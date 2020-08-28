Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях

В Сети бурно обсуждают неудавшуюся женитьбу двукратного чемпиона мира по вольной борьбе. Он выгнал жену с торжества после появления ее фривольных видео. Девушку назвали "эскортницей".

Сторона вспылившего молодожена горячо поддерживает его поступок

В Сети бурно обсуждают неудавшуюся женитьбу двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова, выгнавшего с торжества собственную невесту после появления ее фривольных видео. Девушку назвали "эскортницей". Шумная осетинская свадьба собрала во Владикавказе более 500 человек. Мы пообщались с некоторыми из них и узнали их отношение к случившемуся.

Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.

Посмотрев два ролика, новобрачный отправился на женскую половину, где по традиции отдельно справляли свадьбу женщины, и выволок невесту с праздника прямо за волосы. После чего остаток гуляния сидел на земле и плакал, проклиная судьбу, которая обошлась с ним столь сурово.

Отцу невесты стало плохо с сердцем, а его дочь, едва оставшись в одиночестве, не выдержала позора и попыталась покончить с собой. К счастью, Мадину удалось вовремя доставить в больницу и спасти, сейчас девушка в Москве. Самого Заурбека братья увезли в горы, чтобы он пришел в себя, не натворив глупостей, ведь борцу предстоят ответственные старты.

По рассказам гостей, торжество проходило в несколько этапов, как и положено на Кавказе. Гуляли несколько дней и ночей: свадьба вышла шумной и многонациональной. Поздравить новобрачных приехали гости из разных городов и республик, в том числе «братья» - борцы из соседних Дагестана и Чечни. И именно на том этапе, когда новобрачного чествовали в мужском кругу традиционной лезгинкой и подбрасыванием в воздух, кто-то начал отправлять на телефоны присутствующих компромат на молодую жену – на тот момент молодые уже расписались.

- Кто-то очень хорошо все рассчитал, прекрасно зная традиции осетинской свадьбы, - предполагает один из пожилых гостей со стороны невесты. – Может, в менее разогретой обстановке и реакция не была бы такой горячей… А так на виду и на слуху у всех сообщения, что твоя избранница перед тобой не честна… Жениху пришлось реагировать, чтобы спасти свою честь. Осетинская девушка – эскортница? Такое мужчине даже представить себе страшно! Не удивительно, что отцу стало плохо! Больше всего его жалко, молодежь-то скоро оправится.

Сторона вспылившего молодожена горячо поддерживает его поступок, переживая лишь о том, как бы перенесенная душевная травма не сказалась на спортивных достижениях борца. Возможность иного исхода подобной ситуации увидели немногие.

- Нельзя было как-то за закрытыми дверями отношения с любимой выяснить? – интересуюсь у знакомого со стороны новобрачного по имени Робин.

- Для осетин так называемый «общественный статус» превыше всего. Заура фактически прилюдно оскорбили, поэтому он повел себя так, как повел бы любой осетин на его месте. Наверное, если бы осетинских мальчиков воспитывали настоящими мужчинами, а не мужланами, все было бы куда приличнее и спокойнее.

- Зауру 24, невесте 25, он что, думал, что она девственница? – выспрашиваю у другого знакомого жениха.

- Думаю, если бы Мадина рассказала Зауру о себе больше, ничего такого бы не случилось. Они познакомились только в конце апреля. На улице, когда она с собачкой гуляла, а он ехал мимо.

Заур все время на сборах, на соревнованиях, а тут вынужденный перерыв, вот и решил воспользоваться и жениться. Наверное, надо было узнать друг друга получше. Но это рассылал кто-то очень подлый, раз решился расстроить свадьбу именно в такой момент, когда 500 человек на это смотрят. Можно было ведь и заранее прислать, если просто хотели позаботиться об обманутом женихе и предупредить.

Источник: mk.ru