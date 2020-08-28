28.08
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу

09:28 28.08.2020
3

Желающих, приглашаем на собеседование по будням к 9-00 по адресу г. Бердск, Химзаводская, 11/79 (территория бывшего Хим завода). Вход свободный.

ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

- Дворник, график работы пятидневка, з/п 20 000 руб

- Грузчик, график работы 2/2, з/п от 18 000 руб

- Плотник,  график работы пятидневка, з/п 25 000 руб

- Электромонтер, график работы 2/2, з/п 25 000 -30 000 руб

обслуживание и ремонт электрооборудования.

- Лаборант, график работы 2/2, з/п 20 000 руб

проверка качества сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, контроль процессов производства, температурно-влажностный контроль хранения сырья.

- Слесарь-наладчик, сменный график работы, з/п 35 000-40 000 руб

Осуществление настройки и ремонта кондитерского оборудования.

- Мужчины  на производство, сменный график работы, зарплата сдельная.

- Технолог кондитерского производства, з/п  30 000 руб.

Осуществление контроля за соблюдением технологической дисциплины. Разработка и внедрение технологических процессов, новых видов продукции, технологического оборудования, режимов производства. Участие в мероприятиях по совершенствованию технологии производства кондитерских изделий. Разработка технологической документации.

- Кладовщик, график работы 2/2, з/пл 25 000 руб.

  • Приём и организация хранения товара на складе;
  • Организация и участие в погрузо-разгрузочных работах;
  • Участие в инвентаризациях;
  • Работа в 1С;

- Уборщица в офис, график работы пятидневка, зп 20 000 руб

- Фасовщицы-упаковщицы, график работы сменный, зп  сдельная.

Упаковка производимой продукции.

т. 8-383-209-27-53. Доставка служебным транспортом из Линева и Искитима (за счет Компании), льготное питание в столовой Компании.

Желающих, приглашаем на собеседование по будням к 9-00 по адресу г. Бердск, Химзаводская, 11/79 (территория бывшего Хим завода). Вход свободный.

на правах рекламы

Мнение читателей
0
2
1
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЖертв пожаров становится больше: Как спасти семью и свой дом от огня, рассказали в ОНД Бердска
10:20 28-08-2020
Жертв пожаров становится больше: Как спасти семью и свой дом от огня, рассказали в ОНД Бердска
Что нужно сделать и от чего отказаться в сильное полнолуние 2 сентября 2020 года?
10:18 28-08-2020
Что нужно сделать и от чего отказаться в сильное полнолуние 2 сентября 2020 года?
Анатолий Вассерман пророчит дефицит на многие товары. Как в СССР
10:15 28-08-2020
Анатолий Вассерман пророчит дефицит на многие товары. Как в СССР
Красивые поздравления в стихах на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
10:15 28-08-2020
Красивые поздравления в стихах на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий
10:06 28-08-2020
2 экстремально-сильных магнитных бури сентября 2020: В каких числах и как избежать последствий
Два ДТП за сутки: получили повреждения водитель ВАЗа и непристегнутый ребенок
10:03 28-08-2020
Два ДТП за сутки: получили повреждения водитель ВАЗа и непристегнутый ребенок
Юлия Волкова из "Тату" рассказала всю правду о борьбе с онкологией
10:01 28-08-2020
Юлия Волкова из
Эти 3 продукта точно спасут от похмелья
10:01 28-08-2020
Эти 3 продукта точно спасут от похмелья
МИД Украины: Киев притормозил все дипломатические отношения с Беларусью
10:00 28-08-2020
МИД Украины: Киев притормозил все дипломатические отношения с Беларусью
Тело 14-летнего подростка нашли в лесном массиве Новосибирска
10:00 28-08-2020
Тело 14-летнего подростка нашли в лесном массиве Новосибирска