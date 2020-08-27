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Путин открыл трассу "Таврида" и проехал по ней в Крыму

19:39 27.08.2020 Фото: Кремлин.ру
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Министр транспорта РФ Евгений Дитрих отметил, что трасса, по которой проехал президент, заслуживает самой высокой оценки.

Путин открыл трассу Таврида и проехал по ней в Крыму
Путин считает, что на трассе "Таврида" в Крыму нужно делать больше съездов для удобства туристов

Трасса "Таврида", соединяющая Керчь и Севастополь, официально открыта в Крыму, по ней уже проехал президент России Владимир Путин, сообщил 27 августа сайт Кремля.

"Мы смогли завершить долгий труд открытием замечательной трассы "Таврида". <…> Дорога, трасса, по которой сегодня проехал президент Российской Федерации, заслуживает самой высокой оценки", - сказал Дитрих.

Путин считает, что на трассе "Таврида" в Крыму нужно делать больше съездов для удобства туристов.

Президент в сопровождении Министра транспорта Евгения Дитриха, генерального директора АО «ВАД» Валерия Абрамова и главного технолога АО «ВАД» Андрея Волкова проехал за рулем «Ауруса» по новому построенному участку автодороги «Таврида».

Затем глава государства осмотрел информационные стенды об этапах строительства трассы и кратко беседовал с рабочими АО «ВАД», после чего дал разрешение на открытие автомобильного движения на построенных участках.

Четырехполосная автомобильная дорога «Таврида» первой технической категории располагается в границах двух субъектов Российской Федерации – в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополе. Завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года. До конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 км от Керчи до Севастополя.

В рамках реализации проекта по строительству дороги будет построено 95 искусственных сооружений (мостов и путепроводов), создано 18 транспортных развязок, 30 надземных пешеходных переходов с лифтами для маломобильных групп граждан.

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