27.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Образование

Ждем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск"

17:24 27.08.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Фото принимаем до 11 сентября! Запишите в свой ежедневник: "Выслать фото класса моего первоклассника на bkurer@mail.ru"

Ждем фото первоклашек для публикации в газете Курьер.Среда.Бердск
Первый раз в первый класс-2020

1 сентября во всех школах Бердска прозвенит первый звонок для первоклассников. С этим знаменательным событием мы поздравим и их самих, и их пап и мам, и, конечно, бабушек и дедушек.
Как подарок мы подарим вам проект «Первоклассник-2020» в одном из сентябрьских номеров газеты «Курьер.Среда.Бердск». В 2016, 2017, 2018, 2019 годах у нас уже был опыт такого проекта, когда фото классов первоклассников мы публиковали на страницах газеты.
Мы не сможем побывать на всех линейках во всех школах. Поэтому обращаемся к родителям первоклассников – ОБЩЕЕ фото класса первого дня школы мы ждем по адресу: Бердск, ул.К.Маркса,24, офис 2, а лучше по электронке: bkurer@mail.ru с пометкой в теме «Первоклассники».

Обязательно укажите – класс, школу и ФИО классного руководителя!

Фото принимаем до 11 сентября!

Альбомы первоклассников 2016, 2017, 2018, 2019 годов размещены в группе ВКонтакте.

Присылая в наше редакцию фото, вы даете согласие на публикацию изображения и персональных данных во всех медийных площадках "Издательского дома "БукЪвица".
Если что-то осталось не ясным – звоните 2-15-51.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Ждете 1 сентября?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Россияне каких профессий довольны своей зарплатой?
17:45 27-08-2020
Россияне каких профессий довольны своей зарплатой?
18 лет дали за пособничество банде Шамиля Басаева жителю Нальчика
17:30 27-08-2020
18 лет дали за пособничество банде Шамиля Басаева жителю Нальчика
БердскЖдем фото первоклашек для публикации в газете "Курьер.Среда.Бердск"
17:24 27-08-2020
Ждем фото первоклашек для публикации в газете
Бердск"Лужи на ламинате - такое себе удовольствие": Учится модному сквирту и хвастается этим девушка в Бердске
17:24 27-08-2020
БердскЕсть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
17:21 27-08-2020
Есть те, кому гораздо хуже: протяни руку помощи попавшим в сложную ситуацию в пандемию в Бердске
МГУ не собирается лишать Лукашенко звания почетного профессора
17:15 27-08-2020
МГУ не собирается лишать Лукашенко звания почетного профессора
БердскТруп сдохшей собаки вонял хлеще фекалий при аварии на КНС у ТЦ «Орбита» в Бердске
17:15 27-08-2020
Труп сдохшей собаки вонял хлеще фекалий при аварии на КНС у ТЦ «Орбита» в Бердске
Бани из бруса: плюсы и минусы
17:09 27-08-2020
Бани из бруса: плюсы и минусы
Из какого материала строить баню?
17:08 27-08-2020
Из какого материала строить баню?
БердскРабота в Бердске: Оператора станков на зарплату 80 000 руб. срочно ищет компания
17:08 27-08-2020
Работа в Бердске: Оператора станков на зарплату 80 000 руб. срочно ищет компания