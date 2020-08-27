Путин: Резерв силовиков для отправки в Белоруссию сформирован в России

По словам российского лидера об этом его попросил президент Лукашенко. Путин назвал условия, при которых российские полицейские перейдут границу.

Путин назвал условие применения российских сил в Белоруссии

Российские силы не будут использоваться в Белоруссии до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут определённых границ, заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1».

Он сообщил, что по просьбе белорусского коллеги Александра Лукашенко сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи республике при необходимости.

«Александр Григорьевич [Лукашенко] попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов, и я это сделал. Но мы договорились, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не начнет выходить из-под контроля: пока экстремисты, прикрываясь политическими лозунгами, не приступят к разбою — начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания», — заявил Путин.

Российский лидер также отметил, что «мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, но нам безусловно небезразлично, что там происходит».

Напомним, после заявления ЦИК Белоруссии о том, что на выборах с результатом более 80% голосов победил действующий президент Александр Лукашенко, в крупных городах начались протестные акции. Тысячи их участников были задержаны, после этого многие из них сообщили об избиении и пытках со стороны сотрудников правоохранительных органов. ЕС не признал Лукашенко легитимным президентом, однако заявил, что продолжит с ним сотрудничать, так как он контролирует правительство и органы власти в стране.