27.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Деньги / Общество

Для выплат на детей от 3 до 7 лет дал 34 млрд рублей Мишустин

19:51 27.08.2020
0

В среднем по стране размер выплаты составляет 5500 рублей. Деньги предназначаются для всех российских регионов.

В России дополнительно выделят 34 млрд рублей на выплаты на детей. Об этом сообщил председатель правительства России Михаил Мишустин на заседании кабмина 27 августа, сообщается на сайте правительства.

По словам Мишустина, российским регионам и городу Байконур дополнительно выделят 34 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Данные выплаты назначаются малообеспеченным семьям. В среднем по стране размер выплаты составляет 5500 рублей.

За какие месяцы предусмотрены дополнительные выплаты, не уточняется.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскДырявую и протекающую крышу хирургического корпуса показала главврач ЦГБ мэру Бердска
20:19 27-08-2020
Дырявую и протекающую крышу хирургического корпуса показала главврач ЦГБ мэру Бердска
Розыск: Украли золота на 5 млн рублей в ювелирном магазине Новосибирска. На видео попали предполагаемые воры
20:10 27-08-2020
Розыск: Украли золота на 5 млн рублей в ювелирном магазине Новосибирска. На видео попали предполагаемые воры
Почему умирают рано мужчины в России
20:02 27-08-2020
Почему умирают рано мужчины в России
Путин: "Надо пристегнуться, чтобы штраф не платить". Президент за рулем "Аурус" проехал по "Тавриде"
19:57 27-08-2020
Путин:
Интересные факты о дизельном топливе
19:54 27-08-2020
Интересные факты о дизельном топливе
Для выплат на детей от 3 до 7 лет дал 34 млрд рублей Мишустин
19:51 27-08-2020
Для выплат на детей от 3 до 7 лет дал 34 млрд рублей Мишустин
Путин открыл трассу "Таврида" и проехал по ней в Крыму
19:39 27-08-2020
Путин открыл трассу
Путин надеется: мир избежит второй волны коронавируса 
19:31 27-08-2020
Путин надеется: мир избежит второй волны коронавируса 
Астрологи: для этих 3 знаков зодиака сентябрь 2020 станет лучшим
19:28 27-08-2020
Астрологи: для этих 3 знаков зодиака сентябрь 2020 станет лучшим
"Для тупых и скотин": Билан обругал из больничной палаты интересующихся его здоровьем фанатов
19:19 27-08-2020