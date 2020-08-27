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Путин надеется: мир избежит второй волны коронавируса 

19:31 27.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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По словам главы государства, индивидуализм некоторых граждан и нежелание считаться с интересами большинства приводят к вспышке заболевания в ряде стран.

Путин надеется: мир избежит второй волны коронавируса 
Владимир Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что второй волны коронавирусной инфекции не будет нигде в мире.

Он отметил, что речь идет о развитии эпидемиологической ситуации. По словам главы государства, индивидуализм некоторых граждан и нежелание считаться с интересами большинства приводят к вспышке заболевания в ряде стран.

– Надеюсь, во-первых, что этого не произойдет все-таки, и в Европе, и в других частях света с этим справятся, – сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Кроме того, Путин считает, что вакцины против коронавируса, созданные Центром им. Гамалеи и центром биотехнологий «Вектор» под Новосибирском, будут конкурировать между собой, так как они не должны уступать друг другу по безопасности и эффективности. Второй препарат, по словам главы государства, должен появиться в сентябре.

Президент также отметил, что зарегистрированная вакцина формирует устойчивый иммунитет. Дочь Путина, испытавшая ее на себе, чувствует себя хорошо, отметил глава государства.

Первую российскую вакцину от коронавируса, разработанную в Центре имени Гамалеи, зарегистрировали 11 августа. Среди добровольцев, которые проверили ее на себе, была дочь главы государства Владимира Путина. В пресс-службе Минздрава России отметили, что вакцина от COVID-19 позволяет сформировать длительный иммунитет – до двух лет.

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