Ореховый Спас в августе 2020: Какого числа и как с помощью орехов в этот день привлечь достаток в дом

29 августа молодые девушки старались погадать на орехах. Необходимо было загадать заветное желание и расколоть орешки. В случае, когда ядро попадется сладким, то желание реализуется.

29 августа молодые девушки старались погадать на орехах

По традиции Ореховый Спас празднуют 29 августа. Еще праздник называют Третьим Спасом или Хлебным Спасом. Наши предки в этот день пекли хлеб из муки нового урожая, а также торговали холстами.

История праздника

В этот день в 944 году был перенесен из Едессы Нерукотворный Образ Спасителя в Константинополь. В честь данного события Русская Православная церковь проводит богослужения.

Согласно преданию, князь Эдессы Авгарь в течение долгого времени безуспешно лечился от проказы. Однажды ему рассказали о чудотворце из Палестины – Спасителе. Авгарь отправил гонца к Нему, и он привез полотенце, на которым был запечатлен образ Иисуса. Князь лишь прикоснулся к полотенцу и почувствовал облегчение страданий, а затем и во все исцелился.

Благодаря спасению князя Эдессы, полотенце Иисуса выступило в качестве знамени на вратных башнях древнего города. Отсюда появилась традиция окружать вратные башни ликом Христа, чтобы защитить город.

Обычаи на Ореховый Спас

К данному периоду уже созревали орехи, поэтому верующие несли их в церковь для освящения. Независимо от того, что название праздника Ореховый, его чаще в народе именовали Хлебным. Наши предки собирали урожай пшеницы и перемалывали в муку, а затем пекли из нее караваи. Верующие относили их в храм, чтобы освятить весь урожай.

Раньше существовал обряд, согласно которому принято было заворачивать в ткань оставшуюся краюшку первого каравая и класть около иконы. Наши предки верили, что это поможет привлечь финансовую стабильность в семью. Данные традиции и поныне сохранились в некоторых регионах государства.

В утренний период верующие посещали церковь, после чего приступали к полевым работам. В этот день хозяйки старались испечь вкусную выпечку с орехами, которую раздавали нуждающимся. На ужин за праздничным столом собиралась вся семья. Хозяйка угощала дорогих гостей пирогами с орехами и различными вкусностями.

Поскольку пост до наступления праздника завершен, можно было пробовать все, что хочется.

29 августа молодые девушки старались погадать на орехах. Необходимо было загадать заветное желание и расколоть орешки. В случае, когда ядро попадется сладким, то желание реализуется.

Друг другу традиционно дарят в этот день полотенца и ореховый куличи.

Народные приметы

В случае, когда в этом году удастся собрать много орехов, то через год можно ожидать большого урожая пшеницы. Если в этот день будут улетать журавли, то на Покров будет морозная погода.

Источник: rsute.ru