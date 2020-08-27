"Лужи на ламинате - такое себе удовольствие": Учится модному сквирту и хвастается этим девушка в Бердске

Девушка интересуется, кто еще умеет делать сквирт

- А вы знали, что сейчас в тренде сквирт?! А я как раз этому учусь, вроде успешно. Вот. А вы чем можете похвастаться? - гордится своими достижениями девушка в группе "Подслушано в Бердске" соцсети "Вконтакте".

Большинство комментаторов поиронизировали над сомнительными успехами бердчанки. Но в свою очередь поделились личными "подвигами":

- А я две банки огурцов засолила. Люблю и горжусь собой, - сообщила Елена Паниванова.

- А я...Вот...Муху убила - доложила Алиса Вольф.

Особо впечатлительные натуры сразу представили всю картину в красках:

- Пелёнок закупила, учится. Старательная! Главное, чтоб удивлённый партнёр не "пробил фанеру" за неожиданно нагрянувшую чистку мебели и смену ламината, - оценил возможные последствия Алек Скид. - Лужи на ламинате - такое себе удовольствие. Как и на матрасе.

- Главное, чтоб автор не мужик был!!! - подметил Александр Кузовков.

А вот Максим Антонов явно возжелал лично удостовериться в правдивости слов автора:

- Не верю, что успешно. Покажи!