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"Лужи на ламинате - такое себе удовольствие": Учится модному сквирту и хвастается этим девушка в Бердске

17:24 27.08.2020, Виктория Грек Фото: Pixabay
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Новомодную животрепещущую тему интимного характера обсуждают в группе «Подслушано».

Лужи на ламинате такое себе удовольствие: Учится модному сквирту и хвастается этим девушка в Бердске
Девушка интересуется, кто еще умеет делать сквирт
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
Лужи на ламинате такое себе удовольствие: Учится модному сквирту и хвастается этим девушка в Бердске

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- А вы знали, что сейчас в тренде сквирт?! А я как раз этому учусь, вроде успешно. Вот. А вы чем можете похвастаться? - гордится своими достижениями девушка в группе "Подслушано в Бердске" соцсети "Вконтакте".

Большинство комментаторов поиронизировали над сомнительными успехами бердчанки. Но в свою очередь поделились личными "подвигами":

- А я две банки огурцов засолила. Люблю и горжусь собой, - сообщила Елена Паниванова.
- А я...Вот...Муху убила - доложила Алиса Вольф.

Особо впечатлительные натуры сразу представили всю картину в красках:
- Пелёнок закупила, учится. Старательная! Главное, чтоб удивлённый партнёр не "пробил фанеру" за неожиданно нагрянувшую чистку мебели и смену ламината, - оценил возможные последствия Алек Скид. - Лужи на ламинате - такое себе удовольствие. Как и на матрасе.

- Главное, чтоб автор не мужик был!!! - подметил Александр Кузовков.
А вот Максим Антонов явно возжелал лично удостовериться в правдивости слов автора:
- Не верю, что успешно. Покажи!

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