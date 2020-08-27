Розыск: Украли золота на 5 млн рублей в ювелирном магазине Новосибирска. На видео попали предполагаемые воры

Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение подозреваемых в краже золотых изделий, сообщили вечером 27 августа в управлении МВД по Новосибирской области.
25 августа в Отдел полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление директора одного из магазинов о краже ювелирных изделий.
Как рассказал мужчина, приехав утром для сверки товара, он увидел, что магазин закрыт. Открыв помещение, директор обнаружил отсутствие всех золотых украшений на общую сумму около 5 миллионов рублей. Продавцу гражданин дозвониться не смог и обратился в полицию.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели как из торгового центра выходят продавец данного магазина и её знакомый. Молодые люди уехали в неизвестном направлении.
Личности граждан установлены. В настоящее время сотрудниками полиции осуществляются оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на их розыск.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".
Всем, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в полицию по телефонам: 266-02-02 или 232-17-51.