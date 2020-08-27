27.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Лишили ручек и блокнотов из-за коронавируса медиков в ЦГБ Бердска, подтвердил министр Хальзов

16:45 27.08.2020, Виктория Грек Фото: "Курьер.Среда,Бердск"
1 1

Расходная статья на приобретение канцелярии для нужд городской больницы перераспределена, ответил на запрос редакции министр здравоохранения региона.

Лишили ручек и блокнотов из за коронавируса медиков в ЦГБ Бердска, подтвердил министр Хальзов
Медики на свои деньги покупают канцелярию
Сюжет: Реанимация ЦГБ Бердска
Лишили ручек и блокнотов из за коронавируса медиков в ЦГБ Бердска, подтвердил министр Хальзов

Лишили ручек и блокнотов из-за коронавируса медиков в ЦГБ Бердска, подтвердил министр ХальзовПодтвердил задержку зарплаты медиков ЦГБ Бердска за июль 2020 министр ХальзовЕщё 98 новостей

Медицинский работник ЦГБ Бердска обратилась в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» 19 августа. Она побоялась называть свое имя, чтобы избежать увольнения. Женщина пожаловалась на задержку заработной платы, нехватку чистого постельного белья для пациентов и другие огрехи в работе управленцев от медицины. В числе прочих и то, что сотрудникам ЦГБ приходится тратить собственные кровно заработанные на ручки-блокноты-тетрадки.

- Даже канцелярию медики закупают сами! Нам ничего не выдается, - рассказала работница горбольницы.

На запрос «Курьер.Среда.Бердск», касающийся данной ситуации, ответил министр здравоохранения Новосибирской области, Константин Хальзов сегодня, 27 августа.

- Расходная статья на приобретение канцелярии для нужд городской больницы перераспределена. Теперь эти средства пойдут на заключение договоров приобретения и поставки расходных материалов для борьбы с коронавирусом, - заявил министр здравоохранения Новосибирской области.

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

А вы сталкивались с подобным?

Аноним, 27 августа 2020 16:57
В числе прочих и то, что сотрудникам ЦГБ приходится тратить собственные кровно заработанные на ручки-блокноты-тетрадки.

Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: https://kurer-sreda.ru/2020/08/27/594495-lishili-ruchek-i-bloknotov-iz-za-koronavirusa-medikov-v-cgb-berdska-podtverdil-ministr-xalzov
В это же самое время министр с докладом выступает и говорит что у нас все хорошо деньги выделяются и все под контролем !!!!!!!Вопрос кто врет нагло пора спросить у Путина послать офицальный запрос на его имя.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

18 лет дали за пособничество банде Шамиля Басаева жителю Нальчика
17:30 27-08-2020
18 лет дали за пособничество банде Шамиля Басаева жителю Нальчика
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск"
17:24 27-08-2020
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
Бердск"Лужи на ламинате - такое себе удовольствие": Учится модному сквирту и хвастается этим девушка в Бердске
17:24 27-08-2020
БердскЕсть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
17:21 27-08-2020
Есть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
МГУ не собирается лишать Лукашенко звания почетного профессора
17:15 27-08-2020
МГУ не собирается лишать Лукашенко звания почетного профессора
БердскТруп сдохшей собаки вонял хлеще фекалий при аварии на КНС у ТЦ «Орбита» в Бердске
17:15 27-08-2020
Труп сдохшей собаки вонял хлеще фекалий при аварии на КНС у ТЦ «Орбита» в Бердске
Бани из бруса: плюсы и минусы
17:09 27-08-2020
Бани из бруса: плюсы и минусы
Из какого материала строить баню?
17:08 27-08-2020
Из какого материала строить баню?
БердскРабота в Бердске: Оператора станков на зарплату 80 000 руб. срочно ищет компания
17:08 27-08-2020
Работа в Бердске: Оператора станков на зарплату 80 000 руб. срочно ищет компания
По каким критериям стоит выбирать торговое оборудование для магазина?
17:06 27-08-2020
По каким критериям стоит выбирать торговое оборудование для магазина?