть свое имя, чтобы избежать увольнения. Женщина пожаловалась на задержку заработной платы, нехватку чистого постельного белья для пациентов и другие огрехи в работе управленцев от медицины. В числе прочих и то, что сотрудникам ЦГБ приходится тратить собственные кровно заработанные на ручки-блокноты-тетрадки.

- Даже канцелярию медики закупают сами! Нам ничего не выдается, - рассказала работница горбольницы.

На запрос «Курьер.Среда.Бердск», касающийся данной ситуации, ответил министр здравоохранения Новосибирской области, Константин Хальзов сегодня, 27 августа.

- Расходная статья на приобретение канцелярии для нужд городской больницы перераспределена. Теперь эти средства пойдут на заключение договоров приобретения и поставки расходных материалов для борьбы с коронавирусом, - заявил министр здравоохранения Новосибирской области.