В одном бородатом анекдоте говорится о блондинке, которая заправила свой автомобиль вместо бензина дизельным топливом, потому что ДТ по её понятиям – это сокращённо номер марки бензина — 93. Есть и другие неожиданные факты об этом виде топлива, информирует comandir.com.

На водном транспорте дизельное топливо тоже используется

Для электротехники и оборудования, время работы которых беспрерывно, воспользоваться рекомендуется дизельным генератором. Это благоприятно скажется в дальнейшем на обслуживании и обойдётся дешевле.

Интересные факты о дизельном топливе и дизельных моторах

Факт первый - Почему это топливо называется дизельным

Бензиновый мотор называется так, потому что работает на бензине, сообщает comandir.com. Но в случае с ДТ всё совсем не так – его изобрёл Рудольф Дизель, в честь которого топливо и получило название.

Факт второй - Предшественник ДТ

Когда дизтопливо ещё не изобрели, машину с мотором для ДТ заправляли растительным маслом.

Факт третий - Сложности с пылью и разочарование промышленников Германии

Когда дизельный мотор был ещё на стадии разработки, его планировалось заправлять каменноугольной пылью. Связано это было с особенностью германской промышленности. Угля в этой стране было предостаточно, а вот нефти – очень мало. Но от первоначальной задумки пришлось отказаться, потому что Рудольфу Дизелю так и не удалось решить вопрос подачи в цилиндр пыли. Поэтому он выбрал нефтепродукты, что принесло немецким промышленникам немало разочарований и злости.

Факт четвёртый - Солярка – не дизельное топливо

А ведь многие считают, что это одно и то же – вовсе нет. В дизельном топливе отсутствует соляровая фракция. Само слово произошло от немецкого solaröl, что в переводе значит «солнечное масло». Это тяжёлая фракция с жёлтым цветом. В настоящее время соляркой заправляют трактора, а в машинах её не используют.

Факт пятый - ДТ на водном транспорте

На водном транспорте дизельное топливо тоже используется. Например, 1 л ДТ хватит океанскому лайнеру, чтобы проплыть 3 км. Для сравнения – автомобиль на 1 л ДТ пройдёт 20, а то и 25 км.

Факт шестой - Цена ДТ

По цене, самым дешёвым дизтопливо является на территории Венесуэлы. За 1 л там нужно заплатить не более двух центов, зато норвежцы за то же количество ДТ заплатят два евро.

Факт седьмой - Немного истории

Впервые мотор на ДТ установили в 1935-м. Серийный выпуск моторов в Германии начался с 1936-го. Mercedes-Benz 260 D на дизельном топливе стоил 6800 рейхсмарок, то есть дороже Mercedes-Benz 230 на две тысячи. Автомобиль на ДТ в 1939 году с ходу развил скорость 155 км/час.

Источник: comandir