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Общество / Стиль жизни

Настя Каменских показала беременный животик

09:48 28.08.2020 Фото: instagram.com
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"Ура, беременна", "Вы в ожидании чуда?", "Красавица", "Вы самые лучшие", - написали фанаты.

Настя Каменских показала беременный животик
"С ним я всегда чувствую себя как за каменной стеной", - написала Настя
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
Настя Каменских показала беременный животик

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Украинская певица Настя Каменских опубликовала в Instagram фотографию со своим супругом, рэпером Потапом.
На снимке Настя предстала в белом платье, удлиненном жакете и с сумкой. А Потап предстал в белых шортах и футболке с геометрическим рисунком. "Мой Лёшка добрый и заботливый, с красивой душой, невероятно талантливый и (хоть он не любит этого слова) - гениальный! С ним всегда весело и смешно! С ним я всегда чувствую себя как за каменной стеной", - написала Настя. Фанаты заподозрили певицу в беременности, так как на фото видно ее округлившийся животик. "Ура, беременна", "Вы в ожидании чуда?", "Красавица", "Вы самые лучшие", - написали фанаты.

Источник: unian.net

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