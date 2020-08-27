Работа в Бердске: Оператора станков на зарплату 80 000 руб. срочно ищет компания

Информация о вакансиях на 27 августа 2020 г.

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Заведующий производством (шеф-повар) МБОУ СОШ № 11 от 25000

до 30000 8(38341) 48655

bsk_sh11@mail.ru

Рабочий склада ООО МО "РОСТ" от 25000

8(383) 2092813 доб. 136

otk@mebelrost.ru

Кухонный рабочий МАДОУ № 25 от 15163

до 15163 8(38341) 30675, 8(38341) 30686

bsk_du25@mail.ru

Библиотекарь, заведующий библиотеки Школа 1, МБОУ СОШ от 20000

до 25000 8(38341) 30468

bsk_sh01@mail.ru

Кладовщик, склад готовой продукции ООО МО "РОСТ" от 25000

до 40000 8(383) 2092813 доб. 136

otk@mebelrost.ru

Подсобный рабочий, мебельное производство



циклоп(стрепование) ООО МО "РОСТ" от 19000

до 30000 8(383) 2092813 доб. 136

otk@mebelrost.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Помощник воспитателя Юнона, ЦСПСиД МБУ от 20000

до 20000 8(38341) 20809 доб. 108

unona.berdsk@mail.ru

Системный администратор Школа 1, МБОУ СОШ от 25000

до 25000 8(38341) 30468

bsk_sh01@mail.ru

Главный Эксперт, в сфере закупок Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска от 25800

8(38341) 26818

berdsk@mfnso.ru

Машинист крана автомобильного ООО "СК "Стройкомплект" от 15163

до 15163 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru

Повар, с обязанностями продавца ИП Саньков Александр Николаевич от 15163

до 23000 8(913) 7523114

sankof.74@mail.ru

Педагог дополнительного образования МАОУ ДО ДООЦТ "Юность" от 20000

до 35000 8(38341) 25511

unost_berdsk@mail.ru

Младший воспитатель МАДОУ № 25 от 15163

8(38341) 30675, 8(38341) 30686

bsk_du25@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО "ТГК 1" от 16000

до 16000 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Оператор станков с программным управлением, мебельное производство ООО МО "РОСТ" от 30000

до 80000 8(383) 2092813 доб. 136

otk@mebelrost.ru

Специалист по маникюру (Маникюрша), мастер маникюра, педикюра ООО "Тонус" от 20000

до 20000 8(923) 1004102

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Раскройщик ООО «Солгор» от 15163

до 20000 8(913) 7675471



Администратор, администратор в спа-центр ООО "Тонус" от 15163

до 40000 8(923) 1004102

Младший воспитатель, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 7 от 15163

до 15163 8(38341) 44795

bsk_du07@mail.ru

Массажист, массажист в спа-центр ООО "Тонус" от 15163

до 45000 8(923) 1004102

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Офис-менеджер ООО «Солгор» от 15163

до 16000 8(913) 7675471

korzhikova@gmail.com

Фурнитурщик ООО «Солгор» от 15163

до 20000 8(913) 7675471



Учетчик ООО "Здравмедтех-Н" от 19500

до 19500 8(383) 2092134

zmt65@mail.ru

Упаковщик Диамант-НСК ООО от 20000

до 30000 8(913) 4750116

Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 15163

до 15163 8(38341) 21254

bsk_sh02@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Повар 5 разряда Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 17000

до 19000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Слесарь-сантехник ООО УК "Прогресс" от 27000

8(38341) 25700

uk-progress-brd@mail.ru

Врач-косметолог, косметолог в спа-центр ООО "Тонус" от 30000

до 45000 8(923) 1004102

Водитель автомобиля, на ледозаливочную машину, кат. с Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ от 16000

до 18000 8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru

Продавец продовольственных товаров ООО МегаТорг от 21000

до 21000 8(903) 9016431, 8(383) 2125974

shestakova.o@bynom.com

Кассир торгового зала ООО МегаТорг от 22000

до 22000 8(903) 9016431, 8(383) 2125974



Охранник, сотрудник службы безопасности ООО МегаТорг от 23000

до 23000 8(903) 9016431, 8(383) 2125974

shestakova.o@bynom.com

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Товаровед ООО МегаТорг от 30000

до 30000 8(903) 9016431, 8(383) 2125974

shestakova.o@bynom.com

Комплектовщик ООО "НОТИС" от 20000

до 25000 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Грузчик Ксилема,ООО от 20000

до 20000 8(38341) 42626



Уборщик производственных и служебных помещений Сибирский стандарт УК,ООО от 15163

до 20000 8(38341) 49060

info@sibstandart.ru

Уборщик производственных и служебных помещений ПГС-К,ООО от 18000

до 20000 8(913) 7270006

Литейщик на машинах для литья под давлением Центр Технолит, ООО от 25000

до 30000 8(913) 9245975

abataev_betro@mail.ru

Архивариус АО "БЭМЗ" от 20000

до 20000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Повар ООО "НОТИС" от 18000

8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда Комбинат бытовых услуг, МУП от 23000

до 23000 8(38341) 56157

personal@bktrest.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), математика - информатика Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж" от 18000

до 25000 8(38341) 21120

bmkbuh@ngs.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), психология Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж" от 18000

до 25000 8(38341) 21120

bmkbuh@ngs.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), история, философия Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж" от 20000

8(38341) 21120

bmkbuh@ngs.ru

Уборщик производственных и служебных помещений ООО "Здравмедтех-Н" от 16500

до 16500 8(383) 2092134

zmt65@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений ИП Пастухова Валентина Николаевна от 15163

до 15163 8(913) 4667026

sireva1982@icloud.com

Слесарь-сантехник ООО "ТГК 1" от 29300

до 29300 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда АО "БЭМЗ" от 25000

8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Комплектовщик изделий и инструмента АО "БЭМЗ" от 20000

до 20000 8(38341) 44638

personal-betro@mail.ru

Токарь ООО "НОТИС" от 25000

до 30000 8(38341) 58210

vacancy@notis.ru

Электрик участка, электромонтер ООО "ПрофСервис" от 21000

до 21000 8(38341) 53200

profservis@iberdsk.ru

Менеджер (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) ООО ПК "Кристалл" от 30000

8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Разнорабочий, легкая промышленность Швейные технологии,ООО от 18000

до 25000 8(913) 7065502

Personal@krha.ru

Грузчик, отель "борвиха" Солди ООО от 25000

до 25000 8(913) 4752272

Горничная Солди ООО от 20000

до 20000 8(983) 1263030

borvihabuhg@mail.ru

Мойщик посуды Престиж-Помощь, ООО от 18000

до 18000 8(913) 4752272

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Мойщик посуды Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 15163

8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Младший воспитатель МБДОУЦРР № 28 "Огонек" от 15163

до 18000 8(38341) 44144

bsk_du28@mail.ru

Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам "Совкомбанк" ПАО от 15163

до 35000 8(913) 0811491

sadovskayans@sovcombank.ru

Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), "математика" Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000

до 30000 8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Повар 4 разряда Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 16000

8(38341) 30866

okbpk@bk.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Повар Солди ООО от 25000

до 30000 8(913) 4752272

Повар, повар-пекарь МАОУ "Экономический лицей" от 15163

до 15163 8(38341) 23091

bsk_she@mail.ru

Главный инженер (в прочих отраслях) Кристалл,АНО СК от 35000

до 40000 8(38341) 29623

natali.rujnikowa@yandex.ru

Разнорабочий ООО "СК "Стройкомплект" от 15163

до 15163 8(952) 8841818



Электрик участка ООО "СК "Стройкомплект" от 30000

до 30000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru

Штукатур, отделочник ООО "СК "Стройкомплект" от 30000

до 30000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru

Маляр ООО "СК "Стройкомплект" от 30000

до 30000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru

Охранник, лицензированный ООО "СК "Стройкомплект" от 15163

до 15163 8(952) 8841818



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Штукатур, отделочник ООО "СК "Стройкомплект" от 30000

до 30000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru

Электрик участка ООО "СК "Стройкомплект" от 30000

до 30000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru

Маляр ООО "СК "Стройкомплект" от 30000

до 30000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru

Инженер производственно-технического отдела ООО "СК "Стройкомплект" от 35000

до 35000 8(952) 8841818



Мастер строительных и монтажных работ ООО "СК "Стройкомплект" от 40000

до 40000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru

Начальник участка (в строительстве) ООО "СК "Стройкомплект" от 50000

до 50000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru

Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО "СК "Стройкомплект" от 40000

до 40000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru

Плотник, плотник-бетонщик ООО "СК "Стройкомплект" от 40000

до 40000 8(952) 8841818



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Производитель работ (прораб) (в строительстве) ООО "СК "Стройкомплект" от 60000

до 60000 8(952) 8841818

sk888ok@inbox.ru

Водитель автомобиля, кат. с ООО «Бердский Элеватор» от 22000

до 22000 8(38341) 24289

b.eievator-ok@yandex.ru

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ СОШ № 3 "Пеликан" от 15163

до 16000 8(38341) 25702

bsk_sh03@mail.ru

Педагог социальный ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 15163

до 15163 8(38341) 62810, 8(38341) 43666



Мастер, водоотведение Комбинат бытовых услуг, МУП от 32500

до 35000 8(38341) 56157

personal@bktrest.ru

Библиотекарь ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 15163

до 15163 8(38341) 62810, 8(38341) 43666

bkkk@ngs.ru

Сторож (вахтер) МБОУ СОШ № 3 "Пеликан" от 15163

до 16000 8(38341) 25702

bsk_sh03@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Начальник (заведующий) гаража, грузовой транспорт ЭкоСервис,ООО от 35000

до 40000 8(913) 3800807

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Строительные системы,ООО от 23000

8(38341) 58142

o.korikova@ad-brd.ru

Механик гаража, грузовой транспорт ЭкоСервис,ООО от 35000

до 40000 8(38341) 56002

ecoservice@ngs.ru

Уборщик производственных и служебных помещений Управление образования и молодежной политики,МКУ от 15200

до 15200 8(38341) 21171

bsk_uo@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ № 3 "Пеликан" от 15163

до 16000 8(38341) 25702

bsk_sh03@mail.ru

Повар Строительные системы,ООО от 17000

8(38341) 58142

o.korikova@ad-brd.ru

Электрик участка ТСЖ "Изумрудный" от 22500

до 22500 8(913) 8833066

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 категории (класса), английский язык МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 20000

до 21000 8(38341) 24309

bsk_sh10@mail.ru

Технолог, мясного производства Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 30000

до 35000 8(38341) 58201

pfalmaz@yandex.ru

Птицевод Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 16000

до 20000 8(38341) 58201



Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 15163

до 15163 8(38341) 58201

pfalmaz@yandex.ru

Повар ИП Черепанова Ольга Викторовна от 25000

до 25000 8(983) 3141931

dim9n@yandex.ru

Старший Кассир ООО "Торгсервис 54" от 30000

до 30000 8(906) 9943333, 8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com

Уборщик производственных и служебных помещений ООО "Торгсервис 54" от 15163

до 15163 8(906) 9943333, 8(383) 3253976



Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Грузчик ООО "Торгсервис 54" от 25000

до 30000 8(906) 9943333, 8(383) 3253976

rusakovao842@gmail.com

Бухгалтер, материальная группа ООО "ПТК СибирьБумага" от 25000

до 25000 8(953) 8814652

pirozkhova@moris-sib.ru

Экономист АО "Бердский хлебокомбинат" от 18000

до 25000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Учитель-логопед 1 категории (класса) МБДОУ № 17 "Земляничка" от 15163

до 15163 8(38341) 28009



Делопроизводитель МБДОУ №19 "Шустрик" от 18000

до 18000 8(38341) 22681

bsk_du19@mail.ru

Педагог-психолог МБОУ ДО "Перспектива" от 16000

до 35000 8(38341) 50012

gcdt_berdsk@mail.ru

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Уборщик производственных и служебных помещений Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ от 15163

до 15163 8(38341) 43312

lds-berdsk@yandex.ru

Электрик цеха Ясная поляна ООО от 25000

до 25000 8(913) 9062963

Литейщик пластмасс ООО "СКОН" от 22000

8(923) 1018909

skon18@mail.ru

Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Ясная поляна ООО от 25000

до 25000 8(913) 9062963

Педагог дополнительного образования, конструирование и моделирование на основе конструктора lego, начальная робототехника МБОУ ДО "Перспектива" от 15163

до 35000 8(38341) 50012

gcdt_berdsk@mail.ru

Педагог дополнительного образования, 3d моделирование, дизайн (компьютерный и предметный , дизайн в компьютерной графике) МБОУ ДО "Перспектива" от 15163

до 35000 8(38341) 50012

gcdt_berdsk@mail.ru

Педагог дополнительного образования, основы электроники и радиотехнического конструирования (на основе конструкторов «знаток», «амперка») МБОУ ДО "Перспектива" от 15163

до 35000 8(38341) 50012



Механик, механик - боулинга Ясная поляна ООО от 25000

до 25000 8(913) 9062963

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Инспектор по кадрам АО "Бердский хлебокомбинат" от 18000

до 22000 8(38341) 20475

kadrov_otdel@list.ru

Мойщик посуды Детский сад № 12 "Красная шапочка",МБДОУ от 15163

до 22800 8(38341) 23090

bsk_du12@mail.ru

Уборщик производственных и служебных помещений МУП "УК ЖКХ" от 15163

до 15163 8(38341) 21510

4121510@mail.ru

Младший воспитатель Детский сад № 15 "Ручеек",МБДОУ от 15163

8(923) 1414888

bsk_du15@mail.ru

Младший воспитатель Детский сад № 3 "Журавушка",МАДОУ от 15163

до 15163 8(38341) 20901

bsk_du03@mail.ru

Грузчик ООО "Эйвон Бьюти Продактс Компани" от 30000

до 35000 8(913) 4654966

oksana.neropova@avon.com

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Водитель автомобиля, кат. в Комбинат бытовых услуг, МУП от 19560

до 22000 8(38341) 56157

personal@bktrest.ru

Сборщик, сборка заказов порфюмерно-косметической продукции ООО "Эйвон Бьюти Продактс Компани" от 28000

8(913) 4654966

oksana.neropova@avon.com

Юрисконсульт Сиббиофарм,ПО ООО от 34000

до 45000 8(383) 3047000 доб. 127, 8(913) 4830264

kadri@sibbio.ru

Плотник МУП "УК ЖКХ" от 18455

до 18455 8(38341) 21510

4121510@mail.ru

Дворник МУП "УК ЖКХ" от 15163

до 15163 8(38341) 21510

4121510@mail.ru

Дворник Детский сад № 15 "Ручеек",МБДОУ от 17000

8(923) 1414888

bsk_du15@mail.ru

Машинист-обходчик по котельному оборудованию ООО "ТГК 1" от 19000

до 19000 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Профессия Организация З/П руб. Контактные данные

Упаковщик АО "Виртекс" от 22000

до 25000 8(913) 9002022, 8(38341) 58689

pov@virtex-food.ru

Водитель автомобиля, водитель мусоровоза, кат.с ЭкоСервис,ООО от 35000

до 45000 8(913) 3800807

Врач-травматолог-ортопед ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 53752

до 53752 8(38341) 26656



Машинист (кочегар) котельной ООО "ТГК 1" от 23645

до 23645 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

Помощник врача-эпидемиолога ГБУЗ НСО "БЦГБ" от 28827

до 28827 8(38341) 26656

ok@bcgb.ru

Комплектовщик ВТ Логистик, ООО от 22000

до 25000 8(913) 9002022, 8(38341) 58689

pov@virtex-food.ru

Рабочий склада АО "Виртекс" от 22000

до 25000 8(913) 9002022, 8(38341) 58689



Грузчик ООО "ТГК 1" от 18000

до 18000 8(38341) 60095

ok@tgk1.org

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