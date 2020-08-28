Расклад на картах Таро для каждого знака зодиака на сентябрь 2020 года

Расклады карт Таро на сентябрь 2020 года помогут Знакам Зодиака сориентироваться и не упустить перспективных возможностей в начале осени. Благодаря своевременным подсказкам старших Арканов будет проще уберечься от промахов и выполнить запланированное в срок.

Расклады карт Таро на сентябрь 2020 года помогут Знакам Зодиака сориентироваться и не упустить перспективных возможностей в начале осени

Начало осени часто застает врасплох, и переход от теплых летних деньков к прохладе и первым заморозкам нередко становится причиной хандры. Для того, чтобы сентябрь начался с позитива, эксперты рекомендуют всем без исключения составить план действий, чтобы занять себя важными делами и не грустить, а также воспользоваться подсказками старших Арканов. Таро-прогноз на первый месяц осени поможет справиться с трудностями и вовремя обойти проблемы стороной.

Овен

Аркан «Правосудие» говорит о том, что в начале осени Овнам предстоит поступать по совести, чтобы позже не заниматься работой над ошибками и не восстанавливать подпорченную репутацию. Награда придет незамедлительно, если руководствоваться честностью во всем.

«Император» в раскладе — карта лидерства и авторитета. По ней Овны смогут завоевать уважение окружающих, улучшить финансовое положение и обрести стабильность. Совет Аркана — не бояться работы и честно выполнять свои обязанности, не перекладывая ответственность на третьих лиц.

Аркан «Иерофант» призывает Овнов к гармонии и порядку. По этой карте в конце сентября важно выбирать лишь те дела, которые действительно важны, чтобы не тратить время попусту и не отвлекаться. Овнам предстоит грамотно расставить приоритеты, чтобы получить вознаграждение в скором времени.

Телец

Аркан «Луна» символизирует опасения и страхи. По этой карте Тельцам в начале сентября предстоит преодолеть препятствия, чтобы прийти к поставленной цели. Справиться с волнением и тревогой помогут проверенные заговоры и воспитание силы воли.

По карте «Смерть» после 10 сентября Тельцы должны быть готовы отпустить прошлое и начать новый этап жизни. Карта не сулит проблем и неприятностей, если вовремя поставить точку в делах и не противиться происходящим переменам.

Карта «Мир» говорит о достигнутой цели, обретении внутреннего равновесия и очередной победе. По этому Аркану Тельцы смогут завершить сентябрь на оптимистичной ноте, оставить в прошлом проблемы и неурядицы, а также получить вознаграждение за прилежную работу.

Близнецы

«Колесница» в раскладе — карта, призывающая Близнецов к решительным действиям. По ней в начале сентября появится возможность справиться с трудностями, открыть путь к счастливой жизни и быстро завоевать авторитет благодаря верным решениям.

Аркан «Солнце» указывает на позитивное время, когда Близнецы могут смело воплощать в жизнь свои мечты, а также с легкостью решать сложные задачи. По этому Аркану середина сентября будет идеальным временем для привлечения в жизнь благополучия.

Карта «Суд» сулит освобождение от всего, что мешало развитию. По ней Близнецы смогут поставить точку в сложном деле, справиться с недоброжелателями и завистниками, а также привлечь в жизнь позитивные перемены.

Рак

Кара «Иерофант» призывает Раков в начале осени расставить приоритеты, чтобы направлять силы на решение действительно важных вопросов. По этому Аркану успех не заставит себя ждать, если не перекладывать ответственность и заниматься действительно важными делами.

«Императрица» в раскладе — карта, символизирующая процветание. По ней Раки могут быть уверены в благополучном исходе дел, смогут наладить отношения с окружением, а также привлечь в жизнь любовь.

Карта «Суд» говорит о том, что сентябрь будет завершен на позитивной ноте. Аркан говорит о достижении поставленных целей, но для этого Ракам предстоит приложить усилия и ответственно относиться к своим обязанностям.

Лев

Аркан «Колесо фортуны» говорит о том, что сентябрь для Львов начнется с неожиданных событий, на которые нельзя будет повлиять. В такой ситуации Львам стоит положиться на судьбу, чтобы понять причину происходящего и взять ситуацию под контроль.

По карте «Колесница» Львы смогут активно приниматься за работу. Аркан сообщает о том, что период благоприятен для решения сложных вопросов и обретения своего места под солнцем. По этой карте препятствий на пути нет, а значит, можно активно работать, не боясь промахов.

«Дурак» в раскладе — карта, предупреждающая Львов о возможных проблемах. Неприятности возникнут лишь в том случае, если Львы будут халатно относиться к своим обязанностям и станут полагаться на волю случая.

Дева

Аркан «Умеренность» говорит о важности соблюдения гармонии во всем. Трудолюбивым Девам не стоит начинать сентябрь с сильных нагрузок, чтобы избежать упадка сил. Умеренность и грамотное распределение времени для Дев будет залогом успеха.

Аркан «Дурак» символизирует умение относиться к временным трудностям с юмором и не терять оптимизма. По этой карте Девы с легкостью преодолеют временные препятствия, если станут относиться проще к случившемуся.

Аркан «Суд» завершает месяц и сулит Девам освобождение от трудностей. По этой карте благополучно завершаются судебные разбирательства, удается вернуть честное имя и освободиться от сковывающих обстоятельств.

Весы

Карта «Смерть» в раскладе на начало сентября — отличная новость для Весов. Несмотря на угрожающее название, Аркан несет в себе простой смысл: перемены. Для того, чтобы они были к лучшему, Весам стоит оставить за спиной все то, что мешало счастью и процветанию.

По карте «Луна» Весы могут столкнуться с трудностями выбора и сомнениями. Совет карты — найти источник проблем, чтобы в спокойной обстановке поразмышлять о будущем и составить план действий. Такая тактика поможет мобилизовать силы и уберечься от ошибок.

«Император» в раскладе — карта, символизирующая успех и процветание. По этому Аркану к концу сентября Весы смогут подняться на ступень выше, завоевать авторитет благодаря умению принимать непредвзятые и взвешенные решения.

Скорпион

Карта «Дьявол» в раскладе на начало сентября призывает Скорпионов к осторожности. По ней опрометчивые решения и необдуманные шаги могут привести к печальным последствиям, а значит, каждый шаг нужно обдумать, чтобы избежать досадных промахов.

Аркан «Солнце» говорит о том, что Скорпионы прекрасно справляются с поставленными задачами и уже скоро смогут пожать первые плоды вложенных ранее усилий. По этой карте препятствий на пути к осуществлению задуманного нет, поэтому можно действовать смело и без промедления.

По карте «Башня» Скорпионам нельзя отвлекаться от работы и халатно относиться к своим обязанностям. Аркан говорит о том, что реальное положение вещей может оказаться не таким, как представлялось, и в конце сентября нужно приложить усилия для того, чтобы не оступиться.

Стрелец

Аркан «Луна» указывает на интриги и даже предательство. Согласно этой карте, Стрельцы могут столкнуться с двуличными людьми, готовящими козни, поэтому важно слушать внутренний голос. Он обязательно предупредит о готовящемся обмане и не даст оступиться.

«Дьявол» в раскладе — карта, призывающая Стрельцов к осторожности и осмотрительности. С 10 сентября в жизни будут происходить перемены, и с этого момента Стрельцам важно проявить терпение, не поддаваться на провокации и уметь быстро принимать решения.

По карте «Отшельник» Стрельцы в конце сентября смогут отдохнуть от напряженной работы, взяв небольшую паузу. Аркан говорит о времени, когда можно запросто разрешить сложные вопросы, если поразмышлять в спокойной обстановке и прислушаться к голосу интуиции.

Козерог

Карта «Умеренность» указывает на то, что в начале сентября Козероги могут не переживать за исход дел. По этой карте можно достичь многого, если не торопить события и не лезть на рожон. Спокойствие и хладнокровие не дадут Козерогам ошибиться в решениях.

По карте «Отшельник» Козероги смогут приостановить активность, чтобы еще раз свериться с планом действий, подкорректировать направление и устранить мелкие недочеты. Аркан призывает к осторожности и размеренности, благодаря которым получится быстро прийти к поставленной цели.

«Сила» в раскладе — карта, указывающая на готовность к борьбе и оптимистичный настрой. По этому Аркану препятствия преодолеваются легко, и Козероги смогут выполнить сложные задачи в конце сентября, не теряя при этом сил и драгоценного времени.

Водолей

По карте «Дьявол» Водолеям не стоит начинать сентябрь с потакания слабостям. Карта призывает к осторожности и умеренности, которые помогут Водолеям противостоять обстоятельствам и не терять драгоценной репутации.

Аркан «Колесо фортуны» сулит удачное время, и Водолеям для привлечения успеха важно следить не только за продвижением дел, но и за знаками судьбы. Благодаря им получится найти верный путь и не оступиться в шаге от победы.

Карта «Мир» говорит о важности обретения внутреннего равновесия. Водолеям будет проще справляться с делами, если эмоции будут позитивными, а настрой — оптимистичным. Также Аркан говорит о возможности поставить точку в сложном вопросе и повысить свой авторитет.

Рыбы

Начало месяца, судя по карте «Отшельник», пройдет для Рыб неспешно. По этому Аркану Рыбам предстоит определиться с целями, чтобы тратить время лишь на те дела, которые важны для будущего и приведут к процветанию.

Аркан «Звезда» сулит Рыбам благоприятную середину месяца, когда преград на пути к счастью не предвидится. По этой карте Рыбы идут верным путем, и для того, чтобы привлечь позитивные перемены, им нужно продолжать начатое, размеренно расходуя время и силы.

Карта «Сила» указывает на активный конец месяца, когда Рыбам будет под силу справиться с любыми проблемами. По этому Аркану легко выйти в лидеры, если оставить тревоги и сомнения. Принимать решения нужно с умом и меньше времени тратить на сомнения.

Первый месяц осени нередко дается сложно, ведь не так просто заново привыкать к холодам, с тоской вспоминая теплые летние деньки. Справиться с осенней хандрой помогут проверенные рецепты согревающих напитков, а избежать неурядиц — своевременные советы старших Арканов колоды «Последствий».

Источник: dailyhoro.ru