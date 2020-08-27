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Возможно ли заключение брака без выезда за пределы Израиля?

17:01 27.08.2020
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Все евреи ответственно относятся к заключению брака и в принципе семейным отношениям.

В Израиле принято проводить религиозные церемонии, но по тем или иным причинам брачующиеся могут отказаться от этого и зарегистрировать светский брак. В простонародье это обычный гражданский брак, который регистрируется через контракт в Министерстве внутренних дел Израиля.

Если жених и невеста не желают вступать в брак посредством религиозной церемонии, то можно жениться за рубежом. Чаще всего для этих целей выбирают Кипр, Америку, Испанию, страны бывшего советского союза. Если в паре кто-то является гражданином другой страны, то обычно там и проводят свадьбу. Но, что делать тем, кто в силу обстоятельств не может выехать за рубеж?

Мало кто знает, но брак граждан Израиля без выезда заграницу возможен и может быть зарегистрирован в республике Эль-Сальвадор. Все дело в том, что заключить брак можно без реального присутствия, т.е. через доверенных лиц. Для этого государству необходимо предоставить соответствующие документы.

Министерством внутренних дел Израиля долгое время не признавалась эта процедура. Ее считали спорной из-за большого количества поддельных документов. Это дошло до того, что копию можно было купить в любом книжном магазине и заполнить свои данные. Но как бы не убеждали продавцы магазинов официальным этот брак не был ни для Эль-Сальвадора, ни для Израиля.

Оформить документально брак можно спустя несколько этапов. Сначала на израильского адвоката необходимо оформить доверенность, по которой он будет представлять интересы жениха и невесты. Дальше происходит совместная работа по оформлению документации. Далее пакет бумаг направляется в соответствующую организацию в Эль-Сальвадоре. Помимо этого, необходимо будет еще нанять четырех людей, которые будут заменять жениха, невесту и их свидетелей. Обычно этот вопрос решается на месте. В целом этот процесс кажется таким долгим, но займет не больше двух месяцев.

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