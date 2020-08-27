"Для тупых и скотин": Билан обругал из больничной палаты интересующихся его здоровьем фанатов

Артист рассказал про тяготы профессии, раскрыв, что скрывается за красивой картинкой в соцсетях. И признался, что у него не коронавирус.

Дима Билан сообщил поклонникам, что попал в больницу

Победитель "Евровидения-2008" вышел в прямой эфир в Инстаграме, чтобы сообщить поклонникам невесёлые новости, пишет телеграм-канал "Только никому". 38-летний артист попал в больницу с воспалением лёгких.

Во время эфира Билан был на взводе и общался с фанатами не слишком приветливо. Он упрекнул их в том, что они не заметили, как он отработал несколько последних концертов с температурой, доходящей до 37,8 ℃. И заявил, что его профессия не так легка, как это может показаться.

-Для тех, кто абсолютно тупой: очень много остаётся за кулисами. Никто не знает о моей жизни ничего вообще. В данный момент я в больнице. Я что, ною? Вы знаете, сколько раз я не показывал, что я в больнице? Знаете, сколько раз с ангиной стоял на сцене? Если кто-то считает, что это всё даётся просто так, хрен, два, три, пятнадцать, двадцать хренов лысых вам. <...> Если какая-нибудь ещё скотина напишет: "О, как легко всё достаётся в этой жизни", — да, повезло мне, в отличие от некоторых, заниматься любимым делом

В итоге артист всё же поспешил успокоить фанатов, отметив, что у него не коронавирус. Он сделал КТ, сдал кровь и мазки. Билан заявил, что не хочет портить никому настроение, поэтому продолжает выкладывать позитивные посты: "Помимо всего этого в "Инстаграме" существует одна сплошная красота".

Дима Билан — популярный певец, дважды представлявший Россию на "Евровидении" и принёсший стране победу в 2008 году с песней Believe. Кроме того, артист успел сняться в кино и построить карьеру на телевидении, став в том числе членом жюри и наставником шоу талантов "Голос" и "Голос. Дети".