Работа в Бердске: Оператора станков на зарплату 80 000 руб. срочно ищет компания

|Информация о вакансиях на 27 августа 2020 г.
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Заведующий производством (шеф-повар)
|МБОУ СОШ № 11
|от 25000
до 30000
|8(38341) 48655
bsk_sh11@mail.ru
|Рабочий склада
|ООО МО "РОСТ"
|от 25000
|8(383) 2092813 доб. 136
otk@mebelrost.ru
|Кухонный рабочий
|МАДОУ № 25
|от 15163
до 15163
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
|Библиотекарь, заведующий библиотеки
|Школа 1, МБОУ СОШ
|от 20000
до 25000
|8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
|Кладовщик, склад готовой продукции
|ООО МО "РОСТ"
|от 25000
до 40000
|8(383) 2092813 доб. 136
otk@mebelrost.ru
|Подсобный рабочий, мебельное производство
циклоп(стрепование)
|ООО МО "РОСТ"
|от 19000
до 30000
|8(383) 2092813 доб. 136
otk@mebelrost.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Помощник воспитателя
|Юнона, ЦСПСиД МБУ
|от 20000
до 20000
|8(38341) 20809 доб. 108
unona.berdsk@mail.ru
|Системный администратор
|Школа 1, МБОУ СОШ
|от 25000
до 25000
|8(38341) 30468
bsk_sh01@mail.ru
|Главный Эксперт, в сфере закупок
|Управление финансов и налоговой политики администрации города Бердска
|от 25800
|8(38341) 26818
berdsk@mfnso.ru
|Машинист крана автомобильного
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 15163
до 15163
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Повар, с обязанностями продавца
|ИП Саньков Александр Николаевич
|от 15163
до 23000
|8(913) 7523114
sankof.74@mail.ru
|Педагог дополнительного образования
|МАОУ ДО ДООЦТ "Юность"
|от 20000
до 35000
|8(38341) 25511
unost_berdsk@mail.ru
|Младший воспитатель
|МАДОУ № 25
|от 15163
|8(38341) 30675, 8(38341) 30686
bsk_du25@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|ООО "ТГК 1"
|от 16000
до 16000
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Оператор станков с программным управлением, мебельное производство
|ООО МО "РОСТ"
|от 30000
до 80000
|8(383) 2092813 доб. 136
otk@mebelrost.ru
|Специалист по маникюру (Маникюрша), мастер маникюра, педикюра
|ООО "Тонус"
|от 20000
до 20000
|8(923) 1004102
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Раскройщик
|ООО «Солгор»
|от 15163
до 20000
|8(913) 7675471
|Администратор, администратор в спа-центр
|ООО "Тонус"
|от 15163
до 40000
|8(923) 1004102
|Младший воспитатель, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|МАДОУ № 7
|от 15163
до 15163
|8(38341) 44795
bsk_du07@mail.ru
|Массажист, массажист в спа-центр
|ООО "Тонус"
|от 15163
до 45000
|8(923) 1004102
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Офис-менеджер
|ООО «Солгор»
|от 15163
до 16000
|8(913) 7675471
korzhikova@gmail.com
|Фурнитурщик
|ООО «Солгор»
|от 15163
до 20000
|8(913) 7675471
|Учетчик
|ООО "Здравмедтех-Н"
|от 19500
до 19500
|8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
|Упаковщик
|Диамант-НСК ООО
|от 20000
до 30000
|8(913) 4750116
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ СОШ №2 "Спектр"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 21254
bsk_sh02@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Повар 5 разряда
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 17000
до 19000
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Слесарь-сантехник
|ООО УК "Прогресс"
|от 27000
|8(38341) 25700
uk-progress-brd@mail.ru
|Врач-косметолог, косметолог в спа-центр
|ООО "Тонус"
|от 30000
до 45000
|8(923) 1004102
|Водитель автомобиля, на ледозаливочную машину, кат. с
|Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ
|от 16000
до 18000
|8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
|Продавец продовольственных товаров
|ООО МегаТорг
|от 21000
до 21000
|8(903) 9016431, 8(383) 2125974
shestakova.o@bynom.com
|Кассир торгового зала
|ООО МегаТорг
|от 22000
до 22000
|8(903) 9016431, 8(383) 2125974
|Охранник, сотрудник службы безопасности
|ООО МегаТорг
|от 23000
до 23000
|8(903) 9016431, 8(383) 2125974
shestakova.o@bynom.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Товаровед
|ООО МегаТорг
|от 30000
до 30000
|8(903) 9016431, 8(383) 2125974
shestakova.o@bynom.com
|Комплектовщик
|ООО "НОТИС"
|от 20000
до 25000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Грузчик
|Ксилема,ООО
|от 20000
до 20000
|8(38341) 42626
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Сибирский стандарт УК,ООО
|от 15163
до 20000
|8(38341) 49060
info@sibstandart.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ПГС-К,ООО
|от 18000
до 20000
|8(913) 7270006
|Литейщик на машинах для литья под давлением
|Центр Технолит, ООО
|от 25000
до 30000
|8(913) 9245975
abataev_betro@mail.ru
|Архивариус
|АО "БЭМЗ"
|от 20000
до 20000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Повар
|ООО "НОТИС"
|от 18000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Электрогазосварщик 4 разряда-5 разряда
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 23000
до 23000
|8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), математика - информатика
|Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж"
|от 18000
до 25000
|8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), психология
|Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж"
|от 18000
до 25000
|8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), история, философия
|Бердский филиал ГАПОУ НСО "Новосибирский медицинский колледж"
|от 20000
|8(38341) 21120
bmkbuh@ngs.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО "Здравмедтех-Н"
|от 16500
до 16500
|8(383) 2092134
zmt65@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ИП Пастухова Валентина Николаевна
|от 15163
до 15163
|8(913) 4667026
sireva1982@icloud.com
|Слесарь-сантехник
|ООО "ТГК 1"
|от 29300
до 29300
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 3 разряда
|АО "БЭМЗ"
|от 25000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Комплектовщик изделий и инструмента
|АО "БЭМЗ"
|от 20000
до 20000
|8(38341) 44638
personal-betro@mail.ru
|Токарь
|ООО "НОТИС"
|от 25000
до 30000
|8(38341) 58210
vacancy@notis.ru
|Электрик участка, электромонтер
|ООО "ПрофСервис"
|от 21000
до 21000
|8(38341) 53200
profservis@iberdsk.ru
|Менеджер (на транспорте, в связи, материально-техническом снабжении и сбыте)
|ООО ПК "Кристалл"
|от 30000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Разнорабочий, легкая промышленность
|Швейные технологии,ООО
|от 18000
до 25000
|8(913) 7065502
Personal@krha.ru
|Грузчик, отель "борвиха"
|Солди ООО
|от 25000
до 25000
|8(913) 4752272
|Горничная
|Солди ООО
|от 20000
до 20000
|8(983) 1263030
borvihabuhg@mail.ru
|Мойщик посуды
|Престиж-Помощь, ООО
|от 18000
до 18000
|8(913) 4752272
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Мойщик посуды
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 15163
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Младший воспитатель
|МБДОУЦРР № 28 "Огонек"
|от 15163
до 18000
|8(38341) 44144
bsk_du28@mail.ru
|Менеджер (в коммерческой деятельности), менеджер по продажам
|"Совкомбанк" ПАО
|от 15163
до 35000
|8(913) 0811491
sadovskayans@sovcombank.ru
|Преподаватель (в колледжах, университетах и других вузах), "математика"
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 20000
до 30000
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Повар 4 разряда
|Бердский политехнический колледж,ГБПОУ НСО
|от 16000
|8(38341) 30866
okbpk@bk.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Повар
|Солди ООО
|от 25000
до 30000
|8(913) 4752272
|Повар, повар-пекарь
|МАОУ "Экономический лицей"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 23091
bsk_she@mail.ru
|Главный инженер (в прочих отраслях)
|Кристалл,АНО СК
|от 35000
до 40000
|8(38341) 29623
natali.rujnikowa@yandex.ru
|Разнорабочий
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 15163
до 15163
|8(952) 8841818
|Электрик участка
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 30000
до 30000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Штукатур, отделочник
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 30000
до 30000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Маляр
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 30000
до 30000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Охранник, лицензированный
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 15163
до 15163
|8(952) 8841818
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Штукатур, отделочник
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 30000
до 30000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Электрик участка
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 30000
до 30000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Маляр
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 30000
до 30000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Инженер производственно-технического отдела
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 35000
до 35000
|8(952) 8841818
|Мастер строительных и монтажных работ
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 40000
до 40000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Начальник участка (в строительстве)
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 50000
до 50000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Слесарь аварийно-восстановительных работ
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 40000
до 40000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Плотник, плотник-бетонщик
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 40000
до 40000
|8(952) 8841818
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Производитель работ (прораб) (в строительстве)
|ООО "СК "Стройкомплект"
|от 60000
до 60000
|8(952) 8841818
sk888ok@inbox.ru
|Водитель автомобиля, кат. с
|ООО «Бердский Элеватор»
|от 22000
до 22000
|8(38341) 24289
b.eievator-ok@yandex.ru
|Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
|МБОУ СОШ № 3 "Пеликан"
|от 15163
до 16000
|8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
|Педагог социальный
|ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 62810, 8(38341) 43666
|Мастер, водоотведение
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 32500
до 35000
|8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
|Библиотекарь
|ГБОУ НСО "ККК им. героя Российской Федерации О. Куянова (школа-интернат)"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 62810, 8(38341) 43666
bkkk@ngs.ru
|Сторож (вахтер)
|МБОУ СОШ № 3 "Пеликан"
|от 15163
до 16000
|8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Начальник (заведующий) гаража, грузовой транспорт
|ЭкоСервис,ООО
|от 35000
до 40000
|8(913) 3800807
|Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
|Строительные системы,ООО
|от 23000
|8(38341) 58142
o.korikova@ad-brd.ru
|Механик гаража, грузовой транспорт
|ЭкоСервис,ООО
|от 35000
до 40000
|8(38341) 56002
ecoservice@ngs.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Управление образования и молодежной политики,МКУ
|от 15200
до 15200
|8(38341) 21171
bsk_uo@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МБОУ СОШ № 3 "Пеликан"
|от 15163
до 16000
|8(38341) 25702
bsk_sh03@mail.ru
|Повар
|Строительные системы,ООО
|от 17000
|8(38341) 58142
o.korikova@ad-brd.ru
|Электрик участка
|ТСЖ "Изумрудный"
|от 22500
до 22500
|8(913) 8833066
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Учитель (преподаватель) иностранного языка 1 категории (класса), английский язык
|МБОУ "СОШ №10"Пересвет"
|от 20000
до 21000
|8(38341) 24309
bsk_sh10@mail.ru
|Технолог, мясного производства
|Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО
|от 30000
до 35000
|8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
|Птицевод
|Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО
|от 16000
до 20000
|8(38341) 58201
|Уборщик производственных и служебных помещений, в счет установленной квоты для трудоустройства инвалидов
|Бердская птицефабрика "АЛМАЗ",ООО
|от 15163
до 15163
|8(38341) 58201
pfalmaz@yandex.ru
|Повар
|ИП Черепанова Ольга Викторовна
|от 25000
до 25000
|8(983) 3141931
dim9n@yandex.ru
|Старший Кассир
|ООО "Торгсервис 54"
|от 30000
до 30000
|8(906) 9943333, 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Уборщик производственных и служебных помещений
|ООО "Торгсервис 54"
|от 15163
до 15163
|8(906) 9943333, 8(383) 3253976
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Грузчик
|ООО "Торгсервис 54"
|от 25000
до 30000
|8(906) 9943333, 8(383) 3253976
rusakovao842@gmail.com
|Бухгалтер, материальная группа
|ООО "ПТК СибирьБумага"
|от 25000
до 25000
|8(953) 8814652
pirozkhova@moris-sib.ru
|Экономист
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 18000
до 25000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Учитель-логопед 1 категории (класса)
|МБДОУ № 17 "Земляничка"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 28009
|Делопроизводитель
|МБДОУ №19 "Шустрик"
|от 18000
до 18000
|8(38341) 22681
bsk_du19@mail.ru
|Педагог-психолог
|МБОУ ДО "Перспектива"
|от 16000
до 35000
|8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Уборщик производственных и служебных помещений
|Ледовый дворец спорта "Бердск",МАУ
|от 15163
до 15163
|8(38341) 43312
lds-berdsk@yandex.ru
|Электрик цеха
|Ясная поляна ООО
|от 25000
до 25000
|8(913) 9062963
|Литейщик пластмасс
|ООО "СКОН"
|от 22000
|8(923) 1018909
skon18@mail.ru
|Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
|Ясная поляна ООО
|от 25000
до 25000
|8(913) 9062963
|Педагог дополнительного образования, конструирование и моделирование на основе конструктора lego, начальная робототехника
|МБОУ ДО "Перспектива"
|от 15163
до 35000
|8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
|Педагог дополнительного образования, 3d моделирование, дизайн (компьютерный и предметный , дизайн в компьютерной графике)
|МБОУ ДО "Перспектива"
|от 15163
до 35000
|8(38341) 50012
gcdt_berdsk@mail.ru
|Педагог дополнительного образования, основы электроники и радиотехнического конструирования (на основе конструкторов «знаток», «амперка»)
|МБОУ ДО "Перспектива"
|от 15163
до 35000
|8(38341) 50012
|Механик, механик - боулинга
|Ясная поляна ООО
|от 25000
до 25000
|8(913) 9062963
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Инспектор по кадрам
|АО "Бердский хлебокомбинат"
|от 18000
до 22000
|8(38341) 20475
kadrov_otdel@list.ru
|Мойщик посуды
|Детский сад № 12 "Красная шапочка",МБДОУ
|от 15163
до 22800
|8(38341) 23090
bsk_du12@mail.ru
|Уборщик производственных и служебных помещений
|МУП "УК ЖКХ"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 21510
4121510@mail.ru
|Младший воспитатель
|Детский сад № 15 "Ручеек",МБДОУ
|от 15163
|8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
|Младший воспитатель
|Детский сад № 3 "Журавушка",МАДОУ
|от 15163
до 15163
|8(38341) 20901
bsk_du03@mail.ru
|Грузчик
|ООО "Эйвон Бьюти Продактс Компани"
|от 30000
до 35000
|8(913) 4654966
oksana.neropova@avon.com
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Водитель автомобиля, кат. в
|Комбинат бытовых услуг, МУП
|от 19560
до 22000
|8(38341) 56157
personal@bktrest.ru
|Сборщик, сборка заказов порфюмерно-косметической продукции
|ООО "Эйвон Бьюти Продактс Компани"
|от 28000
|8(913) 4654966
oksana.neropova@avon.com
|Юрисконсульт
|Сиббиофарм,ПО ООО
|от 34000
до 45000
|8(383) 3047000 доб. 127, 8(913) 4830264
kadri@sibbio.ru
|Плотник
|МУП "УК ЖКХ"
|от 18455
до 18455
|8(38341) 21510
4121510@mail.ru
|Дворник
|МУП "УК ЖКХ"
|от 15163
до 15163
|8(38341) 21510
4121510@mail.ru
|Дворник
|Детский сад № 15 "Ручеек",МБДОУ
|от 17000
|8(923) 1414888
bsk_du15@mail.ru
|Машинист-обходчик по котельному оборудованию
|ООО "ТГК 1"
|от 19000
до 19000
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Упаковщик
|АО "Виртекс"
|от 22000
до 25000
|8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
|Водитель автомобиля, водитель мусоровоза, кат.с
|ЭкоСервис,ООО
|от 35000
до 45000
|8(913) 3800807
|Врач-травматолог-ортопед
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 53752
до 53752
|8(38341) 26656
|Машинист (кочегар) котельной
|ООО "ТГК 1"
|от 23645
до 23645
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Помощник врача-эпидемиолога
|ГБУЗ НСО "БЦГБ"
|от 28827
до 28827
|8(38341) 26656
ok@bcgb.ru
|Комплектовщик
|ВТ Логистик, ООО
|от 22000
до 25000
|8(913) 9002022, 8(38341) 58689
pov@virtex-food.ru
|Рабочий склада
|АО "Виртекс"
|от 22000
до 25000
|8(913) 9002022, 8(38341) 58689
|Грузчик
|ООО "ТГК 1"
|от 18000
до 18000
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
|Профессия
|Организация
|З/П руб.
|Контактные данные
|Машинист топливоподачи
|ООО "ТГК 1"
|от 21000
до 21000
|8(38341) 60095
ok@tgk1.org
Работа в Бердске: Оператора станков на зарплату 80 000 руб. срочно ищет компания
17:08 27.08.2020
Центр занятости населения предлагает горожанам 156 вакансий.
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