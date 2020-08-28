Рэпер Тимати подделывает мясо для бургеров в своих закусочных

Мраморную говядину перемешивали с обычной, а если вначале на три килограмма фарша добавляли 300–400 граммов жира, то позднее доля жира всё повышалась.

Тимати "исправляет" мясо в своих закусочных

Работа в основанной рэпером Тимати сети бургерных Black Star Burger сопровождается множеством нарушений со стороны начальства, а качество продукции отличается от заявленного. Об этом рассказал YouTube-канал «Все работы хороши», который отправил своего «агента» работать в один из ресторанов сети.

Блогер Олег AsSa рассказал, что руководство бургерной не оплачивает многочасовые переработки. Кроме того, работников заставляют на свои деньги покупать униформу (тату-рукава за 500 рублей) и регулярно задерживают зарплату.

Сама продукция также, как утверждает блогер, становилась хуже. Мраморную говядину перемешивали с обычной, а если вначале на три килограмма фарша добавляли 300–400 граммов жира, то позднее доля жира всё повышалась. Мясо с истёкшим сроком годности списывать не принято, а однажды «агент» нашёл тряпки в одном ящике с курицей.

По его словам, вместо графика 2/2 дня многие работают по графику 3/1, 4/1 или даже трудятся пять дней подряд с 10:00 до 23:00, включая час на уборку. При этом сотрудники подписывают договор о штрафах на восьми листах, где для наказания вводится множество причин, например, «нарушение субординации», минутное опоздание и пользование телефоном.

В видео утверждается, что сотрудники не имеют права есть ничего с кухни Black Star Burger, в том числе лишнюю приготовленную котлету, за которую тоже предусмотрен штраф. Как рассказал Олег AsSa, зарплату, которая была в среднем выше рыночной, после закрытия заведений сотрудники могли получить через пару месяцев.

Тимати объявил об уходе из Black Star в конце июля. Вместе с тем он сохранил учредительские доли в ряде бизнесов под этим брендом, в том числе в бургерных. Одной из проблем, как рассказывал соучредитель Black Star Павел Курьянов, стал трек рэпера в поддержку мэра Москвы Сергея Собянина, после которого посещаемость заведений упала.

Ранее сообщалось, что Тимати заложил товарный знак Black Star Burger. Ценный бренд временно перешёл Сбербанку, а рэпер получил кредит. Деньги он собирался направить на развитие сети ресторанов.

Источник: glagol.press