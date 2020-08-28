Выплата 10 000 рублей: Когда выплатят деньги от Путина на детей в августе 2020 , стало известно

Каждая «антикризисная» выплата на детей в связи с коронавирусом в предыдущие месяцы вводилась после обращений к нации Владимира Путина.

Поддержку от Путина ждут все семьи России

Чем меньше времени остается до начала нового учебного года, тем больше родителей волнует вопрос, одобрили ли выплаты на детей по 10 000 рублей в августе 2020 года. Каждый день в интернете появляется огромное количество разной информации о продлении выплат. Разбираемся, одобрена ли выплата в 10 000 рублей в августе и стоит ли вообще этого ждать.

Так, в конце июля 2020 года региональные и крупные СМИ сообщали: «Госдума одобрила выплаты на детей в августе». Как выяснилось, речь шла об инициативе депутата нижней палаты парламента о продлении выплаты по 10 000 рублей на детей в августе. Однако эта инициатива так и осталась инициативой.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", выплаты по 10 000 рублей на детей вводились указом Владимира Путина дважды - в июне и июле 2020 года. Однако родители не теряют надежду, что выплату все-таки продлят и на август. Но никаких официальных документов или заявлений по этому поводу опубликовано не было.

Одобрил ли Путин выплату 10000 в августе?

Каждая «антикризисная» выплата на детей в связи с коронавирусом в предыдущие месяцы вводилась после обращений к нации Владимира Путина. Но пока что видеообращения президента России не были анонсированы.

Что известно о выплате

Недавно дискуссия о продлении выплат разгорелась с новой силой - в СМИ появились сообщения о том, что «10 тысяч рублей от ПФР будут выплачены после 5 августа». К сожалению, здесь речь идет не о третьей выплате 10 000 рублей в августе всем детям от рождения до 16 лет, а только о тех семьях, которые еще не получили предыдущие выплаты за июнь и июль.

Так или иначе, прямого ответа на вопрос о возможности продления «коронавирусных» единовременных выплат семьям с детьми пока нет. Никаких мер поддержки пока не продлевалось. Но мы сообщим о новой выплате, как только о ней станет известно.