Новые школы и детские сады построят в быстрорастущих жилмассивах Новосибирска

Быстрорастущие жилмассивы Новосибирска обеспечат новыми школами и детскими садами

В рамках рабочей поездки в Первомайский район Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив проконтролировали ход строительства нового детского сада на улице Тельмана, а также оценили необходимость капитального ремонта здания школы №146.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт доложил Губернатору, что новый детский сад выполнен по проекту повторного применения, однако строители стремятся к тому, чтобы фасад каждого такого учреждения был индивидуальным. Выполнен большой объём благоустройства как на территории детского сада, так и за границами участка.

В то же время, Губернатор обратил внимание руководства района и подрядчиков на то, что необходимо пересмотреть проект благоустройства и организовать парковку для автомобилей родителей перед детсадом.

Детский сад-ясли №35 по ул. Тельмана, 3б рассчитан на 220 мест. Строительство осуществляется в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» национального проекта «Демография» и государственной программы Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодёжи в Новосибирской области». Сметная стоимость строительства нового детсада составляет 305 млн рублей. Срок ввода объекта в эксплуатацию – до 31 декабря 2020 г.

Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил, что Первомайский район в последние 8-10 лет стал абсолютно другим. «Очень хочется, чтобы жители как можно чаще выходили на депутатов и включали в наказы избирателей свои просьбы. Огромная благодарность первомайцам за то, что они чтут рабочие традиции, за то, что в районе сохранены все производства, все предприятия. Они все работают, и наша задача – сделать комфортной жизнь трудящихся здесь людей», – подтвердил он.

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Александр Родионов пояснил, что открытие нового детского сада снимет напряжённость с местами в дошкольных учреждениях Первомайского района. «Но наступает другая проблема – родители обращаются с запросами о дополнительном образовании. Его надо развивать. У меня в программе наказов главнейший вопрос – Дом детского творчества, в котором уже не хватает мест. Запланировано строительство нового здания. Вторая задача – строительство новой школы искусств. В нынешней школе занимается около 600 детей. И третья задача – реконструкция стадиона «Локомотив». Району не хватает спортивных учреждений и сооружений», – подчеркнул депутат горсовета.

Также Андрей Травников и Андрей Шимкив посетили СОШ №146. Здание этой средней общеобразовательной школы требует капитального ремонта. Кроме того, сейчас существует проблема недостаточной оснащённости специализированных кабинетов (химия, физика). «Тех средств, которые заложены в нацпроекте «Образование» недостаточно для того, чтобы кардинально решить задачу дефицита мест в школах, отказа от второй смены. Президент России услышал нас и в своём Послании Федеральному Собранию дал поручение Правительству России совместно с регионами оценить ситуацию и при необходимости внести изменения в нацпроект. Мы свои предложения подготовили, сейчас идёт корректировка национальных проектов, но для того, чтобы этот вопрос был приоритетом номер один, нам необходима поддержка Совета Федерации», - подчеркнул Андрей Травников.

Член Совета Федерации ФС РФ Владимир Городецкий отметил, что Первомайскому району необходимы новые школы – на Весеннем и Берёзовом жилмассивах. Сданные не так давно школы в этих микрорайонах уже работают сверх своей проектной мощности. Губернатор подтвердил, что новые школы в Первомайском районе будут строиться, потому что население района, как и всего города, активно прирастает.

Говоря о 146-й школе, Владимир Городецкий напомнил, что она расположена в давно сформировавшемся жилом посёлке семей работников электровозоремонтного завода. «Завод всегда шефствовал над этой школой. Она прошла несколько «лоскутных» этапов капитального ремонта. В 90-е годы были заменены деревянные перекрытия, заменены окна и крыша, но комплексно ремонт ещё не сделан. Принципиально важно, что сегодня Губернатор дал поручение разработать проект оставшейся части капремонта», – подчеркнул сенатор.

Депутат Законодательного Собрания Новосибирской области Александр Козлов напомнил о том, что в 1989 году первомайская команда «Локомотив» стала чемпионом СССР по мини-футболу на призы «Комсомольской правды». Первомайский район старается поддерживать и развивать славные спортивные традиции. Александр Козлов на средства депутатского фонда приобрёл для школы №146 спортивный инвентарь – лыжи, лыжные палки и ботинки.

Также в рамках рабочей поездки в Первомайский район Губернатор встретился с рабочими Новосибирского стрелочного завода, обсудил с ними первоочередные задачи, которые необходимо решить для улучшения жизни района.

На Новосибирском стрелочном заводе за прошедшие несколько лет была проведена масштабная модернизация и техническое перевооружение по широкому спектру видов деятельности. Объём выпуска произведённой товарной продукции за 2019 год превысил 7 млрд руб. Темп роста – 112,6%.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области