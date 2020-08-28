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Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений на сайте «Курьер.Среда.Бердск»

11:56 28.08.2020 Фото: www.freeimages.com
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Просим тех, кто постоянно пользуется доской объявлений, перезалить свои объявления https://do.kurer-sreda.ru/ Работает рубрика работа - вакансии и резюме. Все - бесплатно! Зачем стоять в газетах? И зачем платить деньги?

Продвигай свой бизнес: Бесплатно подайте хоть 1000 объявлений на сайте «Курьер.Среда.Бердск»
Подай неограниченное число объявлений на доску объявлений Бердска

Дорогие читатели,  мы перенесли сайт https://do.kurer-sreda.ru/

Уже можно  подать свое объявление. 

Вы сможете бесплатно разместить объявления об услугах, продаже, покупке вещей, пропаже- поиске, а так же возвращаем – объявления о работе на  https://do.kurer-sreda.ru/

C 22 июня 2020 введена  плата за VIP-объявления.

Объявления могут добавлять только зарегистрированные пользователи. Письмо о подтверждении ссылки о регистрации на доске объявлений МОЖЕТ ПРИЙТИ в СПАМ – проверьте, если его не дождались в ящике.

Просим тех, кто постоянно пользуется доской объявлений, перезалить свои объявления – и это можно уже сделать прямо сейчас.

Если у вас есть вопросы – звоните +7(909) 532-95-38, Алина – можете задать вопросы, предложить рубрики и спросить, что не ясно.

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От редакции

Вы пользуетесь доской объявлений?

Ирина, 20 мая 2020 15:36
НВР: Собралась подать объявление, но сообщение о подтверждении адреса не пришло. И в папке спам тоже нет
Галина Коморникова, 27 мая 2020 11:16
мы устранили проблемы - проверьте еше раз! Спасибо.

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