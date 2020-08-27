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Горящий коктейль Молотова бросили на девушку из жилого дома. Смотрите видео

22:13 27.08.2020 Фото: Скриншот с видео
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Бутылка пролетела в нескольких сантиметрах от нее и попала в автомобиль. "Зажигалку" бросили, по словам очевидцев, подростки.

Горящий коктейль Молотова бросили на девушку из жилого дома. Смотрите видео
Из окна жилого дома в Краснодаре на девушку сбросили коктейль Молотова

В Краснодаре с балкона одного из жилых многоэтажных домов кинули бутылку с зажигательной семью и чуть не попали в прохожую, сообщает портал "Кубань 24".

На опубликованном телеканалом "360" видео показано, как мимо одного из подъездов идет девушка, а через мгновение рядом падает горящая бутылка. Она пролетает в нескольких сантиметрах от прохожей и ударяется о капот машины.

По сообщениям очевидцев, бутылку сбросили подростки с одного из балконов дома.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, в полицию поступило заявление от владельца поврежденного автомобиля. Девушка не подавала заявлений. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства случившегося.

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