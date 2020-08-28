Выплата 10 000 рублей: Когда выплатят деньги от Путина на детей в августе 2020 , стало известно

Чем меньше времени остается до начала нового учебного года, тем больше родителей волнует вопрос, одобрили ли выплаты на детей по 10 000 рублей в августе 2020 года. Каждый день в интернете появляется огромное количество разной информации о продлении выплат. Разбираемся, одобрена ли выплата в 10 000 рублей в августе и стоит ли вообще этого ждать.
Так, в конце июля 2020 года региональные и крупные СМИ сообщали: «Госдума одобрила выплаты на детей в августе». Как выяснилось, речь шла об инициативе депутата нижней палаты парламента о продлении выплаты по 10 000 рублей на детей в августе. Однако эта инициатива так и осталась инициативой.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", выплаты по 10 000 рублей на детей вводились указом Владимира Путина дважды - в июне и июле 2020 года. Однако родители не теряют надежду, что выплату все-таки продлят и на август. Но никаких официальных документов или заявлений по этому поводу опубликовано не было.
Одобрил ли Путин выплату 10000 в августе?
Каждая «антикризисная» выплата на детей в связи с коронавирусом в предыдущие месяцы вводилась после обращений к нации Владимира Путина. Но пока что видеообращения президента России не были анонсированы.
Что известно о выплате
Недавно дискуссия о продлении выплат разгорелась с новой силой - в СМИ появились сообщения о том, что «10 тысяч рублей от ПФР будут выплачены после 5 августа». К сожалению, здесь речь идет не о третьей выплате 10 000 рублей в августе всем детям от рождения до 16 лет, а только о тех семьях, которые еще не получили предыдущие выплаты за июнь и июль.
Так или иначе, прямого ответа на вопрос о возможности продления «коронавирусных» единовременных выплат семьям с детьми пока нет. Никаких мер поддержки пока не продлевалось. Но мы сообщим о новой выплате, как только о ней станет известно.
Нетттттт
нет
Да
Галина
Путин одобрил или нет на август по 10000т?
Когда
Хочется надяятся
Конечно!!!
Да надеюсь что получим пособие за август месяц очень нужна помощь я многодетная мама у меня 6 детей и всех надо в школу отправлять мужа нету
Зря голосовали за Путина.Денег не будет.
Деньги к школе очень нужны
есть надежда
Уже нет
Не знаю, у нас помогают всем, только не своим.
Я думаю нет, так как наша Россия вроде и богатая но только не для нас.
Сомневаюсь. Хотя не помешали бы, т. к в семье 6 детей. 1 студент и 4 школьников из них один первокласник.
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ СКИНУТ
Нет,даже не надеемся.
Надежда не умирает.очень ждем
Конечно хорошо бы чтобы выплату в третий раз она нужна для детей собрать в школу.
Думаю нет
Да очень бы хотелось
Нет но мы тоже надеемся мы сейчас готовим я к рождению третьего ребенка а первый идёт в сад и очень большие затраты
Незнаю
Ждем
Очень хорошо будет если выплаты будут