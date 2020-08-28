Эти 3 продукта точно спасут от похмелья

Полезный элемент содержится в таких продуктах, как сырое куриное яйцо, сырые семечки подсолнечника или свежие зерна гороха.

Многих людей волнует вопрос, как восстановиться после дозы алкоголя

Многих людей волнует вопрос, как восстановиться после дозы алкоголя или проще говоря похмелья. Как оказалось, от последствий от алкогольных напитков можно избавиться с помощью нескольких продуктов, которые есть практически в каждом доме.

Ученые из Финляндии пришли к выводу, что пища с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин уменьшает симптомы похмелья. Этот элемент содержится в таких продуктах, как сырое куриное яйцо, сырые семечки подсолнечника или свежие зерна гороха.

"Исследование обнаружило статистически значимую связь между L-цистеином и уменьшением симптомов похмелья. То есть L-цистеин уменьшал головную боль, тошноту, стресс и тревогу", - пишет КП.

Эксперимент проводился следующим образом: одна группа волонтеров с симптомами похмелья употребляла таблетки L-цистеина, а другая - плацебо. После этого у добровольцев измерили содержание алкоголя в крови его концентрацию в воздухе при дыхании. Потом волонтеры занесли данные в анкету и записали свои ощущения.

Ученые отмечают, что это первое исследование, которое показывает, что простая аминокислота, такая как L-цистеин, помогает бороться с похмельем.

Источник: ria-m.tv