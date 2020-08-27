Дырявую и протекающую крышу хирургического корпуса показала главврач ЦГБ мэру Бердска

Евгений Шестернин распорядился подготовить документы на выделение средств на ремонт кровли больницы из области по линии чрезвычайных ситуаций.

Крыша хирургического корпуса в больничном городке Микрорайона протекает

Мэр Бердска Евгений Шестернин и замглавы администрации по экономике Жанна Шурова 27 августа провели совещание в центральной городской больнице.

Главный врач ЦГБ Алла Дробинская показала Евгению Шестернину состояние кровли хирургического корпуса. Крыша корпуса протекает, что не только доставляет неудобства персоналу и пациентам, но и портит здание.

После осмотра глава города поручил заместителю директора управления капитального строительства Юрию Ерченко подготовить необходимые документы, чтобы областная комиссия по чрезвычайным ситуациям выделила деньги на срочный ремонт кровли здания. Вопрос о выделении средств будет рассмотрен в ближайшее время, сообщили в пресс-центре мэрии Бердска.