Жерар Депадье закрывает свою компанию АО «Вкусы Франсе» в Новосибирске

В Новосибирске закрывается компания АО «Вкусы Франсе», которая принадлежит французскому актёру Жерару Депардье.
По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма проходит процедуру ликвидации с 28 июля - меняют неудобную организационно-правовую форму - акционерное общество.
Предполагается, что в ближайшее время откроется первый в России ресторан Депардье — он будет располагаться в Новосибирске.
Ранее сообщалось, что в мае бизнес Депардье признали пострадавшим от пандемии коронавируса. Однако от помощи государства актер отказался.
Напомним, Депардье получил новосибирскую прописку 3 декабря 2018 года.