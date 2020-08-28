Гороскоп для каждого знака зодиака на пятницу 28 августа

Старайтесь заниматься спокойной работой, избегая серьезного переутомления

Старайтесь заниматься спокойной работой, избегая серьезного переутомления. Однако при этом не теряйте бдительность и веру в собственный успех.

Овен

Овны сегодня могут на работе начинать реализацию давнего запланированного проекта. Звезды предупреждают, что физические нагрузки в этот день грозят травмами, поэтому будьте осторожными.



Вероятно, Тельцы сегодня начнут терять энергию, накопленную в течение предыдущего времени. Не позволяйте эмоциям взять верх над здравым смыслом.День обещает быть удачным в деловом и финансовом плане. Можете воплощать в жизнь новые проекты, заключать серьезные соглашения и подписывать важные договоры.Сегодня не лучший день для общения с малознакомыми людьми, впрочем идеально подходит для людей, занимающихся творчеством.В этот день Львов ждут существенные финансовые поступления, поэтому лучше приобрести что-то действительно необходимое. Астрологи советуют сегодня завершить начатые дела.Сегодняшний день Девам принесет неожиданные карьерные успехи. Вы трудолюбивы и заслуживаете повышения, впрочем из-за своей скромности упускаете такую выгоду.Весам стоит уделить время заботе о своем здоровье. В последнее время работа и дом отнимает много ваших сил, поэтому вам нужно немного сбавить темпы, чтобы не выгореть эмоционально.Избегайте соблазнов, даже, если вам кажется, что о ваших слабостях никто не узнает. Подумайте обо всем, что можете потерять, если не сумеете сдержать себя. Восстановить доверие к себе будет непросто.Сегодняшний день обещает быть спокойным. Пришло время отдохнуть от напряженных действий. Дайте себе отдых и дважды подумайте, стоит ли себя нагружать дополнительной работой.Звезды советуют решение серьезных дел, встречи и финансовые сделки лучше отложить, как минимум до завтра. Сегодня благополучный период для генеральной уборки. Выбросьте из своей жизни хлам.Астрологи обещают Водолеям встречи, которые принесут радость. Возможны новые яркие знакомства и свидания. Лучше всего дела будут удаваться во второй половине дня, когда ваша творческая энергия будет на высоте.Рыбы сегодня могут почувствовать обессиленность к концу дня. Впрочем у вас появится решимость решить давние вопросы. Звезды предупреждают, что нерешительность может создать проблемы.

Источник: khersonline