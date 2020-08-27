«Антилидер» в Сибири по смертям пациентов с COVID-19 Новосибирская область

В рубрику "Сообщи свои новости" написала Ольга:

Новосибирская область - «антилидер» в Сибири по показателю летальности пациентов с COVID-19 Данные посчитаны Информационным центром по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 27 августа. Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших пациентов с COVID-19 к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах. Ситуация в регионе Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области на 27 августа — 11 192 человека.

Случаев летального исхода за 21-27 августа зафиксировано — 14, на 12 меньше, чем за прошлый период. За истекший период Новосибирская область преодолела порог в 11 000 заболевших COVID-19. 27 августа индекс летальности в регионе составляет 3,12%. Это очередное повышение, на 0,08%. Таким образом, показатель летальности по области все еще значительно выше, чем окружной и общероссийский. Динамика по СФО Как и неделю назад, Новосибирская область остается «антилидером» среди регионов СФО. На 2-м месте все еще Красноярский край (2,74%), 3-е место две недели подряд занимает Омская область (1,88%). В Республике Алтай традиционно самый низкий показатель по округу — 0,39%. Индекс летальности в СФО продолжает превышать единицу, составляя 1,74%.

Теперь он выше общероссийского. Летальность в РФ 27 августа в России, как и ранее, два региона с полностью отсутствующей летальностью пациентов с COVID-19. Это Ненецкий АО и Сахалинская область. Самый высокий индекс летальности — в городе Санкт-Петербург (6,66%). В целом по РФ этот показатель за неделю увеличился на 0,01%, и составил — 1,72%. Это значительно ниже общемирового значения, которое на сегодняшний день составляет 3,6%. Худший показатель летальности пациентов среди федеральных округов уже долгое время демонстрирует Северо-Западный ФО (3,52%) * * * Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)