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Ореховый Спас в августе 2020: Какого числа и как с помощью орехов в этот день привлечь достаток в дом

23:53 28.08.2020 Фото: pixabay.com
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29 августа молодые девушки старались погадать на орехах. Необходимо было загадать заветное желание и расколоть орешки. В случае, когда ядро попадется сладким, то желание реализуется.

Ореховый Спас в августе 2020: Какого числа и как с помощью орехов в этот день привлечь достаток в дом
29 августа молодые девушки старались погадать на орехах
Сюжет: Православные обряды
Ореховый Спас в августе 2020: Какого числа и как с помощью орехов в этот день привлечь достаток в дом

Ореховый Спас в августе 2020: Какого числа и как с помощью орехов в этот день привлечь достаток в домЗапрещено ли работать в Ореховый Спас 29 августа 2020 года? Что нужно делать в эту праздничную субботуЕщё 236 новостей

По традиции Ореховый Спас празднуют 29 августа. Еще праздник называют Третьим Спасом или Хлебным Спасом. Наши предки в этот день пекли хлеб из муки нового урожая, а также торговали холстами.
История праздника

В этот день в 944 году был перенесен из Едессы Нерукотворный Образ Спасителя в Константинополь. В честь данного события Русская Православная церковь проводит богослужения.

Согласно преданию, князь Эдессы Авгарь в течение долгого времени безуспешно лечился от проказы. Однажды ему рассказали о чудотворце из Палестины – Спасителе. Авгарь отправил гонца к Нему, и он привез полотенце, на которым был запечатлен образ Иисуса. Князь лишь прикоснулся к полотенцу и почувствовал облегчение страданий, а затем и во все исцелился.

Благодаря спасению князя Эдессы, полотенце Иисуса выступило в качестве знамени на вратных башнях древнего города. Отсюда появилась традиция окружать вратные башни ликом Христа, чтобы защитить город.
Обычаи на Ореховый Спас

К данному периоду уже созревали орехи, поэтому верующие несли их в церковь для освящения. Независимо от того, что название праздника Ореховый, его чаще в народе именовали Хлебным. Наши предки собирали урожай пшеницы и перемалывали в муку, а затем пекли из нее караваи. Верующие относили их в храм, чтобы освятить весь урожай.

Раньше существовал обряд, согласно которому принято было заворачивать в ткань оставшуюся краюшку первого каравая и класть около иконы. Наши предки верили, что это поможет привлечь финансовую стабильность в семью. Данные традиции и поныне сохранились в некоторых регионах государства.

В утренний период верующие посещали церковь, после чего приступали к полевым работам. В этот день хозяйки старались испечь вкусную выпечку с орехами, которую раздавали нуждающимся. На ужин за праздничным столом собиралась вся семья. Хозяйка угощала дорогих гостей пирогами с орехами и различными вкусностями.

Поскольку пост до наступления праздника завершен, можно было пробовать все, что хочется.

29 августа молодые девушки старались погадать на орехах. Необходимо было загадать заветное желание и расколоть орешки. В случае, когда ядро попадется сладким, то желание реализуется.

Друг другу традиционно дарят в этот день полотенца и ореховый куличи.
Народные приметы

В случае, когда в этом году удастся собрать много орехов, то через год можно ожидать большого урожая пшеницы. Если в этот день будут улетать журавли, то на Покров будет морозная погода.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Будете гадать на орехах 29 августа?

evro, 17 августа 2020 14:29
Привлечь достаток в дом с помощью орехов возможно, только если будете торговать ими.
Аноним, 17 августа 2020 17:11
Это не Сибирский праздник, у нас не растут орехи! С арахисом не путать, арахис это бобы!

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