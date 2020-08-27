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Отключили горячую воду до 31 августа 2020 года в 391 доме Бердска

16:49 27.08.2020 Фото: Википедия
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Воду "кончилась" 25 августа. Ее не будет у потребителей в зоне котельной «Вега» и ТГК-1.

Отключили горячую воду до 31 августа 2020 года в 391 доме Бердска
Бердчане уже устали мыться в тазах

С 15 часов 25 августа по 31 августа отключат горячую воду в центре Бердска. Как сообщает КБУ, в связи с производством восстановительных работ на головном участке магистральной тепловой сети центральной зоны котельной «Вега», будет произведено отключение горячей воды у потребителей центральной части города - в зоне котельной «Вега» и ТГК-1. А это большая часть Бердска. Горячая вода останется только у тех, кто запитан от локальных котельных.

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