Гороскоп для каждого знака зодиака на пятницу 28 августа

Старайтесь заниматься спокойной работой, избегая серьезного переутомления. Однако при этом не теряйте бдительность и веру в собственный успех.
Овен
Овны сегодня могут на работе начинать реализацию давнего запланированного проекта. Звезды предупреждают, что физические нагрузки в этот день грозят травмами, поэтому будьте осторожными.
Вероятно, Тельцы сегодня начнут терять энергию, накопленную в течение предыдущего времени. Не позволяйте эмоциям взять верх над здравым смыслом.
Близнецы
День обещает быть удачным в деловом и финансовом плане. Можете воплощать в жизнь новые проекты, заключать серьезные соглашения и подписывать важные договоры.
Рак
Сегодня не лучший день для общения с малознакомыми людьми, впрочем идеально подходит для людей, занимающихся творчеством.
Лев
В этот день Львов ждут существенные финансовые поступления, поэтому лучше приобрести что-то действительно необходимое. Астрологи советуют сегодня завершить начатые дела.
Сегодняшний день Девам принесет неожиданные карьерные успехи. Вы трудолюбивы и заслуживаете повышения, впрочем из-за своей скромности упускаете такую выгоду.
Весы
Весам стоит уделить время заботе о своем здоровье. В последнее время работа и дом отнимает много ваших сил, поэтому вам нужно немного сбавить темпы, чтобы не выгореть эмоционально.
Скорпион
Избегайте соблазнов, даже, если вам кажется, что о ваших слабостях никто не узнает. Подумайте обо всем, что можете потерять, если не сумеете сдержать себя. Восстановить доверие к себе будет непросто.
Стрелец
Сегодняшний день обещает быть спокойным. Пришло время отдохнуть от напряженных действий. Дайте себе отдых и дважды подумайте, стоит ли себя нагружать дополнительной работой.
Звезды советуют решение серьезных дел, встречи и финансовые сделки лучше отложить, как минимум до завтра. Сегодня благополучный период для генеральной уборки. Выбросьте из своей жизни хлам.
Водолей
Астрологи обещают Водолеям встречи, которые принесут радость. Возможны новые яркие знакомства и свидания. Лучше всего дела будут удаваться во второй половине дня, когда ваша творческая энергия будет на высоте.
Рыбы
Рыбы сегодня могут почувствовать обессиленность к концу дня. Впрочем у вас появится решимость решить давние вопросы. Звезды предупреждают, что нерешительность может создать проблемы.
Источник: khersonline