Труп сдохшей собаки вонял хлеще фекалий при аварии на КНС у ТЦ «Орбита» в Бердске

На невыносимый запах канализации пожаловались «Курьер. Среда. Бердск» жители Космического микрорайона. Ответ появился на странице губернатора в соцсетях: сломались насосы на КНС. В КБУ заявили, что их стоки не отравляют воздух.

Микрорайон Космический вправе претендовать на звание самого благоустроенного

В прошедшие выходные жители микрорайона Космического в Бердске пожаловались на невыносимый запах канализации. В «Курьер. Среда. Бердск» 23 августа написала Наталья:

- Фекальная вонь в Космическом!!! Уважаемая редакция, поднимете вопрос о ремонте насоса в микрорайоне Космическом. Вонь жуткая, КБУ не занимается починкой, а только перекачкой (времянкой) по улице... Постоянно открыта дверь, дежурит машина. Причем уже привезли мангал, чтобы работники готовили еду себе, т.е. проблема не решается уже неделю!В КБУ звонишь, ничего внятного о сроках ремонта не говорят... Будем ждать, пока польется по улице?

Сегодня, 27 августа, на официальной странице губернатора Новосибирской области во Вконтакте появился ответ на публикацию:

- В микрорайоне Космический был сломан один насос. После его поломки был установлен резервный. Но большое наличие в стоках мусора привело к поломке резервного насоса, в связи с чем была установлена перекачка и происходил ремонт насоса. После обеда 24.08.2020 года насос был установлен, а второй (резервный) не подлежит ремонту и будет приобретаться. С уважением, администрация города Бердска.

Насос действительно сломался, стоки действительно перекачивали во время его ремонта. Но никакого фекального запаха вокруг КНС не было, заявил в четверг замдиректора муниципального Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко. По его предположениям неприятный запах источал разлагающийся труп животного.

- Я там был специально. Возле самой канээски запаха не было. Даже когда перекачивали помпой. В метрах 15 от КНС умерло животное, которое издает стойкий специфический запах. У кого-то создалось впечатление, что это канализация. Стоки пахнут по-другому. Но там не были выхода стоков наружу. Помпы стояли внутри КНС, это никаким образом ни на что не отражалось. Она стоит в поле и возле жилых домов вообще никаких запахов не было, - прокомментировал 27 августа «Курьер. Среда. Бердск» Алексеенко.

По его словам, в понедельник поставили новый насос, и «все сейчас работает в штатном режиме».

Между тем, насос в канализационно-насосной станции, обслуживающей Космический микрорайон, ломался ровно год назад из-за волос. Предполагали, что отходы производства в канализацию сливает парикмахерская.

- В прошлом году мы сделали ряд мероприятий. По-другому сделали комплект автоматики... Но в один насос попала воза из-за разгерметизации. Это техника, которая эксплуатируется в крайне сложных условиях. У второго насоса сгорела проводка. Ее перемотали и запустили. Первый тоже получается восстановить. Керамический блок был разрушен, думали, что проще купить новый. Но сумели восстановить, - пояснил Александр Алексеевич.

Он подчеркнул, что сломавшиеся насосы и перекачка стоков «вручную» никак не отразились на местных жителях. Они, как обычно, пользовались канализацией.