Розыск: Украли золота на 5 млн рублей в ювелирном магазине Новосибирска. На видео попали предполагаемые воры

Камеры видеонаблюдения запечатлели как из торгового центра выходят продавец данного магазина и её знакомый. Молодые люди уехали в неизвестном направлении.

Полицейские просят откликнуться тех, кто узнал предполагаемых похитителей

Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение подозреваемых в краже золотых изделий, сообщили вечером 27 августа в управлении МВД по Новосибирской области.

25 августа в Отдел полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление директора одного из магазинов о краже ювелирных изделий.

Как рассказал мужчина, приехав утром для сверки товара, он увидел, что магазин закрыт. Открыв помещение, директор обнаружил отсутствие всех золотых украшений на общую сумму около 5 миллионов рублей. Продавцу гражданин дозвониться не смог и обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели как из торгового центра выходят продавец данного магазина и её знакомый. Молодые люди уехали в неизвестном направлении.

Личности граждан установлены. В настоящее время сотрудниками полиции осуществляются оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на их розыск.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".