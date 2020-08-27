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МГУ не собирается лишать Лукашенко звания почетного профессора

17:15 27.08.2020
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подзаг

МГУ не собирается лишать Лукашенко звания почетного профессора
МГУ не планирует лишать Лукашенко звания почетного профессора

Ректор университета Виктор Садовничий назвал соответствующую петицию студентов и сотрудников вуза глупостью.
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова не намерен лишать президента Белоруссии Александра Лукашенко звания почетного профессора. Об этом заявил в четверг ТАСС ректор университета Виктор Садовничий, комментируя соответствующую петицию студентов и сотрудников МГУ.
"Это глупость, я считаю, что это вмешательство во внутренние дела", - сказал Садовничий.

Ректор напомнил, что званием почетного профессора Лукашенко был удостоен в 1996 году по решению ученого совета вуза.

"Это было в 1996 году во время визита президента [Лукашенко] в Россию, когда были подписаны стратегические документы о признании аттестатов, дипломов, степеней", - добавил Садовничий. Он подчеркнул, что решение, принятое советом, соответствует "настроениям и большому делу, которое тогда было сделано двумя президентами".

"Многие белорусские студенты учатся в российских вузах [благодаря тем соглашениям], их тысячи поступают и в Московский университет на общих основаниях с российскими", - добавил ректор МГУ.

Источник: ТАСС

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