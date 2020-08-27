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Бани из бруса: плюсы и минусы

17:09 27.08.2020
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Если вы владелец участка за городом, то наверняка задумывались о том, чтобы построить баню.

Даже пускай где-то в углу и совсем небольшую, но баню хочется всем. Главный вопрос в этом – выбор материала. И большинство останавливаются на экологически чистом и безопасном материале – древесине. Найти бани из дерева можно найти по ссылке https://doma-terem.ru/catalog/bani/.

Из основных преимуществ бруса можно выделить следующие:

  • В бане всегда будет приятный микроклимат, комфортная атмосфера. В зависимости от того какую породу дерева выберите будут различаться полезные свойства. Например, кедр помогает добиться стерильной чистоты в помещении, а сосна защищает от микробов. Никакой другой материал не способен на такое.
  • Баня из бруса будет намного легче, чем постройка из кирпича или газоблока. Следовательно, не потребуется возводить основательный фундамент. Для бани из бруса отлично подойдет свайный фундамент, а это существенная экономия.
  • Если заказывать готовый сруб, то минимум через сутки можно париться в бане. Срок может быть увеличен. Все зависит от размера постройки.
  • Если материал уложен правильно, а древесина обработана хорошо, то не потребуется ни внутренняя ни внешняя отделка. Брус сам по себе имеет отличные эстетические характеристики. Дополнительно можно обработать материал морилкой, чтобы придать естественный оттенок при этом узор сохранится.
  • Даже если сравнивать материал с камнем или любым другим, то дерево сохраняет тепло намного лучше. Затраты на обогрев меньше, а тепло не уходит дольше. Именно поэтому дерево самый лучший материал для строительства бани. Даже в минус 30 градусов температура будет держаться на уровне.
  • Материал сам по себе очень ровный, имеет правильную геометрию, что позволяет возводить максимально правильные стены.

Если говорить о минусах, то их не так много, как плюсов. Самый главный недостаток – цена. Материала на хорошую баню потребуется немало. Возведение бань из бруса имеют сложную технологию. Если в кирпичной кладке огрехи можно скрыть штукатуркой, то брус такого не потерпит.

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