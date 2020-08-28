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Выплата 10 000 рублей: Когда выплатят деньги от Путина на детей в августе 2020 , стало известно

21:27 28.08.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Каждая «антикризисная» выплата на детей в связи с коронавирусом в предыдущие месяцы вводилась после обращений к нации Владимира Путина.

Выплата 10 000 рублей: Когда выплатят деньги от Путина на детей в августе 2020 , стало известно
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Выплата 10 000 рублей: Когда выплатят деньги от Путина на детей в августе 2020 , стало известно

Выплата 10 000: кто и какого числа получит в августе деньги от ПутинаВыплатят ли 10 000 рублей в августе на детей от 3 до 16 лет?Ещё 276 новостей

Чем меньше времени остается до начала нового учебного года, тем больше родителей волнует вопрос, одобрили ли выплаты на детей по 10 000 рублей в августе 2020 года. Каждый день в интернете появляется огромное количество разной информации о продлении выплат. Разбираемся, одобрена ли выплата в 10 000 рублей в августе и стоит ли вообще этого ждать.

Так, в конце июля 2020 года региональные и крупные СМИ сообщали: «Госдума одобрила выплаты на детей в августе». Как выяснилось, речь шла об инициативе депутата нижней палаты парламента о продлении выплаты по 10 000 рублей на детей в августе. Однако эта инициатива так и осталась инициативой.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", выплаты по 10 000 рублей на детей вводились указом Владимира Путина дважды - в июне и июле 2020 года. Однако родители не теряют надежду, что выплату все-таки продлят и на август. Но никаких официальных документов или заявлений по этому поводу опубликовано не было.

Одобрил ли Путин выплату 10000 в августе?

Каждая «антикризисная» выплата на детей в связи с коронавирусом в предыдущие месяцы вводилась после обращений к нации Владимира Путина. Но пока что видеообращения президента России не были анонсированы.

Что известно о выплате

Недавно дискуссия о продлении выплат разгорелась с новой силой - в СМИ появились сообщения о том, что «10 тысяч рублей от ПФР будут выплачены после 5 августа». К сожалению, здесь речь идет не о третьей выплате 10 000 рублей в августе всем детям от рождения до 16 лет, а только о тех семьях, которые еще не получили предыдущие выплаты за июнь и июль.

Так или иначе, прямого ответа на вопрос о возможности продления «коронавирусных» единовременных выплат семьям с детьми пока нет. Никаких мер поддержки пока не продлевалось. Но мы сообщим о новой выплате, как только о ней станет известно.

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От редакции

Есть надежда, что деньги от Путина придут на ваши счета?

Аноним, 26 августа 2020 14:48
НВР:
Нетттттт
Виталий, 27 августа 2020 15:07
Хватить мусолить, нам вчера перевели на всех трех моих парней
Юля, 28 августа 2020 12:24
вы ходьбы не врали ни кому не пришли а вот вам пришли
Нина, 26 августа 2020 14:53
Эти деньги очень нужны,у нас трое детей,а муж в данное время не может найти работу
Диана, 27 августа 2020 00:01
Что за мужик такой что работу найти не может???!!! Стыд и позор !!!!!
Нина, 28 августа 2020 03:04
Я тоже хочу узнать о выплате по 10000-р. в августе месяце будет или нет. Я многодетная мать с тремя детьми самой маленькой 8-месяцев. В селе не где не могу работать с грудным ребёнком не берут. А школьников собирать надо, не все смогла купить не хватило денег.
00nastyaaaa, 28 августа 2020 10:22
Вот у нас такая же беда
Многодетная, 28 августа 2020 19:48
Я тоже многодетная работаем в селе я сейчас в декрете. Есть мужья пусть и зарабатывают. Раньше не какой помощи не было сами одевали. Из-за таких как вы всех под одну гребенку на рожали не могут содержать только деньги нужны. А зачем рожали если не можете одеть,прокормить,не говорю уже про высшее образование. В селе всегда работа есть особенно летом.Муж на комбайне с 6утра и до 10вечера зато сами одеваем и кормим и не на кого не надеемся ЭТО НАШИ ДЕТИ!
Аноним, 26 августа 2020 14:56
НВР:
нет
Аноним, 26 августа 2020 14:57
В сентябре выборы. Быстрей бегите голосовать за лысого!!!
Алина, 27 августа 2020 02:25
Что за выборы??
Аноним, 27 августа 2020 07:58
Если бы мозги были,такого бы не написал Вроде как президента не выбираем
Аноним, 26 августа 2020 14:57
НВР:
Да
Галина, 26 августа 2020 14:58
НВР:
Галина
Анастасия, 28 августа 2020 12:51
Нам тоже говарят что еще не подписали документ и денег пока нет
Аноним, 26 августа 2020 14:58
НВР:
Путин одобрил или нет на август по 10000т?
Нина, 28 августа 2020 03:05
Я тоже хочу узнать о выплате
Аноним, 26 августа 2020 15:13
НВР:
Когда
Аноним, 26 августа 2020 15:26
НВР:
Хочется надяятся
Аноним, 26 августа 2020 15:32
Да
Аноним, 26 августа 2020 15:44
НВР:
Конечно!!!
Любовь, 26 августа 2020 15:53
НВР:
Да надеюсь что получим пособие за август месяц очень нужна помощь я многодетная мама у меня 6 детей и всех надо в школу отправлять мужа нету
Дарья, 28 августа 2020 19:48
Смысл рожать 6 детей??? Что бы потом Путин давал деньги?? Вообще нормальная? Наражала кучу детей вот из за таких как ты бедность и воровство в стране
Аноним, 26 августа 2020 16:52
НВР:
Зря голосовали за Путина.Денег не будет.
Ольга, 26 августа 2020 17:04
НВР:
Деньги к школе очень нужны
анастасия, 26 августа 2020 17:15
Я одна воспитываю троих детей и данный момент не работаю,так как младший ребёнок только пойдёт в сад,ещё одна в первый класс и вторая дочь в девятый.Вот как собрать в школу всех и в сад,естественно тоже не помешали бы эти 10000.
Аноним, 26 августа 2020 17:25
НВР:
есть надежда
Аноним, 26 августа 2020 17:35
НВР:
Уже нет
Аноним, 26 августа 2020 17:41
Так или иначе,В.В.Путин, самый лучший правитель страны из всех кто был!!!
Аноним, 26 августа 2020 17:53
НВР:
Не знаю, у нас помогают всем, только не своим.
Аноним, 26 августа 2020 18:28
НВР:
Я думаю нет, так как наша Россия вроде и богатая но только не для нас.
Аноним, 26 августа 2020 18:40
Скорее всего выплаты будут в сентябре ,за август и сентябрь по 5.000 .Экономия.Выборы не за горами,вопрос с выплатами не может остаться не решённым))
Алина, 27 августа 2020 02:28
Я вот тоже думаю , что оставить вопрос с выплатой без ответа это некорректно со стороны президента. Мог бы прояснить ситуацию и прокомментировать.
Аноним, 26 августа 2020 18:43
НВР:
Сомневаюсь. Хотя не помешали бы, т. к в семье 6 детей. 1 студент и 4 школьников из них один первокласник.
Аноним, 26 августа 2020 19:06
НВР:
ПЕРЕД ВЫБОРАМИ СКИНУТ
Аноним, 26 августа 2020 19:10
НВР:
Нет,даже не надеемся.
Аноним, 26 августа 2020 20:20
НВР:Мы уже если честно, не надеемся.Владимир Владимирович,те меры поддержки, что вы ввели перед школой, оказались нам не положены, а у меня шестеро детей, из них трое школьников.Но как оказалось с нашим доходом в три копейки, мы не нуждаемся.
Аноним, 26 августа 2020 20:27
НВР:
Надежда не умирает.очень ждем
Аноним, 26 августа 2020 20:54
НВР:
Конечно хорошо бы чтобы выплату в третий раз она нужна для детей собрать в школу.
Аноним, 26 августа 2020 23:37
НВР:дарагой Путин помоги пожалуйста детей собрать в школу
Екатерина, 26 августа 2020 23:38
Дарагой Путин помоги пожалуйста детей собрать в школу
Аноним, 27 августа 2020 00:09
НВР:
Думаю нет
Лена, 27 августа 2020 00:10
Помогите пожалуйста очень трудно со брать в школу какие цены кошмар.
Аноним, 27 августа 2020 01:23
НВР:
Да очень бы хотелось
Аноним, 27 августа 2020 01:27
НВР:
Нет но мы тоже надеемся мы сейчас готовим я к рождению третьего ребенка а первый идёт в сад и очень большие затраты
Аноним, 27 августа 2020 01:28
У меня трое учеников и мне очень тяжело собрать их в школу эта помощь была бы очень кстати
Алина, 27 августа 2020 02:30
Я вот тоже думаю , что оставить вопрос с выплатой без ответа это некорректно со стороны президента. Мог бы прояснить ситуацию и прокомментировать.
Аноним, 27 августа 2020 05:32
НВР:
Незнаю
Аноним, 27 августа 2020 06:00
НВР:
Ждем
Аноним, 27 августа 2020 07:15
НВР:
Очень хорошо будет если выплаты будут

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