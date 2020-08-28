Чтобы все быстрее сбывалось: Как правильно составить карту желаний на осень 2020 года

Очень важно отключить весь внешний шум, чтобы услышать свой внутренний голос и свои желания. Для эффективности можно включить медитативную музыку, которая поможет настроиться на нужный лад.

Астрологи утверждают, что нет более подходящего и мощного времени для исполнения желаемого, чем первые недели осени

Карта желаний — это стимул к исполнению намеченного и магический элемент, который направляет энергию в нужное русло. Редакция сайта dailyhoro.ru расскажет, как нужно оформить карту желаний на осень 2020 года, чтобы уже через три месяца все ваши мечты исполнились.

По правилам фэн-шуй, карту желаний лучше всего составлять в Новый год, но если вы пропустили момент и не загадали желания или с Нового года ваши мечты значительно изменились, у вас есть возможность исправить это. Астрологи утверждают, что нет более подходящего и мощного времени для исполнения желаемого, чем первые недели осени. Все задуманное в это время обязательно исполнится. Самое важное — корректно заполнить карту желаний.

Инструкция по составлению карты желаний

1. Выделите несколько вечеров для творческой работы и попросите вас не отвлекать. Очень важно отключить весь внешний шум, чтобы услышать свой внутренний голос и свои желания. Для эффективности можно включить медитативную музыку, которая поможет настроиться на нужный лад.

2. Подготовьте ватман, разноцветные ручки, краску, цветные карандаши, линейку. Ваша задача — сделать заготовку, разделив ватман на 9 равных частей. Каждый из секторов имеет свой цвет и назначение. Мы предлагаем использовать краску и раскрасить карту согласно схеме цветов:

3. Провести границы. Важно отделить секторы друг от друга четкой линией — так вы сконцентрируете их энергии внутри, чтобы желания не смешались друг с другом.

4. Придумайте желания и разнесите их по секторам. Не спешите, дайте себе время, чтобы хорошо разобраться и обдумать свои мечты. Того, что вы сформулируете, вы должны желать всей душой. Таким образом нужно загадать 9 желаний. После этого необходимо разнести их по секторам, используя таблицу очередности:

Карта желаний

5. Подберите картинки для каждого сектора. Картинки можно найти в интернете и распечатать на цветном принтере. Самое главное — отрегулировать размер изображения так, чтобы он вместился в сектор и осталось место для формулировок. По содержанию фотографий нет жестких правил. Картинки должны иллюстрировать ваши желания или иметь с ними ассоциативную связь.

6. Подберите 9 аффирмаций. Для большего эффекта к каждой картинке подбирается своя аффирмация. Избегайте частицы «не» и выражений, которые описывают нужду, проблемы, недостаток денег или болезни.

Карта желаний на осень 2020 года

Последний штрих — самый простой и приятный. Все ваши мечты уже озвучены и записаны, основа готова, картинки вырезаны или распечатаны, и остается только собрать эту красоту воедино. Все просто — нужно наклеить на цветную заготовку картинки, каждую в свой сектор, записать желания и позитивные установки. Заполняйте карту желаний в хорошем настроении, без спешки и в приятной атмосфере. Чем больше удовольствия вы получите от процесса, тем быстрее и лучше будет результат.

При оформлении не забывайте соблюдать очередность с 1-го пункта до 9-й. Это необходимо для того, чтобы не перекрыть поток энергии. На самой карте подписывать сектор не нужно, просто наклеивайте фотоснимки и записывайте формулировки от руки. Если ручка плохо видна на цветном фоне, возьмите яркие фломастеры.

Не забывайте, что исполнение задуманного во многом зависит от внутреннего состояния, поэтому очень важно представить то, как вы будете себя чувствовать, когда все задуманное и описанное в карте исполнится. Пропустите каждый момент через себя, а потом отпустите желания во Вселенную.

Загадывайте желания только для себя и про себя. Окружающим людям опасно фигурировать в карте. Это может привести к неприятным последствиям. Практики считают, что таким способом можно повлиять на чужую волю, лишив себя тем самым правильного исполнения мечты. Желание может измениться и реализоваться не так, как было задумано.

На готовой карте в правом верхнем углу можно разместить символ или изображение мыши или крысы — она покровительница 2020 года и станет мощным амулетом, который будет способствовать исполнению желаний.

Готовую карту разместите на самом видном месте, чтобы почаще смотреть на свои мечты и ускорять их исполнение. Но помните, что ничего из того, что вы загадали, не исполнится само собой, если вы не приложите к этому усилий. Мечты осуществляются лишь тогда, когда мы идем им навстречу.

Источник: dailyhoro.ru