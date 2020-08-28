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Обряды на здоровье, достаток и личное счастье на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 года

00:30 28.08.2020 Фото: wikimedia.org
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28 августа рекомендуется повесить икону с ликом Богоматери во дворе дома, оставить её там на весь день и обязательно следить за ее расположением: лик Богородицы, которая смотрит в этот день из ворот на дом, привлекает в него счастье, удачу и достаток.

Обряды на здоровье, достаток и личное счастье на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 года
Успение Пресвятой Богородицы, которое отмечают православные в России 28 августа, является важным днём для христиан
Сюжет: Православные обряды
Обряды на здоровье, достаток и личное счастье на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 года

Что нельзя делать на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа и почему категорически запрещено работать в этот деньОбряды на здоровье, достаток и личное счастье на Успение Пресвятой Богородицы 28 августа 2020 годаЕщё 230 новостей

Успение Пресвятой Богородицы, которое отмечают православные в России 28 августа, является важным днём для христиан.

Согласно библейским верованиям, именно в этот день пречистая душа Святой Богородицы покинула тело - и «встретил её Сам Сын Божий». С этого дня православный мир приобрёл великую молитвенницу и главную заступницу на небесах, а в народе утвердились особые традиции и приметы на Успение Пресвятой Богородицы.

Православные традиции праздника

У христиан великому дню Успения предшествует двухнедельный пост. Верующие издавна этот период воздержания не относили к строгим и тяжелым, так как в августе закрома ломились от урожая: овощей, фруктов, орехов и других даров природы, разрешенных к употреблению в пост.

На Успение Пресвятой Богородицы заканчивался сбор урожая, можно было праздновать и веселиться, потому и атмосфера дня установилась величественной и особенной.

Следовало и правильно подготовиться к этому дню: чисто убрать дом; примириться со всеми, с кем были разногласия; приготовить щедрые и разнообразные угощения; обеспечить спокойную и доброжелательную атмосферу в доме в течение всего дня.

Запреты и приметы на Успение

Обычаи на Успение Пресвятой Богородицы связаны с атмосферой праздника, но и отражают особенности сезонного периода времени года. С этим днем в народе связывали немало запретов, которые следовало обязательно соблюдать.

Запрещалось в этот день пользоваться колющими и режущими предметами, поэтому за столом не брали в руки вилку и нож. Пищу старались готовить заранее накануне, чтобы не нарушать важный запрет.

Запрещают ходьбу босиком по траве в этот день. Толкование такого запрета имеет двойное значение: верующие считают, что роса, выпавшая в этот день, это слёзы Пресвятой Девы о том, что она покидает землю и не может помогать людям. С другой стороны, земля к этому дню уже остывала, поэтому хождение босиком могло способствовать переохлаждению и привести к болезням.

Следовало строго следить за тем, чтоб не натереть ногу неудобной обувью именно в день Первой Пречистой. Согласно народным верованиям, таким способом можно было навлечь на себя проблемы и неприятности.

Обычаи праздничного дня

Во вторую половину дня после молитвенных обращений к Богоматери народ собирался в центре поселения. С высоко поднятой иконой крестным ходом люди отправлялись к полю и громко читали молитвы к Богородице, воспевая Чудотворницу и Заступницу.

Во время утренней службы в храме освящали хлеб, который следовало в этот день вынести в поле. Там освященные караваи разламывали, съедали всем миром, запивая святой водой. Считалось, что таким способом можно обеспечить урожайность следующего года, но стоило строго следить за тем, чтобы на землю не падали крошки хлеба.

Домашние праздничные обряды

Для привлечения в дом и семью удачи, достатка и исцеления от болезней следовало провести специальные обряды дома.

28 августа рекомендуется повесить икону с ликом Богоматери во дворе дома, оставить её там на весь день и обязательно следить за ее расположением: лик Богородицы, которая смотрит в этот день из ворот на дом, привлекает в него счастье, удачу и достаток. Икона Божьей Матери в самом центре двора поможет избавиться от всех болезней, преследующих членов семьи.

Лик Богородицы следовало принести в дом после того, как с этой иконой отстаивали утренний молебен. В доме зажигали свечи и лампаду, стоило обязательно проследить за тем, чтоб свеча не погасла в течение всего праздничного дня.

Приметы на исцеление

Важным моментом успенского дня издавна считались приметы и обряды, проводимые для избавления от болезней и недугов. Особенно актуальным проведение таких обрядов считалось для тех семей, в которых тяжело болел кто-то из членов семьи. Важным условием обрядов было то, что больной человек должен был отстоять в храме молебен и пройти крестным ходом за иконой с ликом Богоматери. Поэтому тяжелобольных старались даже пронести за иконой, после чего снимали нательные кресты и окунали в святую воду. Каплями, которые стекали с креста, кропили больного человека, смазывали участки тела, где боль чувствовалась особенно сильно.

В народе искренне верили, что таким способом можно исцелиться от многих недугов, особенно от болезней суставов и позвоночника.

28 августа с помощью такого обряда снимали боль в растянутых мышцах, суставах, деформированных артрозом, исцеляли от посттравматических болей в конечностях.

Приметы на личное счастье

Девушки с особенным нетерпением ожидали праздничный день, так как некоторые приметы на Успение Пресвятой Богородицы сулили им личное счастье.

После успенского поста наступал мясоед, молодые люди старались успеть до Покрова найти себе пару, в противном случае рисковали до весны остаться в одиночестве.

Для того чтобы последующий период был благополучным и молодые люди смогли найти друг друга, в тех домах, где жили молодые незамужние девушки, рекомендовалось накрывать щедрые столы, угощать всех посетителей и гостей.

В доме не должны быть слышны ссоры, ругань, атмосфера дня должна быть праздничной и светлой. Хорошее настроение должно сопровождать всех живущих в доме.

Вечером молодым людям полагалось собираться на молодёжные посиделки.

Источник: big-rostov.ru

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