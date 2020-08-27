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Работа в Бердске: Оператора станков на зарплату 80 000 руб. срочно ищет компания

17:08 27.08.2020 Фото: pixabay.com
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Центр занятости населения предлагает горожанам 156 вакансий.

Работа в Бердске: Оператора станков на зарплату 80 000 руб. срочно ищет компания
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Информация о вакансиях на 27 августа 2020 г.
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Заведующий производством (шеф-повар) МБОУ СОШ № 11 от 25000
до 30000		 8(38341) 48655
bsk_sh11@mail.ru
Рабочий склада ООО МО "РОСТ" от 25000
до 25000		 8(383) 2092813 доб. 136
otk@mebelrost.ru
Кухонный рабочий МАДОУ № 25 от 15163
до 15163		 8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
Библиотекарь, заведующий библиотеки Школа 1, МБОУ СОШ от 20000
до 25000		 8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
Кладовщик, склад готовой продукции ООО МО "РОСТ" от 25000
до 40000		 8(383) 2092813 доб. 136
otk@mebelrost.ru
Подсобный рабочий, мебельное производство
раскатка и паллетирование поддонов
циклоп(стрепование)		 ООО МО "РОСТ" от 19000
до 30000		 8(383) 2092813 доб. 136
otk@mebelrost.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Помощник воспитателя Юнона, ЦСПСиД МБУ от 20000
до 20000		 8(38341) 20809 доб. 108
unona.berdsk@mail.ru
Системный администратор Школа 1, МБОУ СОШ от 25000
до 25000		 8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
Главный Эксперт, в сфере закупок Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска от 25800
до 36800		 8(38341) 26818
berdsk@mfnso.ru
Машинист крана автомобильного ООО "СК "Стройкомплект" от 15163
до 15163		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Повар, с обязанностями продавца ИП Саньков Александр Николаевич от 15163
до 23000		 8(913) 7523114
sankof.74@mail.ru
Педагог дополнительного образования МАОУ ДО ДООЦТ "Юность" от 20000
до 35000		 8(38341) 25511
unost_berdsk@mail.ru
Младший воспитатель МАДОУ № 25 от 15163
до 15163		 8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования ООО "ТГК 1" от 16000
до 16000		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Оператор станков с программным управлением, мебельное производство ООО МО "РОСТ" от 30000
до 80000		 8(383) 2092813 доб. 136
otk@mebelrost.ru
Специалист по маникюру (Маникюрша), мастер маникюра, педикюра ООО "Тонус" от 20000
до 20000		 8(923) 1004102
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Раскройщик ООО «Солгор» от 15163
до 20000		 8(913) 7675471
korzhikova@gmail.com
Администратор, администратор в спа-центр ООО "Тонус" от 15163
до 40000		 8(923) 1004102
Младший воспитатель, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов МАДОУ № 7 от 15163
до 15163		 8(38341) 44795
bsk_du07@mail.ru
Массажист, массажист в спа-центр ООО "Тонус" от 15163
до 45000		 8(923) 1004102
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Офис-менеджер ООО «Солгор» от 15163
до 16000		 8(913) 7675471
korzhikova@gmail.com
Фурнитурщик ООО «Солгор» от 15163
до 20000		 8(913) 7675471
korzhikova@gmail.com
Учетчик ООО "Здравмедтех-Н" от 19500
до 19500		 8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
Упаковщик Диамант-НСК ООО от 20000
до 30000		 8(913) 4750116
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ №2 "Спектр" от 15163
до 15163		 8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Повар 5 разряда Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 17000
до 19000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Слесарь-сантехник ООО УК "Прогресс" от 27000
до 27000		 8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
Врач-косметолог, косметолог в спа-центр ООО "Тонус" от 30000
до 45000		 8(923) 1004102
Водитель автомобиля, на ледозаливочную машину, кат. с Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ от 16000
до 18000		 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Продавец продовольственных товаров ООО МегаТорг от 21000
до 21000		 8(903) 9016431, 8(383) 2125974
shestakova.o@bynom.com
Кассир торгового зала ООО МегаТорг от 22000
до 22000		 8(903) 9016431, 8(383) 2125974
shestakova.o@bynom.com
Охранник, сотрудник службы безопасности ООО МегаТорг от 23000
до 23000		 8(903) 9016431, 8(383) 2125974
shestakova.o@bynom.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Товаровед ООО МегаТорг от 30000
до 30000		 8(903) 9016431, 8(383) 2125974
shestakova.o@bynom.com
Комплектовщик ООО "НОТИС" от 20000
до 25000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Грузчик Ксилема,ООО от 20000
до 20000		 8(38341) 42626
xilema-berdsk@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Сибирский стандарт УК,ООО от 15163
до 20000		 8(38341) 49060
info@sibstandart.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ПГС-К,ООО от 18000
до 20000		 8(913) 7270006
Литейщик на машинах для литья под давлением Центр Технолит, ООО от 25000
до 30000		 8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
Архивариус АО "БЭМЗ" от 20000
до 20000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Повар ООО "НОТИС" от 18000
до 20000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда Комбинат бытовых услуг, МУП от 23000
до 23000		 8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), математика - информатика Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж" от 18000
до 25000		 8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), психология Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж" от 18000
до 25000		 8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), история, философия Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж" от 20000
до 25000		 8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ООО "Здравмедтех-Н" от 16500
до 16500		 8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений ИП Пастухова Валентина Николаевна от 15163
до 15163		 8(913) 4667026
sireva1982@icloud.com
Слесарь-сантехник ООО "ТГК 1" от 29300
до 29300		 8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда АО "БЭМЗ" от 25000
до 30000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Комплектовщик изделий и инструмента АО "БЭМЗ" от 20000
до 20000		 8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
Токарь ООО "НОТИС" от 25000
до 30000		 8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
Электрик участка, электромонтер ООО "ПрофСервис" от 21000
до 21000		 8(38341) 53200
profservis@iberdsk.ru
Менеджер (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте) ООО ПК "Кристалл" от 30000
до 35000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Разнорабочий, легкая промышленность Швейные технологии,ООО от 18000
до 25000		 8(913) 7065502
Personal@krha.ru
Грузчик, отель "борвиха" Солди ООО от 25000
до 25000		 8(913) 4752272
Горничная Солди ООО от 20000
до 20000		 8(983) 1263030
borvihabuhg@mail.ru
Мойщик посуды Престиж-Помощь, ООО от 18000
до 18000		 8(913) 4752272
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Мойщик посуды Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 15163
до 15163		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Младший воспитатель МБДОУЦРР № 28 "Огонек" от 15163
до 18000		 8(38341) 44144
bsk_du28@mail.ru
Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам "Совкомбанк" ПАО от 15163
до 35000		 8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), "математика" Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 20000
до 30000		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Повар 4 разряда Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО от 16000
до 18500		 8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Повар Солди ООО от 25000
до 30000		 8(913) 4752272
Повар, повар-пекарь МАОУ "Экономический лицей" от 15163
до 15163		 8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
Главный инженер (в прочих отраслях) Кристалл,АНО СК от 35000
до 40000		 8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
Разнорабочий ООО "СК "Стройкомплект" от 15163
до 15163		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Электрик участка ООО "СК "Стройкомплект" от 30000
до 30000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Штукатур, отделочник ООО "СК "Стройкомплект" от 30000
до 30000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Маляр ООО "СК "Стройкомплект" от 30000
до 30000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Охранник, лицензированный ООО "СК "Стройкомплект" от 15163
до 15163		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Штукатур, отделочник ООО "СК "Стройкомплект" от 30000
до 30000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Электрик участка ООО "СК "Стройкомплект" от 30000
до 30000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Маляр ООО "СК "Стройкомплект" от 30000
до 30000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Инженер производственно-технического отдела ООО "СК "Стройкомплект" от 35000
до 35000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Мастер строительных и монтажных работ ООО "СК "Стройкомплект" от 40000
до 40000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Начальник участка (в строительстве) ООО "СК "Стройкомплект" от 50000
до 50000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Слесарь аварийно-восстановительных работ ООО "СК "Стройкомплект" от 40000
до 40000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Плотник, плотник-бетонщик ООО "СК "Стройкомплект" от 40000
до 40000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Производитель работ (прораб) (в строительстве) ООО "СК "Стройкомплект" от 60000
до 60000		 8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
Водитель автомобиля, кат. с ООО «Бердский Элеватор» от 22000
до 22000		 8(38341) 24289
b.eievator-ok@yandex.ru
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий МБОУ СОШ № 3 "Пеликан" от 15163
до 16000		 8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
Педагог социальный ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 15163
до 15163		 8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
Мастер, водоотведение Комбинат бытовых услуг, МУП от 32500
до 35000		 8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
Библиотекарь ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)" от 15163
до 15163		 8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
Сторож (вахтер) МБОУ СОШ № 3 "Пеликан" от 15163
до 16000		 8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Начальник (заведующий) гаража, грузовой транспорт ЭкоСервис,ООО от 35000
до 40000		 8(913) 3800807
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Строительные системы,ООО от 23000
до 28000		 8(38341) 58142
o.korikova@ad-brd.ru
Механик гаража, грузовой транспорт ЭкоСервис,ООО от 35000
до 40000		 8(38341) 56002
ecoservice@ngs.ru
Уборщик производственных и служебных помещений Управление образования и молодежной политики,МКУ от 15200
до 15200		 8(38341) 21171
bsk_uo@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МБОУ СОШ № 3 "Пеликан" от 15163
до 16000		 8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
Повар Строительные системы,ООО от 17000
до 17000		 8(38341) 58142
o.korikova@ad-brd.ru
Электрик участка ТСЖ "Изумрудный" от 22500
до 22500		 8(913) 8833066
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 категории (класса), английский язык МБОУ "СОШ №10"Пересвет" от 20000
до 21000		 8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
Технолог, мясного производства Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 30000
до 35000		 8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
Птицевод Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 16000
до 20000		 8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО от 15163
до 15163		 8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
Повар ИП Черепанова Ольга Викторовна от 25000
до 25000		 8(983) 3141931
dim9n@yandex.ru
Старший Кассир ООО "Торгсервис 54" от 30000
до 30000		 8(906) 9943333, 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Уборщик производственных и служебных помещений ООО "Торгсервис 54" от 15163
до 15163		 8(906) 9943333, 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Грузчик ООО "Торгсервис 54" от 25000
до 30000		 8(906) 9943333, 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
Бухгалтер, материальная группа ООО "ПТК  СибирьБумага" от 25000
до 25000		 8(953) 8814652
pirozkhova@moris-sib.ru
Экономист АО "Бердский хлебокомбинат" от 18000
до 25000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Учитель-логопед 1 категории (класса) МБДОУ № 17 "Земляничка" от 15163
до 15163		 8(38341) 28009
bsk_du17@mail.ru
Делопроизводитель МБДОУ №19 "Шустрик" от 18000
до 18000		 8(38341) 22681
bsk_du19@mail.ru
Педагог-психолог МБОУ ДО "Перспектива" от 16000
до 35000		 8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Уборщик производственных и служебных помещений Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ от 15163
до 15163		 8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
Электрик цеха Ясная поляна ООО от 25000
до 25000		 8(913) 9062963
Литейщик пластмасс ООО "СКОН" от 22000
до 35000		 8(923) 1018909
skon18@mail.ru
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Ясная поляна ООО от 25000
до 25000		 8(913) 9062963
Педагог дополнительного образования, конструирование и моделирование на основе конструктора lego, начальная робототехника МБОУ ДО "Перспектива" от 15163
до 35000		 8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
Педагог дополнительного образования, 3d моделирование, дизайн (компьютерный и предметный , дизайн в компьютерной графике) МБОУ ДО "Перспектива" от 15163
до 35000		 8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
Педагог дополнительного образования, основы электроники и радиотехнического конструирования (на основе конструкторов «знаток», «амперка») МБОУ ДО "Перспектива" от 15163
до 35000		 8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
Механик, механик - боулинга Ясная поляна ООО от 25000
до 25000		 8(913) 9062963
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Инспектор по кадрам АО "Бердский хлебокомбинат" от 18000
до 22000		 8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
Мойщик посуды Детский сад № 12 "Красная шапочка",МБДОУ от 15163
до 22800		 8(38341) 23090
bsk_du12@mail.ru
Уборщик производственных и служебных помещений МУП "УК ЖКХ" от 15163
до 15163		 8(38341) 21510
4121510@mail.ru
Младший воспитатель Детский сад № 15 "Ручеек",МБДОУ от 15163
до 15163		 8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
Младший воспитатель Детский сад № 3 "Журавушка",МАДОУ от 15163
до 15163		 8(38341) 20901
bsk_du03@mail.ru
Грузчик ООО "Эйвон Бьюти Продактс Компани" от 30000
до 35000		 8(913) 4654966
oksana.neropova@avon.com
Профессия Организация З/П руб. Контактные данные
Водитель автомобиля, кат. в Комбинат бытовых услуг, МУП от 19560
до 22000		 8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
Сборщик, сборка заказов порфюмерно-косметической продукции ООО "Эйвон Бьюти Продактс Компани" от 28000
до 32000		 8(913) 4654966
oksana.neropova@avon.com
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