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Красивые поздравления в стихах на 28 августа - Успение Пресвятой Богородицы

21:34 28.08.2020 Фото: omolitvah
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Люди посещают храмы, молятся святой, поздравляют друг друга радостно и с добром. Поэтому мы предлагаем вам подборку поздравлений с Успением Пресвятой Богородицы.

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы
Верующие знают, что успение обозначает сон
Сюжет: Православные обряды
Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

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Православная церковь 28 августа отмечает восхождение Девы Марии на Небеса. Этот праздник имеет свое название – Успение Пресвятой Божьей Матери. Верующие знают, что успение обозначает сон. Поэтому нет повода грустить. Люди посещают храмы, молятся святой, поздравляют друг друга радостно и с добром. Поэтому мы предлагаем вам подборку поздравлений с Успением Пресвятой Богородицы.

Поздравления в стихах на Успение Пресвятой Богородицы

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

В день Богородицы Успения

Желаем Вам благословения,
А также радости, везения
И праздничного настроения.

Чтоб Дева Мария во всём помогала,
От всех неудач чтобы оберегала.
С небес благосклонно всегда бы взирала.
И чтоб заболеть никогда не давала.

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

С великим праздником Успения
Сегодня шлём вам поздравок!
Сегодня верим, что прощение
Всем нам подарит добрый Бог!
Пусть вера в сердце разгорается,
Уничтожает боль и мрак!
Пусть враг лукавый растворяется,
Завидев наш нательный знак!

Пусть лику светлой Богородицы
Сегодня низко всяк поклонится!

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

С Успением тебя я поздравляю,
И в праздник Богородицы святой
Тебе любить я Бога пожелаю,
Ведь только он нас защитит с тобой.
И Богородице молись душою,

И не оставит просьб она твоих!
Пускай обходят беды стороною,
Ищи любовь в деяниях любых! 

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Пусть будут помыслы чистыми,
Проблемы решаются быстро все.
Пусть болезни тебя не посещают,
А Бог все ошибки прощает.

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

С Успением Богородицы
Сердечно поздравляю,
Добра и благоденствия
Вам от души желаю.

Пусть вера будет крепкою,
Надежда помогает,
Любовь в горячем сердце

Горит, не затухает.

Пускай вас Богородица
От боли защитит,
От бед, обид, отчаяния
Всегда пусть оградит.

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Большой праздник — Успение
Сегодня чтит православный народ.

Все молятся в храмах усердно,
И люди стоят у ворот.

И строгий пост окончен,
Желаем всем добра
И чтобы от счастья
Светилась ваша душа!

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Тебя поздравляю с Успением,

Здоровья хочу пожелать!
И верь ты всегда, без сомнения,
В Господнюю прекрасную Мать.
Она помогает молящимся,
И все удаются дела!
Она награждает просящего,
Чтоб жизнь его светлой была!

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

У Девы Марии я попросила,
Чтобы она твою жизнь хранила
От всякой беды и любого ненастья
И чтобы давала тебе только счастье!

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Я вас с праздником великим,
Светлым поздравляю.
В День Успения Пресвятой Богородицы

Мира всем желаю.

Пусть в сердцах живет любовь,
Радость и терпение.
Чтоб ценили каждый час,
Каждое мгновение.

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Богородицы славной Успение
Православный отметил наш мир!

Раздаются везде песнопения,
Льются звуки божественных лир!
Всем сегодня мы шлём очень праздничный,
Очень добрый такой поздравок!
Пусть всегда будет чудно-загадочным
Необычный вот этот денёк!
Пусть подарит он всем наслаждение,
Веру в будущее воскресение.

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Успение Пресвятой богородицы,
Самый светлый и церковный праздник.
Поздравим мы друг друга снова,
Пусть не настигнет вас беда вмиг.
Желаем мы большого счастья,
Любви — что может лучше быть?
Пусть стороной обходят все ненастья,

Желаем вам всегда любить!
Удачи вам, почтите память,
Минутою молчанья, может быть…
Хорошо все будет знаем,
Обещаем — празднику сегодня быть! 

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Дева Мария, заступница наша,
Сделает жизнь твою ярче и краше.

Счастье подарит, любовь и терпение,
И в любом деле лишь вдохновение.

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Я желаю в праздник святой
Много счастья и в душах тепла,
Пусть наполнится мир добротой,
Чтобы жизнь всегда мирной была!

Богородица пусть вам пошлет

Лишь удачу, достаток, здоровье,
И сердца, непременно, зальет
Только чистой и светлой любовью!

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Великая Душа приходит в этот мир
Для важных дел,
Чтоб сделать мир прекрасным,
Чтобы помочь другим 

Найти свой путь во тьме, 
И стать защитой в том пути опасном.

И сделать все, что поведал Бог,
Пройдя свой путь, нелегкий и тернистый,
Она ушла туда, где для нее
Готов престол,
И труд во имя жизни.

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Давайте все помолимся в этот день священный.
И за все попросим у матерей прощения.
Ведь, как и Богородица Христа, они нас очень любят.
За нашу жизнь переживать они тихонько будут.

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Свет небесный заблистал,
День Успения настал,
Славим Богородицу

Во всенощном бдении.

Строгий пост уже забыт,
Стол торжественный накрыт,
Чтобы утро встретилось
Полным разговением!

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Богородицы Успенье
Отмечаем нынче мы.

Принимай же поздравленье,
Пожеланья счастья и любви.

Небеса тебя пусть защищают,
Богородица хранит.
Пусть улыбки окружают
И душа вовеки не болит.

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Не забудьте заранее подготовиться и скачать красивые поздравления на Успение Пресвятой Богоматери. Все пожелания наполнены добром, теплом, гармонией и светом. Отправьте их близким людям, используя СМС, сообщения в социальных сетях или мессенджерах.

Поздравления с Успение Пресвятой Богородицы в прозе

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Сегодня поздравляем весь православный народ с праздником Успения Пресвятой Богородицы, породившей на свет Бога нашего – Иисуса Христа. Пусть в этот день перед вами будут открыты все пути к счастливой жизни. Желаем, чтобы в трудную минуту вам подавали знак свыше, который поможет найти ответы на все вопросы!

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Вспомним чадо Господне, Успение Пресвятой Богородицы. Вспомним тихим молитвенным словом и возблагодарим Господа за возможность высказать свою любовь к защитнице нашей. Поздравим друг друга, братья и сестры, с праздником. Пожелаем счастья и божественной любви ближним и дальним. Склоним голову перед иконой матери Спасителя и попросим ее милости!

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Пусть в этот особенный день Святая Дева Мария будет внимательна к вам и вашей семье, защитит от бед, сбережет от слёз! Желаем здоровья и счастья, добрых мыслей, всех благ, и конечно, чтобы в душе царил покой!

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Сегодня День, когда пресвятая Матерь Божия Дева Мария покинула сей мир. Поздравляем всех людей с Успением Пресвятой Богородицы. Желаем вам и вашим семьям мира, добра, здоровья, чтобы дети росли на радость и все начинания увенчались успехом. Пусть вашу душу всегда согревает молитва, а Всевышний благоволит и помогает!

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

В день Успения Пресвятой Богородицы разрешите поздравить вас, православный народ, и воспеть во храмах и церквях молитвенную песню в честь матери Иисуса Христа. Празднуйте этот великий день в тихой радости и благочестии, и ниспошлет вам Господь свое знамение. Дары его будут духовными. Примите их с честью и с послушанием!

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Поздравляю с великим праздником! Пускай в душах ваших всегда царит мир и любовь и благословен всегда будет жизненный путь. Желаю каждому, добиться своего успеха, осуществить свои самые заветные мечты и всегда оставаться искренним и уважаемым человеком. Пускай Богородица укрывает вас от случайных бед, пусть горе никогда не касается вашего порога. Пускай ее молитва, сбережет вас в любой ситуации.

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

С Успением Пресвятой Богородицы поздравляем мы весь христианский мир и верных служителей церквей. Пусть лик Девы Марии всегда вас оберегает от зла и ненависти, пусть помыслы будут лишь добрыми и светлыми, пусть детский смех всегда наполняет ваш дом, а сила веры помогает справляться со всеми трудностями!

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

В день Успения Пресвятой Богородицы от души хочу пожелать всегда ценить всё то, что имеешь в своей жизни, не тратить времени на обиды и глупые ссоры с близкими, дорожить каждым мгновением счастья и радости, давать своему сердцу возможность искренне любить и надеяться.

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Поздравляю с Успением Пресвятой Богородицы и от души хочу пожелать с достоинством и честью пройти любое испытание жизни, не потеряв своей надежды и веры. Желаю жить в мирное время и благодарить Бога за всё хорошее и доброе, посланное тебе.

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

В день Успения Пресвятой Богородицы желаем всем благочестивым людям очистить помыслы свои, обрести спокойствие и душевное равновесие. Пусть ваша жизнь будет долгой и счастливой, наполненной прекрасными и веселыми мгновеньями, любовью, уважением к родным, взаимопониманием и заботой о своих близких. С праздником всех вас!

Красивые поздравления в стихах на 28 августа Успение Пресвятой Богородицы

Милостью Божией справляем мы сегодня великий праздник – Успение Пресвятой Богородицы! Хвала Господу за матушку его, за заступницу и опору всех верующих в Христа. Пошли нам, Господи, в этот день бодрость духа и чистоту помыслов. Убереги нас от дурных поступков и греховных падений. Защити души наши и освети светом божественным. А мы возрадуемся вместе с тобой!

Источник: omolitvah.ru

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