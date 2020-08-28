Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа и почему категорически запрещено работать в этот день

Успение Пресвятой Богородицы на Руси совпадало с окончанием сезона летних полевых работ

Рассказываем о приметах, связанных с важным в жизни русского народа праздником — Успением Пресвятой Богородицы, которое в 2020 году отмечается 28 августа.

В праздник Успения Пресвятой Богородицы вспоминают окончание жизненного пути Пресвятой Девы Марии и вознесение ее духа на небеса. Этот день — один из важнейших в православии и христианстве в целом. Его предваряет строгий пост, который начинается за две недели до Успения.

История народных примет на Успение Пресвятой Богородицы



Успение Пресвятой Богородицы на Руси совпадало с окончанием сезона летних полевых работ. Церковный праздник был крепко связан с праздником мирским, а потому к нему относилось множество народных примет и поверий. Перечислим главные из них, а также расскажем, что, как верят, можно и нельзя делать 28 августа.

Что можно делать на Успение Пресвятой Богородицы

Посетить церковь. Праздничная служба — обязательный элемент для всех верующих. В ночь на Успение проводится Всенощное Бдение, перед началом которого нужно поставить свечу, помолившись за благополучие всех членов семьи.

Широко отметить. Праздник Успения не только завершает строгий двухнедельный пост, но еще и приходится на окончание жатвы. Разговляться и радоваться завершению важного этапа крестьянской жизни собирались всей деревней — накрывали общий стол, куда каждый приносил освященные в церкви продукты. Отметить праздник Успения можно и сегодня, вряд ли, конечно, получится столь же масштабно. Но собраться с семьей и друзьями в этот день совсем не возбраняется.

Помочь нуждающимся. Волонтерство и благотворительность приветствуются в любой день, независимо от праздника, покуда они идут от чистого сердца и желания помочь ближнему. Милосердие Богородицы должно распространяться на всех людей, в том числе на тех, кому в жизни не повезло, поэтому помощь нуждающимся для верующего человека — одна из важнейших частей праздника.

Свататься. Период после Успения считался свадебным — полевые работы позади, наступают холода, значит, самое время подумать о личной жизни. В этот праздник было принято свататься — считалось, что за такими парами с небес будет приглядывать сама Богородица, помогая молодым в жизни.

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы

Работать. Успение входит в число двунадесятых — важнейших православных праздников, и работать — по дому, в огороде — нельзя.

Ходить босиком по росе. Считается, что это слезы земли, горюющей по ушедшей с нее Богородицы, и топтать их — грех и плохая примета.

Ругаться и ссориться. Праздник следует провести мирно, в тихой молитве, и ни в коем случае не вступать в конфликты, особенно с родными и близкими людьми.

Стричься. Это суеверие касается молодых девушек на выданье — верили, что чем больше волос сострижено, тем позже девица замуж выйдет.

Надевать неудобную обувь. Считается, если в этот день натереть ноги, то в жизни в ближайшее время радостей не жди.

Приметы погоды

По погоде на этот день предсказывали то, какой выдастся осень и зима.

Солнечно и тепло на Успение — бабье лето будет нежарким.

В небе стоит радуга — осень выдастся теплой и солнечной.

Видно много паутины — зимой будет мало снега.

Дождь пошел — значит, ненастная погода сохранится до конца сентября.

Гром и гроза — осень наступит рано и принесет много дождей.

Стоит туман на дворе — грибы хорошо уродятся.

Отчетливо ощущается запах полевых цветов — к непогоде.

Популярные вопросы и ответы

Можно ли есть мясо на Успение?

Праздник Успения — первый день после двухнедельного Успенского поста, период после которого так и называют — Мясоед. Если Успение не выпадает на постные дни недели — среду и пятницу — разговляться можно как положено, с мясом и молоком. В противном случае лучше отложить употребление скоромной пищи на следующий день.



В дни двунадесятых праздников, к которым относится Успение, православная церковь не проводит обряды венчания.Существует древний запрет на использование острых предметов в праздничный день. Сейчас уже сложно сказать, с чем он связан, однако распространяется на все сферы жизни — от полевых до кухонных работ. Верят, что нельзя в этот день "трогать" землю — боронить, копать, протыкать, поскольку главной кормилице нужно отдохнуть. Особо суеверные избегают также ножей, ножниц и вилок. При необходимости нарезать, например, хлеб, предпочитают отламывать куски руками, а пищу употреблять исключительно ложкой.

Источник: kp.ru