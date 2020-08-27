Жерар Депадье закрывает свою компанию АО «Вкусы Франсе» в Новосибирске

Фирма будет иметь новую правовую форму. Кроме того, французский актер, прописанный в Новосибирске, собирается открыть первый в России ресторан.

Депардье в новосибирском магазине

В Новосибирске закрывается компания АО «Вкусы Франсе», которая принадлежит французскому актёру Жерару Депардье.

По данным сервиса «Контур.Фокус», фирма проходит процедуру ликвидации с 28 июля - меняют неудобную организационно-правовую форму - акционерное общество.

Предполагается, что в ближайшее время откроется первый в России ресторан Депардье — он будет располагаться в Новосибирске.

Ранее сообщалось, что в мае бизнес Депардье признали пострадавшим от пандемии коронавируса. Однако от помощи государства актер отказался.

Напомним, Депардье получил новосибирскую прописку 3 декабря 2018 года.