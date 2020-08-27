Для выплат на детей от 3 до 7 лет дал 34 млрд рублей Мишустин

В среднем по стране размер выплаты составляет 5500 рублей. Деньги предназначаются для всех российских регионов.

В России дополнительно выделят 34 млрд рублей на выплаты на детей. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании кабмина 27 августа, сообщается на сайте правительства.

По словам Мишустина, российским регионам и городу Байконур дополнительно выделят 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Данные выплаты назначаются малообеспеченным семьям. В среднем по стране размер выплаты составляет 5500 рублей.

За какие месяцы предусмотрены дополнительные выплаты, не уточняется.