27.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Работа

Жерар Депадье закрывает свою компанию АО «Вкусы Франсе» в Новосибирске

18:35 27.08.2020 Фото: vk.kom
1 0

Фирма будет иметь новую правовую форму. Кроме того, французский актер, прописанный в Новосибирске, собирается открыть первый в России ресторан.

Жерар Депадье закрывает свою компанию АО «Вкусы Франсе» в Новосибирске
Депардье в новосибирском магазине

В Новосибирске закрывается компания АО «Вкусы Франсе», которая принадлежит французскому актёру Жерару Депардье.

По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма проходит процедуру ликвидации с 28 июля - меняют неудобную организационно-правовую форму - акционерное общество.

Предполагается, что в ближайшее время откроется первый в России ресторан Депардье — он будет располагаться в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что в мае бизнес Депардье признали пострадавшим от пандемии коронавируса. Однако от помощи государства актер отказался.

Напомним, Депардье получил новосибирскую прописку 3 декабря 2018 года.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Депердье хорошо на Руси?

Гость, 27 августа 2020 19:30
Он не "закрывает", а передаёт активы ИП Депардье. Правильно: Реорганизует и оптимизирует.

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДырявую и протекающую крышу хирургического корпуса показала главврач ЦГБ мэру Бердска
20:19 27-08-2020
Дырявую и протекающую крышу хирургического корпуса показала главврач ЦГБ мэру Бердска
Розыск: Украли золота на 5 млн рублей в ювелирном магазине Новосибирска. На видео попали предполагаемые воры
20:10 27-08-2020
Розыск: Украли золота на 5 млн рублей в ювелирном магазине Новосибирска. На видео попали предполагаемые воры
Почему умирают рано мужчины в России
20:02 27-08-2020
Почему умирают рано мужчины в России
Путин: "Надо пристегнуться, чтобы штраф не платить". Президент за рулем "Аурус" проехал по "Тавриде"
19:57 27-08-2020
Путин:
Интересные факты о дизельном топливе
19:54 27-08-2020
Интересные факты о дизельном топливе
Для выплат на детей от 3 до 7 лет дал 34 млрд рублей Мишустин
19:51 27-08-2020
Для выплат на детей от 3 до 7 лет дал 34 млрд рублей Мишустин
Путин открыл трассу "Таврида" и проехал по ней в Крыму
19:39 27-08-2020
Путин открыл трассу
Путин надеется: мир избежит второй волны коронавируса 
19:31 27-08-2020
Путин надеется: мир избежит второй волны коронавируса 
Астрологи: для этих 3 знаков зодиака сентябрь 2020 станет лучшим
19:28 27-08-2020
Астрологи: для этих 3 знаков зодиака сентябрь 2020 станет лучшим
"Для тупых и скотин": Билан обругал из больничной палаты интересующихся его здоровьем фанатов
19:19 27-08-2020