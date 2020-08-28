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Общество

Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях

21:12 28.08.2020 Фото: кадр из видео instagram.com/wrestling_gp
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В Сети бурно обсуждают неудавшуюся женитьбу двукратного чемпиона мира по вольной борьбе. Он выгнал жену с торжества после появления ее фривольных видео. Девушку назвали "эскортницей".

Попыталась покончить с собой вытащенная за волосы со свадьбы невеста Заурбека Сидакова. Скандал Мадины в подробностях
Сторона вспылившего молодожена горячо поддерживает его поступок

В Сети бурно обсуждают неудавшуюся женитьбу двукратного чемпиона мира по вольной борьбе Заурбека Сидакова, выгнавшего с торжества собственную невесту после появления ее фривольных видео. Девушку назвали "эскортницей". Шумная осетинская свадьба собрала во Владикавказе более 500 человек. Мы пообщались с некоторыми из них и узнали их отношение к случившемуся.
Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.

Посмотрев два ролика, новобрачный отправился на женскую половину, где по традиции отдельно справляли свадьбу женщины, и выволок невесту с праздника прямо за волосы. После чего остаток гуляния сидел на земле и плакал, проклиная судьбу, которая обошлась с ним столь сурово.

Отцу невесты стало плохо с сердцем, а его дочь, едва оставшись в одиночестве, не выдержала позора и попыталась покончить с собой. К счастью, Мадину удалось вовремя доставить в больницу и спасти, сейчас девушка в Москве. Самого Заурбека братья увезли в горы, чтобы он пришел в себя, не натворив глупостей, ведь борцу предстоят ответственные старты.

По рассказам гостей, торжество проходило в несколько этапов, как и положено на Кавказе. Гуляли несколько дней и ночей: свадьба вышла шумной и многонациональной. Поздравить новобрачных приехали гости из разных городов и республик, в том числе «братья» - борцы из соседних Дагестана и Чечни. И именно на том этапе, когда новобрачного чествовали в мужском кругу традиционной лезгинкой и подбрасыванием в воздух, кто-то начал отправлять на телефоны присутствующих компромат на молодую жену – на тот момент молодые уже расписались.

- Кто-то очень хорошо все рассчитал, прекрасно зная традиции осетинской свадьбы, - предполагает один из пожилых гостей со стороны невесты. – Может, в менее разогретой обстановке и реакция не была бы такой горячей… А так на виду и на слуху у всех сообщения, что твоя избранница перед тобой не честна… Жениху пришлось реагировать, чтобы спасти свою честь. Осетинская девушка – эскортница? Такое мужчине даже представить себе страшно! Не удивительно, что отцу стало плохо! Больше всего его жалко, молодежь-то скоро оправится.

Сторона вспылившего молодожена горячо поддерживает его поступок, переживая лишь о том, как бы перенесенная душевная травма не сказалась на спортивных достижениях борца. Возможность иного исхода подобной ситуации увидели немногие.

- Нельзя было как-то за закрытыми дверями отношения с любимой выяснить? – интересуюсь у знакомого со стороны новобрачного по имени Робин.

- Для осетин так называемый «общественный статус» превыше всего. Заура фактически прилюдно оскорбили, поэтому он повел себя так, как повел бы любой осетин на его месте. Наверное, если бы осетинских мальчиков воспитывали настоящими мужчинами, а не мужланами, все было бы куда приличнее и спокойнее.

- Зауру 24, невесте 25, он что, думал, что она девственница? – выспрашиваю у другого знакомого жениха.

- Думаю, если бы Мадина рассказала Зауру о себе больше, ничего такого бы не случилось. Они познакомились только в конце апреля. На улице, когда она с собачкой гуляла, а он ехал мимо.

Заур все время на сборах, на соревнованиях, а тут вынужденный перерыв, вот и решил воспользоваться и жениться. Наверное, надо было узнать друг друга получше. Но это рассылал кто-то очень подлый, раз решился расстроить свадьбу именно в такой момент, когда 500 человек на это смотрят. Можно было ведь и заранее прислать, если просто хотели позаботиться об обманутом женихе и предупредить.

Источник: mk.ru

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От редакции

Простит свою любовь?

Аноним, 25 августа 2020 21:09
Мы точно в России живём? Зачем эти "новости"?
Аноним, 26 августа 2020 00:53
Невинность – в глазах смотрящего (на подобных девушек).
Женитьба в горах – не всегда является гарантией чистоты.
Я когда учился, мой товарищ жил в Московском общежитии, и я видел как мусульманки с Кавказа, участвовали в оргиях и из комнаты в комнату кочевали.
На преддипломной практике в Ярославле было то же самое.
Две из них вышли замуж за своих, одна на четвёртом курсе, другая на пятом.
Видел их важных волосато-усато-бородатых женихов.
Перед свадьбой, они подштопывались у гинеколога и «непорочными» выходили замуж с наспех залеченным геморроем и оральным герпесом.
Raven, 26 августа 2020 16:53
Это факт. Сам одно время встречался с кавказской девушкой в институтской общаге. Любовь не выбирает по нацпризнаку (как говориться любов зла), а замуж у них можно выходить только за своих и только девственницей, иначе рикокос. Даже в какой-то степени жалко их девченок, кругом засада для них (кстати могут и порешить запросто)
Аноним, 26 августа 2020 04:22
НВР:нет
Аноним, 26 августа 2020 21:11
НВР:
Нет
Аноним, 28 августа 2020 03:00
НВР:
Только для "гордых горских орлов" является секретом, что в московских клиниках стоит очередь из кавказских девочек на процедуру восстановления девственности. Бизнес идет четко - зашивается за 20 минут, стоит 500 долларов. Постоянным клиенткам уже и скидки выдают. Знакомые врачи состояния на этом сделали.
Считаю, так им и надо: в обществе, в котором формальная девственность считается единственной добродетелью женщины, другого результата ожидать глупо. Хотите девственниц - получите, распишитесь. Эта мерзопакостная ментальность, по которой они имеют право и даже гордятся тем, что сношают все, что движется, а их женщины должны сидеть девственницами и ждать когда их осчастливит своим вниманием такой вот умник - вы серьезно? В 21 веке? Ему даже не хватило ума подумать, что такая красотка в 25 лет наверно уж имеет какой то опыт жизни и отношений. Вместо этого он в полной уверенности, что женился на девочке, и через неделю снова уедет на свои "сборы" - а она будет си деть у окна и ждать его, вышивая очередной платок? Ну ну, вперед, борцы...
Аноним, 28 августа 2020 03:50
НВР:
Никогда!!!!

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