Астрологи: для этих 3 знаков зодиака сентябрь 2020 станет лучшим

Сентябрь не за горами - и он начинается отлично. Потому что уже 2 сентября наступает полнолуние, которое все переворачивает с ног на голову. Но это не несет ничего негативного. После блестящего старта сентябрь также приготовил несколько сюрпризов и нововведений. Вы можете прочитать здесь, какие три знака зодиака получат наибольшую пользу.

Сентябрь приближается большими шагами

Овен

В начале сентября все может пойти не по плану. Но не позволяйте этому вводить вас в заблуждение. Держитесь за свои идеи, сосредоточьтесь на своей энергии и оставайтесь открытыми для новых идей. Благодаря вашему творчеству и необходимой доле удачи, заветное желание наконец-то сбудется. Теперь вы также станете образцом для подражания для других - вы плывете по волне успеха на работе.

Весы

Сентябрь - как раз подходящее время для того, чтобы сделать глубокий вдох. На работе дела идут хорошо, и в любовных делах царит единство и гармония. Но сейчас хорошее время, чтобы глубоко погрузиться и определить новые цели. Звезды находятся в хорошей позиции, чтобы взяться за крупные проекты и сделать шаг, которого вы так долго ждали. Ваше мужество будет вознаграждено!

Скорпион

Если вам кажется, что в последнее время дела идут не очень хорошо, сейчас самое время вздохнуть с облегчением. В сентябре вы получите признание за свою работу - все формы стресса отразятся на вас. Ваша энергия переносится и в личную жизнь, где тлеющие конфликты наконец разрешаются, а некоторые дружеские отношения еще больше углубляются. Партнер чувствует себя более связанным с вами, чем когда-либо - вы можете провести прекрасные часы вместе и испытать романтические моменты.

Источник: freundin