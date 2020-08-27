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Розыск: Украли золота на 5 млн рублей в ювелирном магазине Новосибирска. На видео попали предполагаемые воры

20:10 27.08.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
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Камеры видеонаблюдения запечатлели как из торгового центра выходят продавец данного магазина и её знакомый. Молодые люди уехали в неизвестном направлении.

Розыск: Украли золота на 5 млн рублей в ювелирном магазине Новосибирска. На видео попали предполагаемые воры
Полицейские просят откликнуться тех, кто узнал предполагаемых похитителей

Сотрудниками полиции устанавливается местонахождение подозреваемых в краже золотых изделий, сообщили вечером 27 августа в управлении МВД по Новосибирской области.

25 августа в Отдел полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску поступило заявление директора одного из магазинов о краже ювелирных изделий.

Как рассказал мужчина, приехав утром для сверки товара, он увидел, что магазин закрыт. Открыв помещение, директор обнаружил отсутствие всех золотых украшений на общую сумму около 5 миллионов рублей. Продавцу гражданин дозвониться не смог и обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели как из торгового центра выходят продавец данного магазина и её знакомый. Молодые люди уехали в неизвестном направлении.

Личности граждан установлены. В настоящее время сотрудниками полиции осуществляются оперативные мероприятия и следственные действия, направленные на их розыск.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража".

Всем, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, просьба сообщить в полицию по телефонам: 266-02-02 или 232-17-51.

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