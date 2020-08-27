Накажут за переполненный коронавирусными пациентами стационар больницу №25 в Новосибирске

Нашли нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Бердску ЦГБ штрафовал суд на 100 тыс. рублей за санитарное состояние.

Новосибирская больница ответит за большой поток пациентов в разгар пандемии

Дневной стационар новосибирской больницы №25, где лечились больные коронавирусом, был переполнен на момент проверки. Это является нарушением нормативов Минздрава региона.

Специалисты Роспотребнадзора посетили медучреждение 6 июля и нашли несоблюдение санитарно-гигиенических правил. В частности, палаты были переполнены пациентами, как с установленным диагнозом, так и с подозрением на коронавирус.

Материалы дела направлены в суд. Больницу могут либо оштрафовать на крупную сумму, либо закрыть на 90 дней.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Бердский городской суд 27 июля рассмотрел административное дело в отношении горбольницы по ч. 2 ст. 6.3 КоАП. В ЦГБ Бердска 17 июля прошла проверка по инициативе Роспотребнадзора - проверяли пульмонологического отделения, расположенного по адресу: ул. Попова, 10/2.

- В ходе проверки выявлено очень много нарушений. Установлено, что БЦГБ нарушила законодательств об обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допустила невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболеваний, - прокомментировали в суде.\

На основании этого суд оштрафовал бердскую ЦГБ на 100 тыс. рублей.