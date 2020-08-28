Настя Каменских показала беременный животик

"С ним я всегда чувствую себя как за каменной стеной", - написала Настя

Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию со своим супругом, рэпером Потапом.

На снимке Настя предстала в белом платье, удлиненном жакете и с сумкой. А Потап предстал в белых шортах и футболке с геометрическим рисунком. "Мой Лёшка добрый и заботливый, с красивой душой, невероятно талантливый и (хоть он не любит этого слова) - гениальный! С ним всегда весело и смешно! С ним я всегда чувствую себя как за каменной стеной", - написала Настя. Фанаты заподозрили певицу в беременности, так как на фото видно ее округлившийся животик. "Ура, беременна", "Вы в ожидании чуда?", "Красавица", "Вы самые лучшие", - написали фанаты.

Источник: unian.net