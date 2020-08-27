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Озаботился новым стадионом "Авангард" в Бердске губернатор Новосибирской области

21:52 27.08.2020 Фото: Nso.ru
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Травников одобрил инициативу жителей по строительству футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками.

Озаботился новым стадионом Авангард в Бердске губернатор Новосибирской области
На личном приёме губернатор обсудил строительство стадиона в Бердске

Губернатор Андрей Травников совместно с представителями депутатского корпуса региона, Правительства области обсудил с жителями Чановского, Сузунского, Венгеровского районов и Бердска вопросы строительства социально значимых объектов во время личного приёма граждан. Личный приём прошел 27 августа в формате видеоконференции, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Травников одобрил инициативу жителей по строительству футбольного поля с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками в Бердске.

Поручение по строительству губернатор дал ранее в ходе рабочей поездки в город. В 2019 году в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» разработана проектно-сметная документация, сметная стоимость объекта составляет около 255 млн рублей.​ В целях оптимизации расходования бюджетных средств строительство объекта разделено на два этапа. На первом этапе предусмотрено строительство футбольного поля с искусственным покрытием и размерами игровой зоны 100 м х 60 м, круговой беговой дорожки длиной 400 м на четыре полосы, прямой беговой дорожки длиной 110 м на шесть полос.

«Сегодня главная задача – приступить к реализации первого этапа. Также стоит задача найти возможность финансирования второго этапа, без пауз перейти к его реализации», – подчеркнул Травников.

​ Депутат Заксобрания Новосибирской области Зоя Родина, директор бердского лицея №6, отметила необходимость создания в Бердске подобных объектов. «Город спортивный, очень много достижений, думаю, что объект достойно придет к финишу, и все будет замечательно», –​ считает она.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", искусственный газон для футбольного поля уже завезли и приготовили на зимовку на стадионе "Авангард". Основные работы начнутся в 2021 году.

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