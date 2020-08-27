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В классе один заболел коронавирусом. Что будет с остальными учениками?

18:50 27.08.2020 Фото: pixabay.com
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Главный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов ответил на один из часто задаваемых родителями вопросов.

В классе один заболел коронавирусом. Что будет с остальными учениками?
Что будет с классом, где один из учеников заболел коронавирусом

Многие родители, учителя, администрации школ задают вопрос: а что будет с классом/школой, если у одного из учеников обнаружат коронавирусную инфекцию?

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов ответил на этот вопрос так:

-Пока конкретных рекомендаций по этому поводу не выработано. Но, если выявлен заболевший, то весь класс будет считаться «контактным». Я думаю, на 14 дней будут накладываться карантинные мероприятия на класс, с регулярным контролем состояния здоровья школьников, чтобы выявить тех, кто заразился, и безопасно продолжить обучение.

Министр просвещения Сергей Кравцов тоже прокомментировал больную тему. Он отметил, что карантин массовым не будет, на дистанционку вся школа не отправится. Если школы и будут закрываться, то это будет происходить "точечно".

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