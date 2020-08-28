Пьяные дети лежат в реанимации: тройка "отважных" малолеток выпила 4 литра пива. Попросили купить прохожего

В Камне-на-Оби 19 августа неравнодушные читатели “Каменских известий” вызвали “скорую” трём детям, один из которых находился без сознания.
Девочка (14 лет) сидела, а мальчишки (12 и 11 лет) лежали на земле на пересечении ул. Каменской и Пушкина.
Некоторое время дети находились в реанимации, затем их перевели в обычные палаты.
По словам очевидцев, неподалёку от детей лежали пустые бутылки от спиртного.
На данный момент дети госпитализированы в Каменскую ЦРБ для оказания им медицинской помощи.
“Честно сказать, очень сильно переживаю. Дети они и есть дети. Сколько бы им не было, и чтобы они не вытворяли, но видеть их в таком состоянии – зрелище не для слабонервных. Пока вызывала “скорую” и ждала, успела поплакать. Очень сильно жалко. Очень сильно беспокоюсь, надеюсь, что всё будет хорошо”, – сообщает очевидца событий.
Источник: Известия
в 12 лет, ну и стал попивать
16
14
10 на спор выпил гранёный стакан палёной водки, ещё жив. На 2 сутки пришла классная увидела что нам плохо и вызвала скорую ну и ментов.
11
13
В 10 лет пил пиво и бормотуху. Сейчас 50, уже не пью совсем.
17
В 16. На этом и закончилось всё.
12
10
Илья
Первый раз в 16лет,на двоих бутылку вермута.
После этого получил хорошее воспитание ремнем по заднице.
И до 19 лет не употреблял.
В 16лет
8лет
6-7
19
16
30
16 но узнал отец, после только с армии как пришелэ
18
-
21
20
12леь
В 10, сейчас мне 19 , пью норм количество пива, до 2-4 литров в неделю, имею спортивное телосложение и поступил в вуз с физкультурным наклоном
10-11лет.
В 13
5
27
15
Детям с детства нужно внушать, что плохо и как можно, запреты для них это повод сделать все наоборот
Сейчас пить и курить не модно. Занимайтесь спортом. Велики,скейты,самокаты.
В12лет