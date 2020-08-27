Как выбрать сумку: модные разновидности

В классический набор каждой девушки для выхода входит: расческа, зеркальце, влажные/сухие салфетки, небольшой набор косметики, ключи, телефон и пр. Для того чтобы все эти вещи не носить по карманам, а организовать порядок, дамы предпочитают купить кожаные сумки.

Как правильно выбрать изделие

Сумка – обязательный атрибут любого женского образа. Правильно подобранный аксессуар позволяет завершит весь наряд дамы, сделав его более женственным.

А чтобы всегда быть стильной и в тренде, девушки выбирают только актуальные сумки. Сейчас в моде следующие изделия:

Клатчи. Это небольшая сумочка, идеально подходящая как для повседневного, так и для вечернего образа. Сейчас особенно актуальные однотонные модели, без ярких деталей. Именно такие клатчи идеально дополнят абсолютно любой образ. Не рекомендуется выбирать клатчи с разными нашивками и яркими элементами, так как в обычном образе они все внимание переключают на себя, тем самым затмевая остальные части одежды. Сумки-рюкзаки. Ни для кого не секрет, что за последнее время популярность рюкзаков значительно возросла. Теперь это не просто атрибут для учебы или спорта, а часть любого повседневного образа. Сейчас популярные бренды предлагают сумки-рюкзаки, которые совмещают сразу две популярные модели. Сумка-рюкзак удобна в использовании, благодаря чему ее можно брать даже длительные прогулки. Такая модель идеально смотрится как с платьем, так и с джинсами. Для создания легкого образа, сумку-рюкзак обычно носят на одном плече. Классика. Это стандартный тип сумок, которые имеют вместительную основу и небольшую ручку. Обычно классическая сумка отличается хорошей вместительностью и удобством, благодаря чему можно носить любые вещи. Идеально подходит под образ с легким платьем или джинсами.

Сумка – это универсальный атрибут любого женского образа, который не только выглядит привлекательно, но и отличается своей практичностью и удобством. Широкий выбор изделий представлен в интернет-магазине сумок.