Отключили горячую воду до 31 августа 2020 года в 391 доме Бердска

Воду "кончилась" 25 августа. Ее не будет у потребителей в зоне котельной «Вега» и ТГК-1.

Бердчане уже устали мыться в тазах

С 15 часов 25 августа по 31 августа отключат горячую воду в центре Бердска. Как сообщает КБУ, в связи с производством восстановительных работ на головном участке магистральной тепловой сети центральной зоны котельной «Вега», будет произведено отключение горячей воды у потребителей центральной части города - в зоне котельной «Вега» и ТГК-1. А это большая часть Бердска. Горячая вода останется только у тех, кто запитан от локальных котельных.