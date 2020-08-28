5 способов вычислить изменщика

В том случае, если супруг часто ведет переписку, но не говорит с кем, отказывается показать, везде носит за собой свой смартфон, а аппарат имеет блокировку – значит он что-то скрывает.

Бывает, что женщины не догадываются об изменах своего мужчины – верят ему и слепо любят

Когда муж решается сказать жене о том, что полюбил другую и собирается к ней уйти, супругу зачастую эта новость застает врасплох. Бывает, что женщины не догадываются об изменах своего мужчины – верят ему и слепо любят.

Чтобы иметь возможность предотвратить развал семьи или хотя бы подготовиться к нему, следует знать некоторые признаки, по которым можно «вычислить» мужнюю измену. Семейные психологи называют таких пять основных.

Первый признак: заблокированный телефон

В том случае, если супруг часто ведет переписку, но не говорит с кем, отказывается показать, везде носит за собой свой смартфон, а аппарат имеет блокировку – значит он что-то скрывает, и вероятность того, что общение ведется с любовницей очень велико. Психологи считают, что, если мужчине нечего скрывать от своей супруги – он обязательно согласится показать телефон и даже посмеется над необоснованной ревностью.

Второй признак: он раздражителен и равнодушен

Отсутствие физического притяжения, раздражительность мужа и равнодушие к жене указывает на полное отсутствие эмоциональной связи. В этом случае не помогут ни скандалы со стороны женщины, ни требования, ни претензии – они только усугубят положение. Но и стараться во всем угождать тоже не стоит. Лучшим вариантом будет разобраться в его психологии и понять, что именно делать, чтобы «было наверняка и точечно».

Третий признак: внезапное появление желания хорошо выглядеть

В том случае, когда мужчина начал следить за своим питанием и ходить в спортзал — ничего плохого нет. Но стоит присмотреться повнимательнее, если к этому он еще и начал менять свой гардероб и очень тщательно следить за собой, но отношение к жене неизменно остается равнодушным.

Четвертый признак: постоянные задержки на работе и командировки

Сначала он будет обеспечивать себе алиби более тщательно, не несколько позднее – расслабится и не будет заботиться о деталях: он не сможет четко рассказать, в чем были участники совещания, кто как добирался домой, каким был стол, если, например, речь идет о банкете. Его ответы будут сбивчивыми, сопровождаться паузами и заметным замешательством, он будет злиться и раздражаться – это от испуга. Выяснив несколько деталей, можно спросить об этом еще раз через пару дней – возможны несоответствия, которые укажут на ложь.

Пятый признак: новые предметы гардероба

Если у благоверного появилась любовница – она обязательно будет дарить ему подарки. И он не сможет их выбросить или передарить, поскольку не пожелает обидеть возлюбленную. А ведь она захочет увидеть, как мужчина пользуется подаренной вещью. Жене можно сказать, что это подарок друга или мамы. Но почему же мама вдруг так резко начала осыпать заботой своего сыночка или друг суетится вокруг него? Об этом стоит поразмыслить.

Источник: rsute.ru