Бревно или ненасытная жрица? Узнай свой характер в сексе по знаку зодиака!

Благодаря этому гороскопу вы можете узнать, как ведут себя разные знаки Зодиака в постели, какие у них предпочтения и что их возбуждает.

Мы часто читаем гороскопы, чтобы больше узнать о себе и сущности тех, кто нас окружает

Мы часто читаем гороскопы, чтобы больше узнать о себе и сущности тех, кто нас окружает. Одно из популярных направлений в астрологии на сегодняшнее время – это сексуальный гороскоп. Он позволяет открыть о себе много нового, а также дает возможность узнать поближе своего партнера. Благодаря этому гороскопу вы можете узнать, как ведут себя разные знаки Зодиака в постели, какие у них предпочтения и что их возбуждает.

Овен – это знак страсти. Представители этого созвездия неудержимы и активны в постели. Как правило, Овны в сексе всегда первыми проявляют инициативу и оказываются ведущими в любовных играх. Представители этого знака Зодиака – натуры страстные и горячие. Они любят разнообразие, поэтому одни и те же любовные приемы и места для секса – не для них. Партнеры Овна должен быть всегда готов к занятиям любовью. Кроме того, Овны часто бывают не прочь разнообразить свою половую жизнь ролевыми играми и различными любовными приключениями. Люди этого знака обычно не стесняются порывов своего желания и могут предложить своему партнеру секс даже в общественных местах. Это заводит Овнов и делает еще более активными и страстными.

Тельцы – неутомимые любовники. Секс для них является не средством получения удовольствия, а, скорее всего, способом уйти от проблем и повседневных хлопот. Представители этого знака способны на самые изощренные фантазии в постели. Правда, особого разнообразия они не очень-то любят. В отличии от Овнов, Тельцы любят заниматься любовью в местах комфортных и уютных.

Близнецы не особо ярко проявляют себя в любовных игрищах. Они, скорее всего, любят получать удовольствие, чем доставлять. Люди этого созвездия с радостью согласятся на эксперименты и новшества, которые им будут предложены, но сами они редко проявляют инициативу. Как правило, Близнецы очень требовательны к своему сексуальному партнеру, поэтому могут долгое время находиться в поисках того, кто сможет осчастливить их в постели. Если Близнецы находят такого человека, то навсегда остаются верными только ему.

Раки несколько пассивны в постели. Но если они попадают в умелые руки искусного любовника, то быстро всему учатся. Они обладают прекрасной интуицией, что позволяет им без особого труда доставить своему партнеру удовольствие. В постели Раки предпочитают быть ведомыми. Страстный секс – не для них. Раки любят нежность и медленный процесс.

Львы – соблазнительные и искусные любовники. Они знают, как доставить удовольствие и очень этим гордятся. Представители этого созвездия часто меняют своих партнеров, так как им быстро надоедает один и тот же человек в постели. Так что если кто-то захочет навсегда привязать Льва к себе, ему потребуется проявить фантазию в постели, и как можно больше разнообразить сексуальную жизнь. Еще одно отличие Львов в постели от других знаков – это секс без прелюдий. Как правило, Львы хотят сразу приступить к основной части этого действа.

Девы являются умелыми любовниками с богатой сексуальной фантазией. Несмотря на внешнюю практичность, холодность и педантизм, представители этого созвездия делают все, чтобы доставить удовольствие своему партнеру. Девами легко управлять в постели. Они могут быть как ведущими, так и ведомыми. Секс с Девой разнообразен: сегодня представитель этого знака может быть нежен и пассивен, завтра – страстен и горяч.

Весы любят в сексе красоту и эстетику. Для них очень важна обстановка, внешний вид партнера и его одеяние. Их возбуждает сколько нее сам процесс, столько то, что они видят и ощущают: красоту тела своего партнера, запахи, вкусы и прочее. Также Весы никогда не бывают против разнообразия, новшеств в постели и игрушек. Весы с радостью поддержат новую идею и с удовольствием будут притворять в жизнь задуманное.

Скорпионы – одни из самых страстных любовников из всех созвездий. Сексуальный партнер для них – это всегда загадка, которую они непременно берутся разгадывать. Это неутомимые любовники, которые стараются доставить удовольствие и себе, и своему партнеру. У Скорпионов очень хорошая интуиция, которая помогает им докопаться до тайны тела любого человека.

Стрельцы – умелые любовники и знают толк в удовольствиях. Они без всякого стеснения могут завести разговор о сексе, тем самым узнать предпочтения в постели своего партнера. Стрельцы в сексе – необузданные дикари, которым больше нравится сам процесс, нежели конечный результат. Люди этого знака любят эксперименты и разговоры во время секса. Все это делает из Стрельцов них очень страстных, оригинальных и умелых любовников.

Козероги в сексе не отличаются особыми талантами. Для людей этого знака любовь и секс – вещи неразделимые, поэтому они очень редко изменяют или ложатся с кем-то в постель без сильной симпатии. Если Козерог любит человека, то делает все возможное, чтобы доставить ему удовольствие в постели. Не смотря на консервативность Козерогов, они не против игрушек и изучения Камасутры.

Водолеи воспринимают секс немного по-другому, нежели все остальные знаки зодиака. Занятия любовью для них – это еще один способ узнать человеческое тело, его тайны и возможности. Любопытство – вот что чаще всего становится причиной спонтанного секса Водолея. Зачастую люди этого знака бывают стеснительны в постели, однако эта робость проходит, если Водолеи начинают полностью доверять своему партнеру.

Рыбы – натуры нежные, чувствительные и загадочные. Они очень внимательны к своему партнеру. Для них главное – доставить ему удовольствие, а не себе. В этом они часто полагаются на свою интуицию. Рыбы не любят проявления грубости и прямолинейности во время секса. Рыбы ценят романтику, долгие прелюдии и красоту интимной обстановки.

К сожалению, не всегда теория совпадает с практикой. В этом случае, возможно, вы или ваш партнер, сами еще не разобрались в своих желаниях и предпочтениях до конца. Во всяком случае, в каждом знаке Зодиака от природы заложен характер и манеры поведения во всех сферах жизни, даже касаемо постели.

Источник: dailyhoro.ru