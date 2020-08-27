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Из какого материала строить баню?

17:08 27.08.2020
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Каждый второй обладатель участка загородом мечтает иметь баню.

Кто-то использует это помещение только для того, чтобы помыться, а кто-то делает баню как отдельно стоящий дом с мансардой, террасой и гостевыми комнатами. Большой выбор планировок можно найти на сайте https://www.terem-pro.ru/catalog/bani/. Но абсолютно неважно какую планировку будет иметь баня, намного важнее выбрать правильный материал. От этого зависит насколько долго прослужит вам помещение.

К строительству бань очень жесткие требования. Как правило, это связано с тем, что отапливается помещение при помощи дров. Поэтому при выборе материала нужно учитывать этот фактор. В противном случае можно получить помещение, не соответствующее функционалу. К материалам для постройки бани предъявляются следующие требования:

    • Термоизоляция. Так получится сохранить надолго микроклимат внутри помещения. Проще говоря внутри парилки будет поддерживаться постоянная температура воздуха без лишних дров.
    • Материал должен защищать от перепадов температур и влажности.

Кроме этого нужно учитывать размеры постройки, ее расположение и конечно же финансовую составляющую.

Чаще всего бани строят из дерева, газобетона, керамзитобетона, кирпича, арболита и шлакоблоков. Эти материалы соответствуют предъявляемым требованиям, имеют отличные свойства. Большинство выбирают древесину, как основной материал. Его чаще остальных советуют специалисты при постройке. В выборе дерева есть тоже свои нюансы.

Стоит отметить сруб и брус. Они наиболее популярны. Сруб считается самым экологически чистым и безопасным материалом. Преимущество его заключается в том, что внутренняя и внешняя отделка не потребуется, потому что древесина сама по себе привлекательный материал. Срубы отличаются повышенной теплоизоляцией. Брус больше устойчив к разным механическим повреждениям, его дополнительно нужно обрабатывать и защищать от образования плесени, грибков. Учитывайте это при выборе материала для строительства бани.

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