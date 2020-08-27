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Лапают продавцы колбасу голыми руками! Вместо перчаток надевают пакеты

18:12 27.08.2020
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Я не боюсь заразиться вирусом, но сам факт, то что продавцы, работники мясного отдела работают без перчаток, становится тошновато, как-то брезгливо. Или я не прав?

В рубрику "Сообщи свою новость" написал Покупатель колбасы:
-Вот уже который раз замечаю в магазине, что отдел, где продают мясо и колбасу работают без перчаток, мясо разделывают, что то готовят, голыми руками. Причем на входе слоняется охранник, служба безопасности или как там их, и не пропускает тех, кто без масок, по громкоговорителю вещают, чтобы соблюдали масочный режим. А тут - без перчаток. Я не боюсь заразиться вирусом, но сам факт, то что продавцы, работники мясного отдела лапают там все голыми руками, становится тошновато, как-то брезгливо.

Однажды я не выдержал и спросил у охранника, кому можно пожаловаться. Он проводил, видимо, это служба безопасности или как там их, выслушал внимательно и стал куда-то звонить, видимо, выяснять, кто и почему и как так могло произойти.

И вот сегодня такая же история, подошел к администратору, стала спрашивать не видел ли фамилию на бейджике, кто такая, их там несколько, несколько отделов колбасы, так же стала звонить, видимо, я им открыл глаза. Ну тут такое дело, что у них там вообще нет перчаток, разве администратор не знает, что у них нет перчаток, видимо, им их не выдают из экономии. Потому что, когда я спросил продавца, почему она берет колбасу голыми руками, она на руку надела пакет.

Пакет на руку, ну если руководство не может снабдить перчатками, тогда заматывайте им скотчем эти пакеты на руках и пусть так ходят. Снял видио, выложу попозже. Или, может, все-таки я не прав, может они могут работать без перчаток, и они не знают, что я от них хочу?

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От редакции

Будете покупать такую колбасу?

Аноним, 27 августа 2020 18:52
Видео надо перевернуть, придется повозиться.
Аноним, 27 августа 2020 18:57
Просто выбираем другой магазин. Или не покупаем то, что трогают другие вообще.
Покупатель колбасы, 27 августа 2020 19:50
Дело не в том, что нравится, не нравится, а в соблюдении правил безопасности населения в период пандемии.
Аноним, 27 августа 2020 19:49
Ой ... пакет на руку одела !
Хорошо что не плюнули до этого на руку чтобы пакет открыть
Это святое дело у продавцов ..

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